INDEX-FLASH: Dax, EuroStoxx und SMI auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstagnachmittag angesichts sinkender Ölpreise und eines freundlichen Handelsstarts an der New Yorker Wall Street auf ein Rekordhoch geklettert. Er gewann 0,5 Prozent auf 26.454 Punkte. Zuvor hatten bereits der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und der Schweizer SMI Bestmarken erreicht.

Die Ölpreise hatten im Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und waren zuletzt gesunken. Hinweise auf Fortschritte hin zu einer Einigung im Iran-Krieg waren der Auslöser. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Das hatte außerdem in den USA für einen stabilen Börsenauftakt gesorgt./ck/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
E
EURO STOXX 50
S
SMI
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börsen in Europa
Zurückhaltung vor wichtigen US-Inflationsdatenheute, 10:13 Uhr · dpa-AFX
Zurückhaltung vor wichtigen US-Inflationsdaten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Alle Plus-Analysen