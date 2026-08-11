Herrmann: Lkw-Fahrverbot nur bis Ende August ausgesetzt

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen in Bayern ist nur für drei Wochenenden ausgesetzt. Die Befreiung gelte auch nur für unbedingt notwendige Lieferungen in der Zeit von 15. bis 31. August, heißt es in einer Mitteilung von Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

"Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen dürfen an diesen Wochenenden fahren, wenn sie Güter transportieren, die wegen des Niedrigwassers nicht auf den deutschen Schifffahrtsstraßen befördert werden könnten", heißt es in der Mitteilung Herrmanns. Wegen der gebotenen Rücksicht auf die Sonn- und Feiertagsruhe, die Wohnbevölkerung, die Umwelt und auf den Ferienreiseverkehr dürfe aber nur im erforderlichen Umfang Gebrauch gemacht werden.

Herrmann wies auch darauf hin, dass in Österreich bisher keine Ausnahme vom Fahrverbot gelte. Dies könne dazu führen, dass Lkw an der Grenze stehen bleiben müssten und es zu Staus komme./sd/DP/jha

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