IRW-News: ACCESS Newswire: ePropelled baut seine Produktionsflächen mit 60 Millionen $ an Fördermitteln der US-Regierung aus, um die Lieferkette für Drohnenantriebe in den USA zu stärken

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: ePropelled baut seine Produktionsflächen mit 60 Millionen $ an Fördermitteln der US-Regierung aus, um die Lieferkette für Drohnenantriebe in den USA zu stärken

Durch die Expansion vervierfacht sich die Produktionskapazität, wodurch sich ePropelled als führender inländischer Anbieter fortschrittlicher elektrischer Dual-Use-Antriebssysteme positioniert

COVENTRY, UK / ACCESS Newswire / 11. August 2026 / ePropelled, ein führender US-amerikanischer Hersteller fortschrittlicher elektrischer Antriebssysteme für unbemannte Luftfahrzeuge, die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung sowie kommerzielle Anwendungen, gab heute eine umfassende Erweiterung seiner Produktionsanlagen bekannt, wodurch sich die Produktionsfläche von 20.000 Quadratfuß auf 80.000 Quadratfuß erhöht.

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Die Erweiterung wird durch staatliche Fördermittel in Höhe von 60 Millionen $ im Rahmen des Industrial Base Analysis and Sustainment-Programms des Kriegsministeriums unterstützt und unterstreicht das Engagement der Nation für den Ausbau der heimischen Fertigung von missionskritischen Drohnentechnologien und fortschrittlichen Dual-Use-Antriebssystemen.

Die erweiterte Anlage wird die Produktionskapazität von ePropelled für Antriebssysteme um mehr als das Vierfache steigern und es dem Unternehmen ermöglichen, die rasch wachsende Nachfrage seitens US-Regierungsprogramme, verbündeter Partner und kommerzieller Drohnenhersteller zu decken, die sichere, in den USA hergestellte Antriebslösungen suchen.

Bei allen Produkten von ePropelled handelt es sich um Dual-Use-Technologien, die sowohl für staatliche als auch für kommerzielle Anwendungen konzipiert sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden aus verschiedenen Märkten, von denselben hohen Standards in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Fertigungsqualität zu profitieren.

Diese Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein für ePropelled und für den US-amerikanischen Sektor der fortschrittlichen Fertigung dar, sagte Nick Grewal, CEO von ePropelled. Da die Nachfrage nach leistungsstarken unbemannten Systemen weiter zunimmt, stellt die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten sicher, dass wir zuverlässige, skalierbare und sichere Antriebssysteme liefern können, die in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Wir sind stolz darauf, das Ziel der Regierung zur Stärkung der heimischen Fertigung zu unterstützen und gleichzeitig Kunden aus dem staatlichen und kommerziellen Sektor dabei zu helfen, fortschrittliche Fähigkeiten schneller einzusetzen.

Die erweiterte Anlage wird über fortschrittliche automatisierte Produktionslinien, Präzisionsmotorenfertigung, Steuerungsmontage, automatisierte Prüfverfahren und integrierte Qualitätssicherungssysteme verfügen. Diese Kapazitäten sind darauf ausgelegt, die Großserienfertigung zu unterstützen und gleichzeitig die strengen Leistungsstandards einzuhalten, die in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und kommerzielle Anwendungen erforderlich sind.

Die staatlichen Fördermittel ermöglichen es ePropelled:

- die jährliche Produktionskapazität um mehr als das Vierfache zu steigern

- die Fertigung von Motoren, elektronischen Drehzahlreglern und kompletten Antriebssystemen auszuweiten

- die Produktion für neue staatliche und kommerzielle Drohnenprogramme zu beschleunigen

- hochqualifizierte Arbeitsplätze in den Bereichen Fertigung und Engineering in New Hampshire zu schaffen

- die inländische Lieferkette für kritische elektrische Antriebstechnologien zu stärken

- die Produktion von Dual-Use-Produkten für staatliche und kommerzielle Kunden auszuweiten

Die Erweiterung unterstützt die übergeordneten Ziele der Regierung, die Produktion kritischer Komponenten für unbemannte Systeme in den USA zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Da unbemannte Flugzeuge in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Logistik, Landwirtschaft, Inspektion und anderen kommerziellen Märkten zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist eine skalierbare inländische Fertigung zu einer nationalen Priorität geworden.

Die neuen Produktionsflächen sollen erweiterte Fertigungszellen, automatisierte Montageanlagen, Einrichtungen für Umweltprüfungen sowie zusätzliche Engineering-Ressourcen umfassen, um eine schnelle Produktentwicklung und -qualifizierung für staatliche und kommerzielle Plattformen der nächsten Generation zu unterstützen.

Unsere Mission war schon immer, erstklassige elektrische Antriebstechnologie zu liefern, die in Amerika entworfen, entwickelt und hergestellt wird, fügte Grewal hinzu. Da jedes Produkt von ePropelled ein Dual-Use-Produkt ist, kommen unsere Technologien für ein breites Spektrum an staatlichen und kommerziellen Einsätzen in Frage. Mit dieser Erweiterung ist ePropelled einzigartig positioniert, um einer der führenden Anbieter von Antriebssystemen für unbemannte Flugzeuge und andere fortschrittliche Mobilitätsplattformen in den USA zu werden.

Die erweiterten Produktionsanlagen werden voraussichtlich nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten und der Installation der Ausrüstung voll betriebsfähig sein.

Über ePropelled

Die ePropelled Group ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der sich auf intelligente Antriebslösungen und Energiemanagementsysteme für den Einsatz unbemannter Fahrzeuge in der Luft, zu Lande und zu Wasser spezialisiert hat. Alle Produkte von ePropelled sind Dual-Use-Produkte und wurden entwickelt, um sowohl staatliche als auch kommerzielle Anwendungen zu unterstützen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat ePropelled mehr als 40 Patente in 13 Kategorien entwickelt und betreut Kunden weltweit über seine Forschungs- und Entwicklungs-, Technik- und Fertigungsstandorte in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Indien. Durch den Einsatz souveräner Lieferketten sind die Produkte von ePropelled so konzipiert, dass sie die Leistung maximieren, den Energieverbrauch senken und unbemannte Mobilität ermöglichen. Kontaktieren können Sie uns unter dean@ePropelled.com und +1 (603) 236-7444 oder besuchen Sie www.ePropelled.com.

QUELLE: ePropelled, Inc.

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