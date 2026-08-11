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Fällt die 1-Jahr-Haltefrist? Das droht Krypto-Anlegern!
Börse Stuttgart · Uhr
Droht das Aus für steuerfreie Krypto-Gewinne in Deutschland? Die Diskussion um das Ende der 1-Jahres-Haltefrist für Bitcoin & Co. nimmt Fahrt auf. Ein Wechsel zu den Kapitaleinkünften könnte die Steuerregeln drastisch verändern. In diesem Short sprechen die Experten der Börse Stuttgart über die aktuelle politische Debatte, Urteile des Bundesfinanzhofs und die Folgen für Anleger sowie den Krypto-Standort Deutschland.
Zum ganzen Video ► https://youtu.be/Uj-NsqH6VaM
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