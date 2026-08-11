EVN: Regulatorische Preisrunden und Netzgeschäft fangen schwaches Windjahr ab

Mit Blick auf defensivere und weniger schwankungsintensive Aktien fällt der auf Strom-, Gas- und Wärmeversorgung spezialisierte Konzern EVN AG positiv auf. Dem Konzern war es im 1. Halbjahr gelungen, den Umsatz leicht und das Konzernergebnis überproportional stark zu steigern. Schwächere Erzeugungsdaten bei Wind- und Wasserkraft werden durch regulatorische Preiseffekte im Netzgeschäft kompensiert. Der Verkauf des internationalen Projektgeschäfts senkt wiederum die Nettoverschuldung und ermöglicht einen stärkeren Fokus auf den Ausbau der Heimmärkte.

Infrastrukturausbau als Fundament des organischen Wachstums Das Geschäftsmodell des österreichischen Energiekonzerns EVN AG stützt sich auf eine Diversifikation über die Segmente Erzeugung, Netze und Energievertrieb in den Kernmärkten Österreich, Bulgarien und Nordmazedonien. Während global hunderte Mrd. USD in den Umbau von Energiesystemen fließen, bildet auch bei der EVN die Energietransformation den zentralen Wachstumstreiber. Mit der Strategie 2030 fokussiert sich das Unternehmen auf den Ausbau regulierter Netzinfrastruktur sowie erneuerbarer Kapazitäten in der Wind- und Sonnenenergie. Diese Struktur erweist sich als widerstandsfähig, da witterungsbedingte Schwankungen in der eigenen Stromerzeugung durch verlässliche Tarifeinnahmen bei den Verteilnetzen strukturell ausgeglichen werden.



Endlos Turbo Long 18,195 open end: Basiswert EVN DQ0GKC Quelle: DZ BANK: Geld 11.08. 12:35:29, Brief 11.08. 12:35:29 1,03 EUR 1,04 EUR 0,00% Basiswertkurs: 28,25 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Wien , 01.01. Basispreis 18,195 EUR Knock-Out-Barriere 18,195 EUR Hebel 2,74x Abstand zum Basispreis in % 35,48% Abstand zum Knock-Out in % 35,48% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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