IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD
IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD
Vancouver, British Columbia, 10. August 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, den Erwerb des 190 km² großen, fortgeschrittenen Goldexplorationsprojekts Bambadji im Senegal bekannt zu geben, der durch den Kauf bestimmter senegalesischer Tochtergesellschaften der Barrick Mining Corporation und der IAMGOLD Corporation erfolgt. Bambadji grenzt an Fortunas Goldprojekt Diamba Sud, das sich derzeit in der Machbarkeitsphase befindet, und umfasst etwa 60 Kilometer vielversprechenden Streich entlang der Senegal-Mali-Scherzone, einem Tier-1-Goldkorridor, in dem sich mehrere Weltklasse-Minen befinden.
Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, kommentierte: Bambadji stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein großflächiges, äußerst vielversprechendes Explorationsgebiet unmittelbar neben unserem Goldprojekt Diamba Sud, das sich derzeit in der Machbarkeitsphase befindet, zu konsolidieren. Herr Ganoza fuhr fort: Der für das Projekt gezahlte Kaufpreis in Höhe von 200 Millionen US-Dollar spiegelt die zahlreichen erstklassigen, durch Bohrungen definierten Ziele, die Größe des Landpakets, den umfangreichen historischen Explorationsdatensatz sowie das Potenzial wider, Diamba Sud in einem der vielversprechendsten Goldgebiete Westafrikas, in dem es schwierig ist, hochwertiges Explorationsgebiet zu erwerben, erheblich zu erweitern.
Zu den Bohr-Highlights von Barrick/IAMGOLD zählen:
Prospekt Bohrloch Abschnitt
Kabewest KBWDH006 2,12 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 52,9 Metern ab 88,8 Metern
KBWRC075 2,34 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 45,0 Metern ab 5,0 Metern
Fatima FARC001 2,44 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 24,0 Metern ab 52,0 Metern
FARC012 3,12 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 24,0 Metern ab 113,0 Metern
Djenebou DJRC013 14,63 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 5,0 Metern ab 111,0 Metern
KLRC004 8,55 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 15,0 Metern ab 17,0 Metern
Wari WARC004 4,05 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 9,0 Metern ab 28,0 Metern
BARC-2063 1,60 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 0,0 Metern
Latifa KBRC-0045 3,62 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 87,0 Metern
KBRC-0067 2,59 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 25,0 Metern ab 74,0 Metern
Kach KCRC007 4,08 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 12,0 Metern ab 48,0 Metern
KCRC008 15,22 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 7,0 Metern ab 29,0 Metern
Kabetea KBTRC009 3,76 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 47 Metern ab 55,0 Metern
KBTRC011 4,08 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 32 Metern ab 55,0 Metern
Bagata-Korridor BARC-2105 9,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 18,0 Metern ab 66,0 Metern
BARC-2159 3,57 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 46,0 Metern ab 56,0 Metern
Gefa-Korridor BARC-2148 1,83 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 52,0 Metern ab 0,0 Metern
GFRC031 14,07 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 8,0 Metern ab 41,0 Metern
Hinweis: Alle Bohrintervalle werden als Bohrlochintervalle angegeben. Die mineralisierten Strukturen/Gesteinskörper weisen im Allgemeinen ein steiles Neigungswinkel zwischen 70 und 85 Grad auf. Ausführliche Informationen zu den Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöchern von Barrick/IAMGOLD sowie zu den Untersuchungsergebnissen finden Sie in Anhang 1.
Lage des Bambadji-Projekts
Das Bambadji-Projekt grenzt an den östlichen Rand des Diamba-Sud-Goldprojekts von Fortuna (siehe Abbildung 1), das Mineralreserven von 1,15 Millionen Unzen Gold beherbergt und für das in Kürze eine endgültige Investitionsentscheidung erwartet wird. Bambadji umfasst zwei Grundstücke mit einer Fläche von etwa 190 km² und erstreckt sich über eine vielversprechende Streichlänge von etwa 60 Kilometern, wobei ausgebaute Nebenstraßen einen direkten Zugang von Diamba Sud aus ermöglichen.
Abbildung 1: Lageplan des Grundstücks
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85440/FortunaMining-08-10-2026_DEPRcom.001.png
Geologie und Mineralisierung
Die Akquisition umfasst einen umfangreichen, qualitativ hochwertigen Explorationsdatensatz mit geochemischen, geophysikalischen und lithologischen Informationen sowie rund 214.000 Meter historischer Bohrungen, darunter Schneckenbohrungen, Reverse-Circulation-Bohrungen und Diamantbohrungen.
Im Rahmen früherer Bohrungen und Feldarbeiten wurden in Bambadji mehrere Arten von Goldmineralisierungen identifiziert, darunter Analogien zur brekzienartigen Mineralisierung von Diamba Sud, zum Serizit-Albit-Typ von Yalea und zum turmalinreichen Gara-Typ. Im gesamten Projektgebiet wurden mindestens acht bedeutende, durch Bohrungen definierte Prospekte identifiziert, zusammen mit mehreren hochprospektiven mineralisierten Trends, die entlang des Streichs und in der Tiefe noch offen sind. Die historischen Bohrungen waren im Allgemeinen flach und weit auseinanderliegend, mit mehreren Lücken von mehreren Kilometern entlang dieser anomalen Goldtrends, was klare Ziele für das erste Explorationsprogramm von Fortuna liefert.
Explorationsprogramm 2026
Fortuna hat für den Rest des Jahres 2026 ein erstes Explorationsbudget in Höhe von 8 Millionen US-Dollar für Bambadji genehmigt, das 51.000 Meter Reverse-Circulation- und Diamantbohrungen umfasst. Der Beginn der Bohrungen wird für das dritte Quartal erwartet.
Das Programm zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit und Abgrenzung mehrerer fortgeschrittener, durch Bohrungen definierter Ziele zu verbessern, die sich in einem Umkreis von 20 Kilometern um den geplanten Standort der Anlage Diamba Sud befinden (siehe Abbildung 1). Für die ersten Bohrungen wurden acht vorrangige Ziele identifiziert, während parallel dazu die generative Exploration fortgesetzt wird, um weitere Ziele entlang der hochprospektiven mineralisierten Zonen des Projekts voranzutreiben.
Transaktionsbedingungen
Gemäß den Bedingungen der endgültigen Transaktionsvereinbarungen vom 10. August 2026, die zwischen Fortuna und bestimmten Tochtergesellschaften von Barrick und IAMGOLD (zusammen die Verkäufer) geschlossen wurden, zahlte Fortuna als Gegenleistung für den Erwerb des Bambadji-Projekts zahlte Fortuna 200 Millionen US-Dollar in bar aus der eigenen Kasse (130,35 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft von Barrick und 69,65 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft von IAMGOLD).
Darüber hinaus hat Fortuna den Verkäufern eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 0,5 Prozent auf die ersten 1,75 Millionen Unzen Gold gewährt, die auf dem Grundstück Bambadji Nord gefördert werden (0,325 Prozent an eine Tochtergesellschaft von Barrick und 0,175 Prozent an eine Tochtergesellschaft von IAMGOLD).
TD Securities fungierte im Zusammenhang mit der Akquisition als alleiniger Finanzberater von Fortuna.
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)
Die Bohrdatenbank reicht bis ins Jahr 1993 zurück, wobei IAMGOLD, Anmercosa Exploration (eine Tochtergesellschaft von Anglo American Ltd), Ashanti Goldfields und Barrick (ehemals Randgold) in diesem Zeitraum abwechselnd die Exploration leiteten. Der Großteil der Bohrungen wurde seit 2007 von Barrick (Randgold) durchgeführt.
Es wurden durchgehend branchenübliche Verfahren angewendet, die den damaligen Protokollen entsprachen; allerdings lassen sich nicht alle überprüfen.
Bei den Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) kam ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer mit Frontprobenahme zum Einsatz, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mittels eines dreistufigen Teilers riffelgetrennt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu erhalten. Die verbleibenden 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und validiert waren. Grobkörnige Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprachen, wurden aufbewahrt und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert; aufgrund von altersbedingtem Zerfall wurden jedoch nicht alle Proben aufbewahrt.
Diamantbohrungen (DD) begannen in der Regel mit Bohrkronen der Größe HQ, bevor bei Durchbohren von frischem Gestein auf Bohrkronen der Größe NQ umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem firmeneigenen Kernlager am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert.
Seit 2016 wurden die RC- und DD-Proben mit Firmenfahrzeugen oder per kommerziellem Kurierdienst zu den SGS-Laboren in Mali (Bamako) oder zu ALS Kedougou/Ouagadougou transportiert. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Probenmenge und eines Feuerprobenverfahrens mit Atomabsorptionsspektrometrie durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehört laut Angaben die systematische Einfügung von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügen die SGS-Labore ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein.
Qualifizierte Person
Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, überprüft, indem er die beschriebenen Methoden für die Probenahme und die analytischen Untersuchungen prüfte, die Ergebnisse der QA-QC-Programme bewertete, die geochemischen und geologischen Datenbanken validierte und die Diamantbohrkerne begutachtete. Der Überprüfungsprozess ergab, dass die QA-QC-Daten, die einige der früheren historischen Bohrergebnisse stützen, eher begrenzt sind, sodass zusätzliche Validierungsarbeiten - einschließlich der erneuten Untersuchung von Proben und der Bohrung von Zwillingsbohrlöchern - in zukünftigen Arbeitsprogrammen zu Bestätigungszwecken geplant werden müssen.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen dabei durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristigen gemeinsamen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com
IM NAMEN DES VORSTANDS
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Vorstandsmitglied
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Akquisition; zum Zeitpunkt der endgültigen Investitionsentscheidung für das Goldprojekt Diamba Sud von Fortuna; zum Explorationsprogramm 2026 für Bambadji; die Mineralressourcenschätzungen bei Diamba Sud; die vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationspläne und Zeitpläne für Diamba Sud; das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Diamba Sud; die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; sowie die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, genutzt, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, erwartet, geschätzt, enthaltend, verbleibend, sein oder durch Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlichen Erträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen dem Iran und Israel bzw. den Vereinigten Staaten, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten in Bezug auf allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration ausgesetzt sind; Probleme im Arbeitsverhältnis; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Richtigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und Mineralreserven
Die hierin enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), sowie den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.
Anhang 1: Details zum historischen Bohrprogramm des Bambadji-Projekts mit den Bohrlöchern und den wesentlichen Untersuchungsergebnissen
Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe EOH1 UTM-Azimut Neigung Tiefe ab Tiefe bis Bohrbreite (m) Au (ppm) Bohrlochtyp3 Gebiet
(WGS84_29N) (WGS84_29N) Tiefe (m) (m)
BADRC002 237979 1.417.499 121 138 90 -50 0 6 6 2,73 RC Bandia
BARC-2150 238137 1418018 113 80 90 -60 74 80 6 1,38 RC Bandia
BADD-2027 237723 1417745 115 166 124 -45 40 46 6 0,93 DD Bandiasse
BADD-2040 237623 1417738 115 150 101 -59 25 29 4 1,85 DD Bandiasse
BARC-2084 237713 1417689 113 70 90 -50 8 52 44 3,16 RC Bandiasse
einschließlich 40 42 2 11,61 RC Bandiasse
BARC-2085 237684 1417713 113 80 90 -50 20 26 6 1,08 RC Bandiasse
38 70 32 2,70 RC Bandiasse
BARC-2091 237712 1417743 116 70 0 -90 6 18 12 1,84 RC Bandiasse
22 36 14 1,46 RC Bandiasse
42 52 10 0,67 RC Bandiasse
BARC-2092 237702 1417743 116 75 0 -90 6 30 24 1,49 RC Bandiasse
48 72 24 1,09 RC Bandiasse
BARC-2093 237692 1417743 116 56 0 -90 20 36 16 1,06 RC Bandiasse
BARC-2094 237682 1417743 115 56 0 -90 36 48 12 1,03 RC Bandiasse
BARC-2096 237703 1417638 113 55 0 -90 40 44 4 3,78 RC Bandiasse
BARC-2101 237722 1417743 115 56 0 -90 18 54 36 1,84 RC Bandiasse
BARC-2152 237703 1417743 116 80 90 -60 4 16 12 1,57 RC Bandiasse
20 54 34 1,72 RC Bandiasse
66 72 6 1,13 RC Bandiasse
BARC-2153 237671 1417768 114 82 90 -60 36 40 4 2,22 RC Bandiasse
64 82 18 0,75 RC Bandiasse
BARC-2154 237706 1417768 113 81 90 -60 4 6 2 4,22 RC Bandiasse
BARC-2155 237631 1417768 115 81 90 -60 72 76 4 1,77 RC Bandiasse
BQWRC010 237669 1417400 118 100 90 -50 27 29 2 4,22 RC Bandiasse
BQWRC012 237780 1417965 116 100 90 -50 46 53 7 1,07 RC Bandiasse
BQERC016 238459 1418823 115 56 90 -50 22 31 9 0,64 RC Baqata Ost
BADD-2030 237902 1418567 124 180,5 90 -50 94 104 10 2,28 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2031 238017 1418567 127 152 90 -60 10 16 6 1,95 DD Baqata Hauptstraße
26 44 18 2,15 DD Baqata Hauptstraße
120 128 8 8,78 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 124 126 2 24,40 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2032 238047 1418567 123,33 169 90 -50 0 10 10 5,62 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 2 4 2 16,60 DD Baqata Hauptstraße
116 130 14 1,90 DD Baqata Hauptstraße
134 140 6 1,26 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2033 238097 1418567 126 151 90 -50 87 89 2 3,57 DD Baqata Hauptstraße
109 115 6 0,85 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2034 237992 1.418.617 128 133 90 -60 6 10 4 1,42 DD Baqata Hauptstraße
16 26 10 2,87 DD Baqata Hauptstraße
40 46 6 2,15 DD Baqata Hauptstraße
98 100 2 3,33 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2035 238077 1418617 126 161 270 -80 41 51 10 1,49 DD Baqata Hauptstraße
105 109 4 2,26 DD Baqata Hauptstraße
155 161 6 0,98 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2036 238008 1.418.670 126 154 90 -50 45 47 2 2,96 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2036 71 75 4 1,75 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2037 238141 1418559 126 283 279 -59 123 125 2 7,95 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 123 124 1 14,90 DD Baqata Hauptstraße
131 134 3 1,79 DD Baqata Hauptstraße
138 144 6 3,00 DD Baqata Hauptstraße
BADD-2038 238200 1418560 117 424 289 -57 161 164 3 2,36 DD Baqata Hauptstraße
BARC-0001 238015 1418580 127 54 135 -50 35 41 6 1,55 RC Baqata Hauptstraße
47 54 7 1,17 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0002 237995 1418603 128 50 135 -50 32 40 8 1,36 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0003 237973 1418627 129 50 135 -50 46 50 4 2,08 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0004 237948 1418648 127 50 135 -50 32 44 12 1,70 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 38 39 1 15,33 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0007 238075 1418677 125 75 135 -50 13 22 9 2,26 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 14 15 1 11,91 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0008 238058 1418689 123 51 135 -50 43 50 7 4,02 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 46 47 1 18,34 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0009 238120 1418625 129 81 135 -50 19 35 16 2,13 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 34 35 1 16,52 RC Baqata Hauptstraße
67 77 10 2,19 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0010 238074 1418773 122 50 135 -50 22 24 2 2,82 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0023 237955 1419391 123 45 135 -50 28 34 6 2,17 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0026 238072 1418443 119 33 90 -50 0 10 10 0,92 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0027 238042 1418443 119 51 90 -50 4 8 4 2,76 RC Baqata Hauptstraße
31 37 6 1,21 RC Baqata Hauptstraße
BARC-0028 238011 1418445 121 57 90 -50 8 13 5 9,82 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 9 11 2 19:45 RC Baqata Hauptstraße
46 60 14 1,14 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2102 237967 1418632 129 92 90 -50 27 31 4 2,76 RC Baqata Hauptstraße
51 59 8 5,23 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 53 55 2 12,80 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2105 237962 1418617 129 97 90 -55 42 48 6 2,23 RC Baqata Hauptstraße
56 62 6 2,07 RC Baqata Hauptstraße
66 84 18 9,28 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 68 74 6 25,46 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2106 238042 1418617 124 87 270 -50 46 79 33 4,19 RC Baqata Hauptstraße
83 87 4 2,84 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2107 237992 1418566 129 66 90 -50 34 42 8 0,77 RC Baqata Hauptstraße
46 58 12 2,52 RC Baqata Hauptseite
BARC-2108 238048 1418652 123 96 90 -45 26 38 12 2,48 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2114 238123 1418632 128 70 90 -50 20 24 4 1,66 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2119 237987 1419433 121 37 90 -60 8 12 4 2,34 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2156 237996 1418503 125 81 90 -60 34 42 8 1,71 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2157 238036 1418503 121 80 90 -60 0 12 12 1,42 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2158 238076 1418503 120 96 90 -60 0 6 6 5,95 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 4 6 2 10,60 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2159 237962 1418566 129 102 90 -50 56 102 46 3,57 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 56 58 2 14,48 RC Baqata Hauptstraße
und 62 64 2 20.06 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2160 238029 1418566 125 90 90 -50 6 30 24 1,46 RC Baqata Hauptstraße
64 90 26 1,75 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2161 237932 1418617 127 120 90 -60 8 16 8 0,70 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2162 237887 1.418.670 124 105 90 -55 92 98 6 1,12 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2168 237958 1418403 118 96 90 -60 58 70 12 0,98 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2169 237932 1.418.566 126 120 90 -50 82 94 12 1,89 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2170 237957 1418593 129 120 90 -50 54 64 10 1,03 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2171 237957 1418543 127 120 90 -50 62 118 56 1,41 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2172 237957 1418503 124 103 90 -60 22 32 10 0,78 RC Baqata Hauptstraße
70 80 10 1,37 RC Baqata Hauptstraße
BARC-2173 238059 1418566 123 110 90 -50 100 108 8 2,14 RC Baqata Hauptstraße
BQDH001 237800 1419757 116 221 90 -55 144,5 146,5 2 6,67 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 144,5 145,5 1 12,80 DD Baqata Hauptstraße
154,7 162,3 7,6 2,21 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 161,3 162,3 1 13,40 DD Baqata Hauptstraße
BQDH002 237840 1.419.391 118 206 90 -55 105,3 110,4 5,1 2,57 DD Baqata Hauptstraße
151,6 162,05 10,45 0,99 DD Baqata Hauptstraße
BQDH005 237800 1418571 122 305 90 -55 161,05 172,85 11,8 0,72 DD Baqata Hauptstraße
178,2 185,05 6,85 1,48 DD Baqata Hauptstraße
210 221,2 11,2 0,70 DD Baqata Hauptstraße
BQDH006 237920 1.419.348 119 185 120 -50 91 101,1 10,1 3,52 DD Baqata Hauptstraße
108 111 3 2,28 DD Baqata Hauptstraße
BQDH008 237879 1419207 122 135 135 -50 32,3 37,5 5,2 1,22 DD Baqata Hauptstraße
108 117,55 9,55 1,99 DD Baqata Hauptstraße
127,76 132 4,24 1,76 DD Baqata Hauptstraße
BQDH011 237521 1418678 122 536 110 -50 259 263,6 4,6 7,02 DD Baqata Hauptstraße
einschließlich 260 260,9 0,9 26,09 DD Baqata Hauptstraße
415,3 419,1 3,8 3,02 DD Baqata Hauptstraße
BQDT003 237632 1419872 118 478 110 -50 256,52 257,5 0,98 16,79 RCD Baqata Haupt
345,85 354,8 8,95 1,47 RCD Baqata Hauptstraße
BQRC003 237889 1419747 113 122 90 -50 78 80 2 2,86 RC Baqata Hauptseite
BQRC004 237798 1419328 118 60 90 -50 43 51 8 1,28 RC Baqata Hauptstraße
BQRC006 237922 1419391 118 78 90 -50 25 36 11 0,58 RC Baqata Hauptstraße
BQRC007 237867 1419096 121 178 90 -50 41 66 25 0,83 RC Baqata Hauptstraße
BQRC008 237747 1.418.944 122 54 90 -60 0 11 11 2,82 RC Baqata Hauptstraße
16 22 6 1,01 RC Baqata Hauptstraße
BQRC009 237675 1418943 122 130 90 -60 46 47 1 10,70 RC Baqata Hauptstraße
BQRC010 237973 1418754 121 168 50 -60 53 62 9 1,33 RC Baqata Hauptstraße
128 132 4 1,51 RC Baqata Hauptstraße
BQRC011 237888 1418927 123 102 90 -50 4 8 4 1,89 RC Baqata Hauptstraße
BQWRC001 237740 1419537 116 162 90 -50 74 77 3 2,89 RC Baqata Hauptstraße
137 140 3 2,16 RC Baqata Hauptstraße
BQWRC002 237666 1419533 114 150 90 -50 145 147 2 3,22 RC Baqata Hauptstraße
BQWRC003 237835 1419531 115 130 90 -50 71 78 7 2,59 RC Baqata Hauptstraße
113 120 7 1,19 RC Baqata Hauptstraße
BQWRC005 237894 1419532 114 95 90 -50 80 87 7 3,07 RC Baqata Hauptstraße
einschließlich 84 85 1 12,00 RC Baqata Hauptstraße
BADD-2011 239125 1423931 107 117,5 90 -45 61 73 12 1,73 DD Beyanord
einschließlich 61 62 1 13,36 DD Beyanord
85 101 16 1,37 DD Beyanord
BADD-2012 239057 1423980 107 117,5 90 -45 100 112 12 0,67 DD Beyanord
BYRC007 239130 1422750 110 100 270 -50 1 6 5 1,92 RC Beyanord
BYRC010 239200 1423960 106 100 90 -50 14 23 9 0,84 RC Beyanord
27 34 7 1,13 RC Beyanord
BYRC011 239130 1423960 105 102 90 -50 13 24 11 0,88 RC Beyanord
72 83 11 2,53 RC Beyanord
einschließlich 81 82 1 11,00 RC Beyanord
93 99 6 2,53 RC Beyanord
BYRC012 239060 1423960 107 102 90 -50 79 86 7 1,31 RC Beyanord
BRRC005 234435 1405785 133 120 195 -50 44 51 7 0,71 RC Boureya
BARC-0030 234824 1428394 157 48 90 -50 45 49 4 3,49 RC Dakota
einschließlich 48 49 1 10,67 RC Dakota
75 81 6 1,06 RC Dakota
BARC-2034 234967 1428393 164 80 90 -50 14 20 6 2,87 RC Dakota
74 80 6 0,90 RC Dakota
BARC-2035 235017 1428393 165 80 90 -50 50 52 2 6,48 RC Dakota
DAKRC001 233963 1428731 143 110 220 -50 95 98 3 3,10 RC Dakota
DAKRC002 234001 1428778 143 84 220 -50 1 3 2 3,07 RC Dakota
DAKRC007 234786 1428091 144 108 257 -50 90 95 5 1,32 RC Dakota
DAKRC015 234967 1428503 165 111 270 -50 6 22 16 1,08 RC Dakota
DAKRC020 234462 1428553 144 100 257 -50 74 75 1 8,00 RC Dakota
DAKRC021 234407 1428538 142 103 257 -50 68 72 4 1,39 RC Dakota
DAKRC022 234345 1428524 138 110 257 -50 10 12 2 5,12 RC Dakota
22 27 5 1,51 RC Dakota
DAKRC030 233933 1428686 145 100 220 -50 15 17 2 2,53 RC Dakota
PDB-0075 235090 1428380 166 50 0 -90 9 13 4 1,71 RC Dakota
DLRC001 237799 1429699 123 150 90 -50 136 141 5 1,23 RC Diala
DLRC015 237496 1430101 159 126 90 -50 21 31 10 0,84 RC Diala
BADD-2005 236279 1434443 137 106 90 -45 43 47 4 3,10 DD Djenebou
65 79 14 2,78 DD Djenebou
einschließlich 67 69 2 10,05 DD Djenebou
BADD-2006 236114 1433441 161 123 90 -45 8 12 4 4,74 DD Djenebou
46 52 6 1,18 DD Djenebou
DJRC001 236181 1433701 164 114 90 -50 63 65 2 4,72 RC Djenebou
DJRC002 236200 1433800 161 120 90 -50 26 30 4 4,76 RC Djenebou
69 71 2 3,85 RC Djenebou
DJRC010 236230 1434710 146 150 90 -50 67 85 18 1,13 RC Djenebou
104 107 3 5,67 RC Djenebou
DJRC011 236379 1434718 146 120 90 -50 19 22 3 3,56 RC Djenebou
DJRC013 236268 1434554 152 150 90 -50 45 48 3 2,25 RC Djenebou
80 88 8 2,02 RC Djenebou
111 116 5 14,63 RC Djenebou
einschließlich 112 114 2 32,15 RC Djenebou
DJRC014 236210 1434554 149 170 90 -50 144 152 8 2,12 RC Djenebou
162 166 4 4.11 RC Djenebou
164 165 1 11,40 RC Djenebou
DJRC016 236240 1434440 135 156 90 -55 87 94 7 1,83 RC Djenebou
DJRC019 236281 1435305 111 126 90 -50 104 108 4 1,94 RC Djenebou
DJRC020 236250 1435242 114 120 90 -50 110 120 10 1,17 RC Djenebou
DJRC023 236430 1434440 128 110 270 -50 54 60 6 2,55 RC Djenebou
KLRC003 236782 1434325 120 40 90 -50 5 7 2 12,01 RC Djenebou Ost
einschließlich 5 6 1 21,50 RC Djenebou Ost
14 19 5 4,21 RC Djenebou Ost
KLRC004 236766 1434325 120 54 90 -50 17 32 15 8,55 RC Djenebou Ost
einschließlich 17 18 1 16,70 RC Djenebou Ost
und 24 26 2 27,85 RC Djenebou Ost
und 27 28 1 18,90 RC Djenebou Ost
FADH001 235511 1433738 155 230 60 -50 168,3 176,1 7,8 2,25 DD Fatima
FARC001 235664 1433729 159 162 90 -50 52 76 24 2,44 RC Fatima
einschließlich 52 53 1 16,70 RC Fatima
FARC002 235526 1433734 155 170 90 -50 110 112 2 2,72 RC Fatima
FARC003 235616 1433747 159 150 90 -50 69 78 9 3,12 RC Fatima
86 108 22 2,21 RC Fatima
einschließlich 97 98 1 10,50 RC Fatima
132 149 17 1,25 RC Fatima
FARC012 235518 1433801 155 150 80 -50 113 137 24 3,12 RC Fatima
einschließlich 118 119 1 11,80 RC Fatima
und 126 127 1 11,90 RC Fatima
FARC013 235589 1433816 158 114 80 -50 23 32 9 2,50 RC Fatima
FARC016 235573 1433681 147 130 80 -50 108 110 2 12,10 RC Fatima
einschließlich 109 110 1 15,40 RC Fatima
FARC017 235748 1433703 161 80 80 -50 19 21 2 6,32 RC Fatima
einschließlich 19 20 1 12,10 RC Fatima
FARC019 235650 1433810 162 105 80 -50 73 76 3 2,07 RC Fatima
FARC021 235467 1433844 152 180 80 -50 132 134 2 5,91 RC Fatima
FVRC002 237321 1428493 147 100 90 -50 25 31 6 1,63 RC Fava
BARC-2123 238772 1412865 131 74 90 -60 16 26 10 0,63 RC Gefa Hauptseite
54 62 8 6,89 RC Gefa Hauptseite
einschließlich 60 62 2 22,16 RC Gefa Hauptseite
BARC-2130 238864 1412118 115 107 90 -60 61 69 8 1,00 RC Gefa Hauptseite
83 91 8 1,78 RC Gefa Hauptseite
BARC-2131 238892 1412118 115 62 90 -60 24 38 14 1,52 RC Gefa Hauptseite
44 62 18 1,87 RC Gefa Hauptseite
BARC-2134 238923 1412118 116 60 90 -60 2 10 8 1,20 RC Gefa Hauptseite
22 46 24 0,90 RC Gefa Haupt
BARC-2137 238752 1412768 134 67 90 -60 33 43 10 1,24 RC Gefa Hauptseite
BARC-2144 238900 1412168 117 60 90 -60 18 42 24 1,54 RC Gefa Hauptseite
BARC-2147 238896 1412098 113 60 90 -60 38 46 8 0,73 RC Gefa Haupt
50 60 10 2,24 RC Gefa Hauptseite
BARC-2148 238926 1412088 116 60 90 -60 0 52 52 1,83 RC Gefa Hauptseite
BARC-2177 238913 1412066 114 67 90 -60 26 30 4 1,63 RC Gefa Hauptseite
40 62 22 2,01 RC Gefa Hauptseite
BARC-2178 238946 1412066 117 60 90 -60 16 28 12 1,29 RC Gefa Hauptseite
36 40 4 1,25 RC Gefa Hauptseite
BARC-2184 238901 1412218 123 122 90 -60 20 28 8 1,05 RC Gefa Hauptseite
BARC-2185 238843 1412231 122 116 90 -60 20 24 4 2,39 RC Gefa Hauptseite
GFDH001 238884 1412100 113 131 90 -60 47,5 58,1 10,6 2,11 DD Gefa Haupt
62,7 81,5 18,8 1,24 DD Gefa Hauptseite
GFDH003 238707 1412620 128 210 90 -50 89 98 9 0,77 DD Gefa Haupt
160,8 167 6,2 0,83 DD Gefa Haupt
GFDH007 238868 1412056 114 164 90 -50 5 13,7 8,7 1,92 DD Gefa Haupt
86,8 93,3 6,5 2,30 DD Gefa Haupt
106 115,1 9,1 0,63 DD Gefa Haupt
GFDH010 238785 1412621 132 224 90 -50 7,9 15,8 7,9 1,68 DD Gefa Haupt
37,2 43,1 5,9 1,17 DD Gefa Haupt
53,4 62,25 8,85 0,78 DD Gefa Haupt
147,75 155,85 8,1 1,24 DD Gefa Hauptseite
GFDT001 238574 1412638 127 479 90 -50 458,4 469,2 10,8 3,63 RCD Gefa Hauptstromkreis
einschließlich 458,4 459,2 0,8 22,00 RCD Gefa Haupt
GFRC029 238706 1409901 136 82 90 -50 26 33 7 3,06 RC Gefa Hauptseite
einschließlich 26 27 1 10,70 RC Gefa Hauptseite
GFRC041 238816 1411699 129 54 90 -50 23 27 4 4,03 RC Gefa Hauptseite
einschließlich 23 24 1 11,40 RC Gefa Hauptseite
GFRC046 238759 1.413.500 124 58 90 -50 16 23 7 0,79 RC Gefa Hauptseite
GFRC095 238889 1412466 129 60 90 -50 7 22 15 0,70 RC Gefa Hauptseite
GFRC103 238954 1412350 128 54 90 -50 28 31 3 2,18 RC Gefa Hauptseite
GFRC107 238772 1412620 132 124 90 -50 54 66 12 1,40 RC Gefa Hauptseite
GFRC108 238801 1412621 132 126 90 -50 7 13 6 1,25 RC Gefa Hauptseite
96 117 21 1,04 RC Gefa Hauptseite
GFRC112 238742 1412620 131 120 90 -50 46 72 26 1,28 RC Gefa Hauptseite
GFRC132 238941 1411860 119 100 90 -50 58 60 2 5,20 RC Gefa Hauptseite
GFRC133 238899 1411972 113 130 90 -60 42 44 2 13,22 RC Gefa Hauptseite
43 44 1 25,38 RC Gefa Hauptseite
GFRC135 238709 1412768 131 162 90 -50 43 47 4 1,44 RC Gefa Hauptseite
GFNRC002 238761 1413004 135 95 90 -50 48 54 6 1,54 RC Gefa Nord
GFNRC003 238691 1413500 129 174 90 -50 123 124 1 48,62 RC Gefa Nord
GFDH004 238760 1409901 134 125 90 -50 7,2 16,7 9,5 0,84 DD Gefa Süd
GFRC007 238617 1409497 121 54 90 -50 6 19 13 1,31 RC Gefa Süd
GFRC008 238649 1409501 123 54 90 -50 22 26 4 1,94 RC Gefa Süd
45 51 6 2,79 RC Gefa Süd
GFRC009 238679 1409503 123 54 90 -50 21 25 4 2,30 RC Gefa Süd
GFRC024 238747 1409700 128 54 90 -50 28 36 8 1,39 RC Gefa Süd
GFRC031 238791 1409901 135 66 90 -50 41 49 8 14,70 RC Gefa Süd
einschließlich 41 43 2 50,60 RC Gefa Süd
GFRC033 238854 1410300 142 54 90 -50 6 14 8 0,64 RC Gefa Süd
GFRC036 238899 1410700 149 69 90 -50 17 26 9 2,19 RC Gefa Süd
GFRC038 238850 1411101 144 84 90 -50 56 63 7 0,75 RC Gefa Süd
GFRC080 239104 1409100 122 54 90 -50 5 6 1 8,31 RC Gefa Süd
GFRC089 239094 1409501 131 54 90 -50 37 48 11 0,70 RC Gefa Süd
GFRC113 238595 1409302 118 126 90 -50 63 70 7 1,91 RC Gefa Süd
GFRC114 238665 1409300 117 114 90 -50 2 3 1 6,74 RC Gefa Süd
62 65 3 2,89 RC Gefa Süd
GFRC119 238789 1409801 133 100 90 -50 14 45 31 2,73 RC Gefa Süd
einschließlich 21 22 1 19,00 RC Gefa Süd
und 43 44 1 10.30 RC Gefa Süd
76 82 6 0,98 RC Gefa Süd
GFRC121 238790 1409999 136 126 90 -50 83 88 5 1,40 RC Gefa Süd
GFRC122 238811 1410500 145 100 90 -50 39 45 6 0,86 RC Gefa Süd
GFRC123 238884 1.410.500 147 80 90 -50 14 21 7 0,91 RC Gefa Süd
GFRC124 238829 1410898 146 125 90 -50 78 80 2 3,79 RC Gefa Süd
GFRC127 238737 1409798 131 162 90 -50 40 44 4 1,39 RC Gefa Süd
105 116 11 1,91 RC Gefa South
GFSDH001 238564 1409748 129 443 90 -50 263,2 264,1 0,9 19,26 DD Gefa Süd
BADD-2045 237205 1431369 131 193 101 -61 30 31 1 5,13 DD Kabatea
76 78 2 2,70 DD Kabatea
123 125 2 3,25 DD Kabatea
KBRC-0074 237125 1431746 132 75 90 -50 15 27 12 1,75 RC Kabatea
KBTDH002 237080 1431345 132 317 65 -50 165 170,2 5,2 1,40 DD Kabatea
KBTRC009 237311 1431420 129 108 270 -50 55 102 47 3,76 RC Kabatea
einschließlich 56 58 2 19,90 RC Kabatea
und 59 62 3 14,00 RC Kabatea
KBTRC011 237216 1431423 131 110 90 -50 55 87 32 4,08 RC Kabatea
einschließlich 70 72 2 31.10 RC Kabatea
und 73 74 1 18,90 RC Kabatea
KBTRC012 237185 1431388 132 140 70 -50 98 116 18 2,32 RC Kabatea
KBTRC017 237047 1431525 135 90 70 -50 41 44 3 3,96 RC Kabatea
einschließlich 41 42 1 10,90 RC Kabatea
KBTRC019 237147 1431561 138 110 70 -50 48 60 12 0,94 RC Kabatea
KBTRC021 236963 1431649 134 186 70 -50 52 53 1 12,40 RC Kabatea
172 186 14 1,33 RC Kabatea
einschließlich 172 173 1 12,20 RC Kabatea
KBWDH001 236745 1431971 139 100 70 -50 99,6 105,25 5,65 3,41 DD Kabatea
142,8 144,54 1,74 4,58 DD Kabatea
191,73 207,22 15,49 0,85 DD Kabatea
KLRC029 236528 1432749 147 66 90 -60 34 38 4 2,88 RC Kabatea West
KLRC030 236451 1432067 142 78 90 -50 46 52 6 0,97 RC Kabatea West
KLRC031 236464 1431624 136 66 90 -50 49 53 4 2,51 RC Kabatea West
DHB-0001 234760 1430768 153 176 90 -50 30 39 9 1,18 DD Kabewest
70 77 7 1,21 DD Kabewest
DHB-0002 234842 1430773 152 176 270 -50 11 18,5 7,5 4,26 DD Kabewest
23 41 18 3,54 DD Kabewest
einschließlich 26 27,5 1,5 11,07 DD Kabewest
DHB-0003 234944 1430768 150 227 270 -50 27,5 33,5 6 2,01 DD Kabewest
DHB-0004 235039 1430768 153 176 270 -50 0 29 29 1,58 DD Kabewest
43 45 2 5,94 DD Kabewest
66 71,74 5,74 8,99 DD Kabewest
einschließlich 69,48 70,12 0,64 46,59 DD Kabewest
75 120 45 1,97 DD Kabewest
einschließlich 99 100 1 11,14 DD Kabewest
131 160 29 0,90 DD Kabewest
KB96-0013 234996 1430731 154 133 45 -50 4,8 17,7 12,9 5,29 DD Kabewest
einschließlich 11,39 12,7 1,31 27,10 DD Kabewest
40,5 41,56 1,06 1075,00 DD Kabewest
KB96-0014 234937 1430766 150 151 90 -50 7 28 21 1,89 DD Kabewest
34 51 17 1,06 DD Kabewest
82 129 47 1,66 DD Kabewest
KB96-0015 234984 1430853 153 193 225 -50 14 17 3 5,09 DD Kabewest
einschließlich 16 17 1 12,00 DD Kabewest
KB96-0016 234916 1430919 152 190 225 -50 3 10 7 1,00 DD Kabewest
19 48 29 1,89 DD Kabewest
einschließlich 43 44 1 11,33 DD Kabewest
52 59 7 1,08 DD Kabewest
91 105 14 1,34 DD Kabewest
109 112 3 1,89 DD Kabewest
133 161 28 0,58 DD Kabewest
KB96-0017 234835 1430987 151 181 225 -50 152 153 1 30,26 DD Kabewest
KB96-0019 235071 1430969 155 195 270 -50 9 10,5 1,5 5,68 DD Kabewest
32 46 14 1,10 DD Kabewest
72 85 13 0,85 DD Kabewest
93 102 9 0,87 DD Kabewest
123 133 10 0,98 DD Kabewest
KB96-0021 234787 1430824 150 187 90 -50 106 114 8 1,46 DD Kabewest
146 151 5 2,11 DD Kabewest
180 185 5 1,09 DD Kabewest
KB96-0022 235047 1430811 153 220 270 -50 104 132 28 0,95 DD Kabewest
186 200 14 1,02 DD Kabewest
210 220 10 1,36 DD Kabewest
KB96-0024 235119 1430768 153 214 270 -50 114 118 4 3,41 DD Kabewest
143 151 8 0,79 DD Kabewest
186 203 17 1,07 DD Kabewest
KBRC-0050 234894 1430868 151 41 90 -50 3 8 5 1,78 RC Kabewest
29 38 9 1,56 RC Kabewest
KBRC-0051 234849 1430877 150 48 90 -50 17 37 20 1,94 RC Kabewest
29 30 1 11.06 RC Kabewest
KBRC-0052 234801 1430878 150 42 90 -50 14 22 8 1,46 RC Kabewest
KBRC-0053 234748 1430882 150 51 90 -50 11 26 15 3,02 RC Kabewest
einschließlich 12 13 1 12,67 RC Kabewest
KBRC-0054 234945 1430682 158 57 90 -50 32 39 7 0,87 RC Kabewest
KBWDH003 234922 1430707 156 191 135 -55 130,3 137,8 7,5 1,07 DD Kabewest
141,25 149 7,75 1,74 DD Kabewest
KBWDH005 234643 1430993 150 242 135 -50 119,2 131,6 12,4 0,86 DD Kabewest
138,8 149,3 10,5 4,24 DD Kabewest
einschließlich 148,2 149,3 1,1 18,00 DD Kabewest
160,3 163,3 3 13,26 DD Kabewest
einschließlich 160,3 161,4 1,1 31,90 DD Kabewest
KBWDH006 235052 1431274 159 248 135 -50 65,4 66,3 0,9 9,08 DD Kabewest
88,8 141,7 52,9 2,12 DD Kabewest
KBWDH007 234800 1430650 160 302 90 -50 269 273,7 4,7 2,32 DD Kabewest
KBWDH011 234900 1430883 152 320 130 -50 5 10 5 2,30 DD Kabewest
133,3 146 12,7 0,89 DD Kabewest
150,1 165 14,9 1,15 DD Kabewest
168,8 191 22,2 0,87 DD Kabewest
196,3 206,9 10,6 0,72 DD Kabewest
213 237 24 4,37 DD Kabewest
einschließlich 226 228 2 12,20 DD Kabewest
243 262,2 19,2 1,62 DD Kabewest
269,6 282,3 12,7 1,51 DD Kabewest
KBWDH012 234953 1430816 152 197 130 -50 62,3 63,5 1,2 6,65 DD Kabewest
88,1 107,5 19,4 0,83 DD Kabewest
110,9 137 26,1 3,11 DD Kabewest
einschließlich 132 133 1 12,50 DD Kabewest
KBWDH014 234996 1430775 151 140 135 -50 13 16 3 2,05 DD Kabewest
29,2 31,2 2 3,46 DD Kabewest
KBWDH015 235162 1430821 155 296 320 -50 148 150,8 2,8 2,86 DD Kabewest
KBWDH016 235113 1430766 153 305 310 -50 250,8 264 13,2 0,74 DD Kabewest
KBWDH019 235138 1430699 154 347 315 -50 284,6 290,6 6 0,91 DD Kabewest
300,1 312,2 12,1 0,50 DD Kabewest
KBWDH020 234886 1430841 150 296 135 -50 95,6 100,4 4,8 1,23 DD Kabewest
104 110,8 6,8 1,51 DD Kabewest
137,9 156 18,1 2,88 DD Kabewest
einschließlich 150,3 151,7 1,4 11,70 DD Kabewest
185,9 190,4 4,5 1,28 DD Kabewest
199 232 33 2,27 DD Kabewest
239,1 248,8 9,7 4,84 DD Kabewest
einschließlich 244 245,2 1,2 18,40 DD Kabewest
KBWDH022 234809 1430960 150 475 135 -50 80 86,6 6,6 1,11 DD Kabewest
92,2 111,2 19 1,44 DD Kabewest
117 141,1 24,1 1,25 DD Kabewest
165,1 167,9 2,8 4,39 DD Kabewest
einschließlich 167 167,9 0,9 12,90 DD Kabewest
172,4 185,3 12,9 0,51 DD Kabewest
258 266,35 8,35 0,70 DD Kabewest
313,4 325 11,6 1,07 DD Kabewest
351,5 354,9 3,4 1,93 DD Kabewest
359,6 364,6 5 2,96 DD Kabewest
424,2 435,25 11,05 5,32 DD Kabewest
einschließlich 434,15 435,25 1,1 19,20 DD Kabewest
KBWDH023 234511 1431770 146 291 90 -50 288,15 289 0,85 15,33 DD Kabewest
KBWDH024 234747 1430714 156 506 105 -50 348,15 349 0,85 12,91 DD Kabewest
KBWDH026 234590 1430965 151 728 120 -50 456 461 5 1,16 DD Kabewest
KBWDT017 235010 1431319 157 285 135 -50 247,5 252,5 5 1,86 RCD Kabewest
257,3 268,1 10,8 4,05 RCD Kabewest
einschließlich 258,3 260,3 2 12,05 RCD Kabewest
KBWDT072 234939 1431048 154 254 135 -50 167 171 4 3,84 RCD Kabewest
KBWRC001 234923 1430706 156 160 135 -55 135 160 25 2,88 RC Kabewest
KBWRC002 234965 1430666 158 144 135 -55 98 103 5 1,24 RC Kabewest
KBWRC003 234835 1430795 151 100 135 -50 11 23 12 2,04 RC Kabewest
einschließlich 17 18 1 11,90 RC Kabewest
33 57 24 1,33 RC Kabewest
KBWRC004 234793 1430837 150 120 135 -50 66 81 15 1,15 RC Kabewest
KBWRC005 234735 1430891 150 120 135 -50 55 64 9 2,47 RC Kabewest
70 78 8 0,70 RC Kabewest
100 107 7 0,93 RC Kabewest
KBWRC006 234687 1430938 149 150 135 -50 19 28 9 2,04 RC Kabewest
65 76 11 0,67 RC Kabewest
107 121 14 1,01 RC Kabewest
126 150 24 1,43 RC Kabewest
KBWRC007 234645 1430894 153 150 90 -50 145 150 5 1,45 RC Kabewest
KBWRC009 235010 1430974 155 150 135 -50 12 14 2 2,66 RC Kabewest
30 68 38 0,92 RC Kabewest
72 81 9 0,65 RC Kabewest
122 124 2 2,55 RC Kabewest
142 147 5 1,62 RC Kabewest
KBWRC010 234969 1431016 154 120 135 -50 63 93 30 1,88 RC Kabewest
einschließlich 89 90 1 11,20 RC Kabewest
KBWRC018 235052 1431273 159 150 135 -50 90 118 28 1,71 RC Kabewest
123 140 17 3,24 RC Kabewest
KBWRC019 235105 1431219 160 120 135 -50 20 28 8 0,63 RC Kabewest
KBWRC038 234795 1430980 150 162 135 -50 136 152 16 2,01 RC Kabewest
KBWRC038 145 146 1 12,00 RC Kabewest
KBWRC039 234860 1430920 151 160 135 -50 7 15 8 0,80 RC Kabewest
28 66 38 0,90 RC Kabewest
75 91 16 0,59 RC Kabewest
153 160 7 1,67 RC Kabewest
KBWRC052 235095 1431343 158 100 110 -50 12 15 3 2,16 RC Kabewest
KBWRC060 235032 1431065 156 180 135 -50 128 138 10 0,70 RC Kabewest
KBWRC061 235100 1430995 155 156 135 -50 13 23 10 1,31 RC Kabewest
KBWRC061A 235091 1431002 155 67 135 -50 17 26 9 1,93 RC Kabewest
KBWRC063 235020 1430051 179 180 90 -50 24 26 2 4,63 RC Kabewest
KBWRC074 234936 1430946 154 180 135 -50 142 153 11 1,00 RC Kabewest
KBWRC075 234993 1430886 154 108 135 -50 5 50 45 2,34 RC Kabewest
70 85 15 0,88 RC Kabewest
KBWRC076 235076 1431144 159 180 135 -50 46 50 4 1,40 RC Kabewest
54 61 7 1,15 RC Kabewest
99 104 5 2,16 RC Kabewest
KBWRC078 233864 1430454 178 120 120 -50 16 22 6 1,04 RC Kabewest
PDB-0086 234791 1430774 153 50 0 -90 24 43 19 4,38 RC Kabewest
einschließlich 38 39 1 12,00 RC Kabewest
PDB-0118 234994 1430768 151 50 0 -90 18 24 6 1,80 RC Kabewest
31 43 12 1,00 RC Kabewest
KCDH003 241200 1432261 127 270 270 -50 175,3 181 5,7 0,88 DD Kach
186,1 196,2 10,1 0,55 DD Kach
KCRC003 241098 1432620 130 111 270 -50 22 36 14 1,41 RC Kach
KCRC004 241086 1433021 139 51 270 -50 0 6 6 1,33 RC Kach
26 31 5 8,77 RC Kach
einschließlich 27 28 1 26,60 RC Kach
KCRC005 241114 1433020 141 75 270 -50 29 33 4 2,66 RC Kach
56 60 4 3,58 RC Kach
einschließlich 56 57 1 12,80 RC Kach
KCRC006 241156 1432620 127 126 270 -50 76 83 7 2,12 RC Kach
KCRC007 241135 1432579 126 150 270 -50 48 60 12 4,08 RC Kach
einschließlich 52 54 2 20,90 RC Kach
69 76 7 1,16 RC Kach
KCRC008 241095 1432679 129 100 270 -50 29 36 7 15,22 RC Kach
einschließlich 29 32 3 33,33 RC Kach
KCRC009 241155 1432681 131 150 270 -50 94 99 5 1,31 RC Kach
KCRC012 241114 1432833 129 146 270 -50 28 38 10 0,53 RC Kach
45 49 4 2,04 RC Kach
KCRC020 241181 1432250 126 174 270 -50 164 173 9 1,13 RC Kach
KCRC023 241407 1432447 135 100 270 -50 28 34 6 2,95 RC Kach
BADD-2007 235809 1430750 157 154 90 -45 115 120 5 1,75 DD Katia
BARC-2029 235723 1429144 160 65 90 -50 29 41 12 2,81 RC Katia
KBRC-0033 236859 1436743 110 89 90 -50 32 36 4 1,40 RC Kolya
KBRC-0034 236915 1436743 109 75 90 -50 0 4 4 5,32 RC Kolja
einschließlich 1 2 1 14,19 RC Kolya
KBRC-0035 236955 1436745 107 63 90 -50 15 17 2 3,06 RC Kolya
26 29 3 2,51 RC Kolya
KBRC-0036 236801 1436741 118 50 90 -50 26 32 6 0,87 RC Kolya
KBRC-0037 236766 1.436.735 120 55 90 -50 30 32 2 3,38 RC Kolya
44 49 5 3,95 RC Kolya
KBRC-0037 47 48 1 10,24 RC Kolya
KLDH001 236849 1436809 111 151 128 -51 55,6 65,4 9,8 1,27 DD Kolja
69,4 73 3,6 1,98 DD Kolya
83 85,2 2,2 4,88 DD Kolya
KLRC011 236768 1436626 123 49 90 -50 17 22 5 1,53 RC Kolya
PDB-0126 236890 1.436.745 109 50 0 -90 0 6 6 1,65 RC Kolya
19 28 9 0,61 RC Kolya
43 45 2 8,43 RC Kolya
einschließlich 43 44 1 14,67 RC Kolya
BADD-2016 237537 1432894 131 221 90 -50 149 156 7 0,74 DD Latifa
169 175 6 1,37 DD Latifa
210 220 10 1,11 DD Latifa
BADD-2018 237405 1433126 141 151 90 -50 56 64 8 0,78 DD Latifa
BADD-2041 237900 1433110 130 301 286 -60 44 62 18 1,35 DD Latifa
DHB-0007 237611 1433521 139 173 270 -50 90,8 93,44 2,64 4,01 DD Latifa
KBRC-0001 237900 1433250 133 80 90 -50 58 60 2 13,36 RC Latifa
einschließlich 59 60 1 19,47 RC Latifa
KBRC-0002 237848 1433256 135 80 90 -50 37 42 5 1,05 RC Latifa
KBRC-0003 237795 1433257 136 99 90 -50 36 63 27 1,70 RC Latifa
85 93 8 0,83 RC Latifa
KBRC-0004 237765 1433264 138 120 90 -50 56 66 10 0,97 RC Latifa
88 98 10 1,65 RC Latifa
104 108 4 1,64 RC Latifa
KBRC-0026 237969 1434316 121 39 90 -50 21 23 2 2,58 RC Latifa
KBRC-0038 237596 1433345 142 90 90 -50 70 75 5 1,39 RC Latifa
KBRC-0043 237689 1432886 132 63 90 -50 49 55 6 0,94 RC Latifa
KBRC-0045 237594 1432886 135 117 90 -50 87 107 20 3,62 RC Latifa
111 116 5 1,17 RC Latifa
KBRC-0065 237774 1433108 135 63 90 -50 41 50 9 1,10 RC Latifa
KBRC-0066 237725 1433110 135 65 90 -50 29 32 3 2,29 RC Latifa
KBRC-0067 237689 1433111 133 99 90 -50 74 99 25 2,59 RC Latifa
einschließlich 86 87 1 11,90 RC Latifa
KBRC-0068 237682 1432723 128 57 90 -50 32 40 8 2,92 RC Latifa
46 50 4 1,97 RC Latifa
KBRC-0069 237631 1432725 131 90 90 -50 3 6 3 4,26 RC Latifa
KGRC005 237640 1433619 144 132 90 -50 0 11 11 2,80 RC Latifa
einschließlich 9 10 1 14,80 RC Latifa
KGRC006 237610 1433619 140 150 90 -50 57 60 3 1,75 RC Latifa
108 109 1 5,58 RC Latifa
LFDH001 237944 1433320 138 161 270 -50 28,75 37,82 9,07 3,02 DD Latifa
einschließlich 28,75 30 1,25 10,40 DD Latifa
82,5 98,2 15,7 0,62 DD Latifa
LFDH002 237711 1433257 140 230 90 -50 159,1 173 13,9 0,72 DD Latifa
LFDH004 237211 1432982 161 644 110 -50 419,8 437,6 17,8 2,59 DD Latifa
einschließlich 429 430 1 11,50 DD Latifa
LFDH005 237482 1433397 135 494 115 -50 383,4 384,2 0,8 7,21 DD Latifa
LFRC002 237818 1433319 141 140 90 -55 34 55 21 0,99 RC Latifa
107 113 6 0,88 RC Latifa
LFRC007 237926 1.433.500 156 100 90 -50 8 10 2 5,33 RC Latifa
15 21 6 0,92 RC Latifa
51 62 11 0,58 RC Latifa
LFRC012 237583 1432619 125 80 90 -50 62 69 7 1,32 RC Latifa
LFRC013 237660 1432620 126 75 90 -50 37 42 5 1,83 RC Latifa
LFRC014 237931 1433897 143 130 90 -50 42 51 9 1,70 RC Latifa
einschließlich 49 50 1 10,70 RC Latifa
LFRC017 237396 1432888 135 168 90 -50 22 25 3 3,33 RC Latifa
PDB-0097 237355 1432727 131 50 0 -90 1 2 1 5,99 RC Latifa
KRRC017 237808 1426699 138 100 90 -50 31 37 6 0,84 RC Madina 1
MADRC002 238723 1426654 117 132 330 -50 27 29 2 2,92 RC Madina 1
MADRC007 238903 1426757 109 160 330 -50 56 70 14 7,25 RC Madina 1
einschließlich 63 64 1 22,80 RC Madina 1
und 65 66 1 24,20 RC Madina 1
und 67 69 2 18,50 RC Madina 1
MADDH005 239247 1428505 105 179 290 -50 66,1 71,4 5,3 2,30 DD Madina 5
MNDH004 239689 1428002 105 266 270 -50 217 222 5 1,33 DD Madina Ost
MLKRC009 238527 1417292 137 54 90 -50 5 7 2 2,87 RC Maliki
MLKRC018 238834 1415899 157 60 90 -50 30 38 8 0,70 RC Maliki
MNDH001 238983 1.433.254 126 219 268 -50 174,4 184,6 10,2 0,62 DD Mananord
MNDRC005 239018 1432538 140 150 270 -50 48 50 2 2,61 RC Mananord
118 123 5 1,18 RC Mananord
MNDRC006 238921 1432858 141 100 270 -50 16 21 5 1,76 RC Mananord
MNDRC007 238996 1432858 135 156 270 -50 93 97 4 1,42 RC Mananord
MNDRC014 238950 1434243 107 110 270 -50 33 34 1 5,95 RC Mananord
40 52 12 1,14 RC Mananord
WKRC002 239847 1433262 131 100 270 -50 66 73 7 1,10 RC Mananord Ost
MRRC005 240229 1418591 115 100 270 -50 64 71 7 0,72 RC Mariama
SATRC019 235973 1399226 133 105 90 -50 56 61 5 5,90 RC Satadougou
einschließlich 56 57 1 22.30 RC Satadougou
SATRC024 236333 1400224 121 102 90 -50 13 18 5 2,94 RC Satadougou
SATRC025 236390 1400223 120 132 90 -50 59 61 2 7,02 RC Satadougou
einschließlich 59 60 1 10,20 RC Satadougou
SATRC031 235160 1399620 143 50 90 -50 18 25 7 1,27 RC Satadougou
SATRC038 235910 1400223 123 60 90 -50 23 24 1 17,90 RC Satadougou
SATRC040 236471 1400221 120 114 90 -50 98 103 5 1,61 RC Satadougou
SATRC042 236440 1400418 120 134 90 -50 98 111 13 0,96 RC Satadougou
SATRC044 236184 1399820 123 70 90 -50 56 59 3 1,68 RC Satadougou
SATRC057 235100 1399619 144 168 90 -50 13 19 6 1,18 RC Satadougou
SATRC058 235238 1399820 138 120 120 -50 60 67 7 3,38 RC Satadougou
einschließlich 61 62 1 13,79 RC Satadougou
72 84 12 0,92 RC Satadougou
KRRC005 238250 1425502 117 150 90 -50 14 17 3 1,71 RC Soja
103 113 10 1,27 RC Soja
SYDH001 238552 1425250 114 146 330 -50 62 95,9 33,9 3,12 DD Soja
einschließlich 74 75 1 13,70 DD Soja
und 83 86 3 13,33 DD Soja
SYDH002 238490 1425080 115 230 310 -60 146 154,8 8,8 0,67 DD Soja
158,8 168,8 10 1,00 DD Soja
SYRC001 238527 1425294 115 114 330 -50 31 58 27 1,97 RC Soja
einschließlich 55 56 1 18,00 RC Soja
SYRC004 238554 1425215 114 140 270 -50 119 128 9 0,88 RC Soja
SYRC005 238509 1425217 115 136 270 -50 82 87 5 1,16 RC Soja
123 128 5 3,35 RC Soja
123 124 1 14,00 RC Soja
SYRC006 238509 1425245 115 140 320 -50 61 70 9 0,72 RC Soja
82 85 3 2,31 RC Soja
SYRC008 238542 1425206 115 162 320 -60 101 117 16 1,47 RC Soja
SYRC009 238430 1425133 115 156 310 -60 83 88 5 5,05 RC Soja
einschließlich 84 85 1 10,00 RC Soja
102 107 5 2,02 RC Soja
111 118 7 1,34 RC Soja
SYRC013 238186 1425447 118 154 100 -50 122 142 20 1,17 RC Soja
SYRC015 238349 1425385 115 150 110 -50 81 82 1 8,51 RC Soja
SYRC016 238324 1425724 117 160 110 -50 33 39 6 1,31 RC Soja
SYRC017 238256 1425754 118 150 110 -50 48 58 10 1,86 RC Soja
BARC-2042 237187 1434340 125 20 90 -60 0 8 8 1,27 RC Wari
BARC-2045 237139 1434340 122 97 90 -50 60 72 12 0,70 RC Wari
BARC-2050 237191 1434157 130 20 90 -60 0 20 20 1,24 RC Wari
BARC-2051 237181 1434157 128 20 90 -60 0 4 4 1,97 RC Wari
14 20 6 4,44 RC Wari
BARC-2054 237205 1434097 119 20 90 -60 0 18 18 1,28 RC Wari
BARC-2055 237195 1434097 119 20 90 -60 0 20 20 1,02 RC Wari
BARC-2057 237198 1434043 121 20 90 -60 16 20 4 1,36 RC Wari
BARC-2058 237208 1434043 121 20 90 -60 4 20 16 1,69 RC Wari
BARC-2063 237189 1434192 133 30 90 -60 0 20 20 1,60 RC Wari
BARC-2064 237179 1434192 131 20 90 -60 6 20 14 1,36 RC Wari
BARC-2065 237169 1434192 130 20 90 -60 8 16 8 1,89 RC Wari
BARC-2067 237183 1434241 132 20 90 -60 10 20 10 2,17 RC Wari
BARC-2068 237193 1434241 134 20 90 -60 12 18 6 1,84 RC Wari
BARC-2069 237167 1.434.291 127 20 90 -60 10 18 8 1,20 RC Wari
BARC-2082 237217 1433918 124 20 90 -60 0 8 8 2,23 RC Wari
DHB-0005 237414 1433535 136 173 90 -50 109,4 121,4 12 1,78 DD Wari
KBRC-0012 237346 1433825 126 80 90 -50 34 35 1 11,26 RC Wari
KBRC-0013 237245 1433824 131 80 90 -50 37 62 25 0,74 RC Wari
KBRC-0014 237300 1433824 128 63 90 -50 0 12 12 0,74 RC Wari
KBRC-0015 237192 1433824 127 91 90 -50 84 91 7 1,74 RC Wari
KBRC-0042 237365 1433307 151 85 90 -50 16 24 8 0,94 RC Wari
65 75 10 0,77 RC Wari
PDB-0096 237464 1433529 134 50 0 -90 0 7 7 3,70 RC Wari
WADH002 237233 1433591 128 191 60 -55 84,2 95,2 11 1,35 DD Wari
WARC001 237351 1433648 128 150 55 -50 22 24 2 3,23 RC Wari
WARC004 237402 1433578 133 150 70 -50 28 37 9 4,05 RC Wari
einschließlich 35 36 1 10,90 RC Wari
WARC006 237384 1433450 143 186 90 -50 177 185 8 0,81 RC Wari
WARC007 237314 1433412 145 132 90 -50 116 124 8 1,33 RC Wari
WARC008 237310 1433354 147 125 90 -50 23 48 25 1,02 RC Wari
WARC009 237386 1433356 149 130 90 -50 13 22 9 0,69 RC Wari
WARC010 237126 1.434.104 118 147 90 -50 123 132 9 1,17 RC Wari
WARC011 237179 1433919 124 90 90 -50 76 82 6 1,38 RC Wari
WARC013 237256 1433117 148 150 90 -50 126 128 2 2,58 RC Wari
WRDH001 237040 1434194 118 267 90 -50 213,5 214,7 1.2 5,38 DD Wari
WRDH002 237106 1433830 129 264 90 -50 174 175 1 7,52 DD Wari
BADD-2002 232923 1424324 136 159 40 -45 101 125 24 0,60 DD Westkourou
BADD-2014 232852 1424405 139 156 40 -45 1 17 16 0,74 DD Westkourou
45 53 8 1,07 DD Westkourou
PDB-0111 238479 1430516 119 30 0 -90 3 10 7 5,07 RC Zonze
einschließlich 7 8 1 23,83 RC Zonze
Anmerkungen:
1. EOH: Bohrlochende
2. Tiefen und Mächtigkeiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet
3. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrkern
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85440
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85440&tr=1
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