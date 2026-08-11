IRW-News: ACCESS Newswire: Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85436/PowerToHydrogen-08-11-2026_DEPRcom1.001.jpeg

Halb-Megawatt-System nutzt 250-Kilowatt-Stacks für effiziente Wasserstoffproduktion im großen Maßstab; Installation läuft, Inbetriebnahme im September

ANTWERPEN, BELGIEN und COLUMBUS, OH /ACCESS Newswire/ 11. AUGUST 2026 /Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Elektrolyseursystemen mit Anionenaustauschmembran (AEM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen einzigartigen Halb-Megawatt-AEM-Elektrolyseur am Hafen Antwerpen-Brügge in Belgien geliefert und mit dessen Installation begonnen hat. Das Projekt ist weltweit das erste, das AEM-Elektrolyseur-Stacks mit 250 Kilowatt einsetzt, und wird nach der Inbetriebnahme das erste AEM-System sein, das die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in einer industriellen Hafenumgebung mit hohem Durchsatz unter realen Betriebsbedingungen demonstriert. Der Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung kostenwettbewerbsfähigen Wasserstoffs im großen Maßstab und bereitet den Weg für den für September geplanten öffentlichen Start.

https://youtu.be/dRb5-3sMzuk?si=L6gjlEJ0ofWNsE08

Das System am Hafen Antwerpen-Brügge ist der erste kommerzielle Einsatz der hybriden AEM-Elektrolyseure der M-Klasse von Power to Hydrogen, die auf 25 Megawatt für Industrieumgebungen mit hohem Bedarf skalierbar sind. Aufgebaut auf industriellen 250-Kilowatt-Stack-Modulen ist das System auf dynamischen Betrieb und Effizienz ausgelegt, einschließlich einer Reaktionszeit von unter 50 Millisekunden für die Laststeuerung nach erneuerbarer Energie sowie einem Druckbetrieb, der den nachgelagerten Kompressionsbedarf reduziert und das Balance of Plant vereinfacht. Die Technologie ersetzt teure Edelmetalle in PEM-Elektrolyseuren durch kostengünstige Materialien wie Stahl und Nickel. Durch die Kombination von Leistung mit einem kostengünstigeren Materialansatz können die AEM-Systeme des Unternehmens die CAPEX-Kosten um bis zu 65 % gegenüber vergleichbaren PEM-Elektrolyseuren senken.

Der Hafen Antwerpen-Brügge ist ein Knotenpunkt, an dem Ambition und Handeln zusammenkommen", sagte Rob Smeets, CEO des Hafens Antwerpen-Brügge. Indem wir den kommerziellen AEM-Elektrolyseur von Power to Hydrogen willkommen heißen, gehen wir einen weiteren konkreten Schritt zur Förderung der Demonstration skalierbarer, flexibler Technologien in Europa, die für die Energiewende in Europa notwendig sind. Durch solche Partnerschaften beschleunigen wir den Wandel hin zu einer widerstandsfähigen, starken europäischen Zukunft."

Nach der Inbetriebnahme wird das Projekt eine wiederholbare, installierbare Konfiguration sowie eine Validierung durch Dritte etablieren, um künftige Einsätze im Multi-Megawatt-Bereich zu de-riskieren und zu beschleunigen.

Erneuerbarer Wasserstoff entwickelt sich von Pilotprojekten zur Infrastruktur, und die Gewinner werden die Unternehmen sein, die im industriellen Maßstab fertigen, liefern und betreiben können", sagte Paul Matter, CEO von Power to Hydrogen. Unser System an den Hafen Antwerpen-Brügge zu bringen, ist ein konkreter Schritt hin zu einem finanzierbaren Einsatz: Es beweist, dass wir einsatzbereite Hardware bauen und ausliefern, in einen aktiven Standort integrieren und eine AEM-Plattform der Megawatt-Klasse in Betrieb nehmen können, die für die Laststeuerung nach erneuerbarer Energie ausgelegt ist. Dieses Projekt ist die Blaupause für die Skalierung von Einsätzen in ganz Europa und befähigt die europäische Industrie, Wasserstoff als Rohstoff im eigenen Land aus eigener erneuerbarer Energie zu produzieren, zusätzlich zum Import."

Das Projekt wird die kommerzielle Wasserstoffnachfrage in der Region sowohl im Mobilitäts- als auch im Industriebereich unterstützen. Es wird erwartet, dass es bereits im ersten Betriebsjahr kommerzielle Erlöse erzielt. Der wichtigste Abnehmer zum Start ist Holthausen, ein regionaler Anbieter von Industriegasen und wasserstoffbetriebenen Lkw, wobei das System darauf ausgelegt ist, mit der Zeit weitere Kunden zu bedienen.

Über die Dekarbonisierung hinaus ermöglicht die Elektrolyse vor Ort eine größere industrielle Widerstandsfähigkeit und Energiesouveränität auf nationaler und regionaler Ebene. Durch die Umwandlung lokaler erneuerbarer Elektrizität und von Wasser in Wasserstoff am Verbrauchsort ermöglicht die Technologie Häfen und Industrieclustern, erneuerbaren Wasserstoff vor Ort zu produzieren - als Teil einer diversifizierten Versorgungsstrategie. Statt Importe zu ersetzen, kann die lokale Produktion neben importiertem Wasserstoff und seinen Derivaten bestehen und den Kunden mehr Auswahl, größere Versorgungssicherheit und höhere Flexibilität bieten. Für die Kraftstoff-, Chemie- und Mobilitätskunden Antwerpens bedeutet das Zugang zu erneuerbarem Rohstoff sowohl aus lokaler Erzeugung als auch über globale Liefernetze.

Das Projekt am Hafen Antwerpen-Brügge baut auf der Auswahl von Power to Hydrogen als Gewinner 2022 von Free Electrons auf, einem globalen, von Versorgungsunternehmen getragenen Innovationsprogramm. Die Erfolgskriterien von Free Electrons verlangten eine kommerzielle Demonstration unter realen Betriebsbedingungen und eröffneten so den Weg des Projekts in den NextGen District am Hafen Antwerpen-Brügge. Das Programm wird von Versorgungsunternehmen getragen, darunter American Electric Power (AEP), EDP, E.ON, ESB, Origin Energy und CLP, von denen mehrere inzwischen Investoren von Power to Hydrogen sind.

Versorgungsunternehmen investieren dann in Technologien, wenn es einen glaubwürdigen Weg zu Leistung im Feld und zu wiederholbaren Einsätzen gibt", sagte Daniel Joisten, Head of Technology Scouting and Innovation bei E.ON Energy Infrastructure Solutions. Dieses Projekt am Hafen Antwerpen-Brügge ist ein wichtiger Schritt, um flexible, an erneuerbare Energie angepasste AEM-Elektrolyse im kommerziellen Maßstab nachzuweisen und Vertrauen darin aufzubauen, dass diese Systeme breit eingesetzt werden können."

Über Power to Hydrogen

Power to Hydrogen (P2H2) entwickelt und fertigt hybride AEM-Elektrolyseursysteme im Industriemaßstab, die eine PEM-ähnliche dynamische Leistung mit einem kostengünstigeren, skalierbaren Materialansatz verbinden, der auf Iridium verzichtet und die Abhängigkeit von knappen Materialien verringert. Die modularen Plattformen von P2H2 sind für die Laststeuerung nach erneuerbarer Energie und für industrielle Lastzyklen ausgelegt, um erneuerbaren Wasserstoff kostenwettbewerbsfähig zu machen; die Systeme sind darauf ausgelegt, sich direkt in variable erneuerbare Energie zu integrieren und auf wiederholbare Multi-Megawatt-Einsätze zu skalieren. Weitere Informationen unter power-h2.com oder per Kontakt an info@power-h2.com.

Medienkontakte

Aaron Endré für Power to Hydrogen

aaron@endre.io

Lennart Verstappen für den Hafen Antwerpen-Brügge

Lennart.Verstappen@portofantwerpbruges.com

QUELLE:Power To Hydrogen

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85436

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85436&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.