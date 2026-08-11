Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CancomBericht 2. Quartal 2026
Constellation SoftwareBericht 2. Quartal 2026
CoreWeaveBericht 2. Quartal 2026
Elbit SystemsBericht 2. Quartal 2026
Firefly AerospaceBericht 2. Quartal 2026
FREQUENTISBericht 2. Quartal 2026
JungheinrichBericht 2. Quartal 2026
Lumentum HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
Neo Performance MaterialsBericht 2. Quartal 2026
RTLBericht 2. Quartal 2026
SalzgitterBericht 2. Quartal 2026
Sea Limited (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
Super Micro ComputerBericht Geschäftsjahr 2026
TAG ImmobilienBericht 2. Quartal 2026
UniperBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SMCI
Lumentum Holdings
CoreWeave
RTL
Jungheinrich
Salzgitter
Uniper
Sea Limited (ADR)
TAG Immobilien
Constellation Software
Cancom
Neo Performance Materials
Firefly Aerospace
FREQUENTIS
Elbit Systems

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