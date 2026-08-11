IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erwirbt das vielversprechende Bambadji-Projekt im Senegal von Barrick und IAMGOLD

Vancouver, British Columbia, 10. August 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, den Erwerb des 190 km² großen, fortgeschrittenen Goldexplorationsprojekts Bambadji im Senegal bekannt zu geben, der durch den Kauf bestimmter senegalesischer Tochtergesellschaften der Barrick Mining Corporation und der IAMGOLD Corporation erfolgt. Bambadji grenzt an Fortunas Goldprojekt Diamba Sud, das sich derzeit in der Machbarkeitsphase befindet, und umfasst etwa 60 Kilometer vielversprechenden Streich entlang der Senegal-Mali-Scherzone, einem Tier-1-Goldkorridor, in dem sich mehrere Weltklasse-Minen befinden.

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, kommentierte: Bambadji stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein großflächiges, äußerst vielversprechendes Explorationsgebiet unmittelbar neben unserem Goldprojekt Diamba Sud, das sich derzeit in der Machbarkeitsphase befindet, zu konsolidieren. Herr Ganoza fuhr fort: Der für das Projekt gezahlte Kaufpreis in Höhe von 200 Millionen US-Dollar spiegelt die zahlreichen erstklassigen, durch Bohrungen definierten Ziele, die Größe des Landpakets, den umfangreichen historischen Explorationsdatensatz sowie das Potenzial wider, Diamba Sud in einem der vielversprechendsten Goldgebiete Westafrikas, in dem es schwierig ist, hochwertiges Explorationsgebiet zu erwerben, erheblich zu erweitern.

Zu den Bohr-Highlights von Barrick/IAMGOLD zählen:

Prospekt Bohrloch Abschnitt

Kabewest KBWDH006 2,12 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 52,9 Metern ab 88,8 Metern

KBWRC075 2,34 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 45,0 Metern ab 5,0 Metern

Fatima FARC001 2,44 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 24,0 Metern ab 52,0 Metern

FARC012 3,12 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 24,0 Metern ab 113,0 Metern

Djenebou DJRC013 14,63 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 5,0 Metern ab 111,0 Metern

KLRC004 8,55 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 15,0 Metern ab 17,0 Metern

Wari WARC004 4,05 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 9,0 Metern ab 28,0 Metern

BARC-2063 1,60 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 0,0 Metern

Latifa KBRC-0045 3,62 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 20,0 Metern ab 87,0 Metern

KBRC-0067 2,59 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 25,0 Metern ab 74,0 Metern

Kach KCRC007 4,08 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 12,0 Metern ab 48,0 Metern

KCRC008 15,22 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 7,0 Metern ab 29,0 Metern

Kabetea KBTRC009 3,76 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 47 Metern ab 55,0 Metern

KBTRC011 4,08 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 32 Metern ab 55,0 Metern

Bagata-Korridor BARC-2105 9,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 18,0 Metern ab 66,0 Metern

BARC-2159 3,57 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 46,0 Metern ab 56,0 Metern

Gefa-Korridor BARC-2148 1,83 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 52,0 Metern ab 0,0 Metern

GFRC031 14,07 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 8,0 Metern ab 41,0 Metern

Hinweis: Alle Bohrintervalle werden als Bohrlochintervalle angegeben. Die mineralisierten Strukturen/Gesteinskörper weisen im Allgemeinen ein steiles Neigungswinkel zwischen 70 und 85 Grad auf. Ausführliche Informationen zu den Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöchern von Barrick/IAMGOLD sowie zu den Untersuchungsergebnissen finden Sie in Anhang 1.

Lage des Bambadji-Projekts

Das Bambadji-Projekt grenzt an den östlichen Rand des Diamba-Sud-Goldprojekts von Fortuna (siehe Abbildung 1), das Mineralreserven von 1,15 Millionen Unzen Gold beherbergt und für das in Kürze eine endgültige Investitionsentscheidung erwartet wird. Bambadji umfasst zwei Grundstücke mit einer Fläche von etwa 190 km² und erstreckt sich über eine vielversprechende Streichlänge von etwa 60 Kilometern, wobei ausgebaute Nebenstraßen einen direkten Zugang von Diamba Sud aus ermöglichen.

Abbildung 1: Lageplan des Grundstücks

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85440/FortunaMining-08-10-2026_DEPRcom.001.png

Geologie und Mineralisierung

Die Akquisition umfasst einen umfangreichen, qualitativ hochwertigen Explorationsdatensatz mit geochemischen, geophysikalischen und lithologischen Informationen sowie rund 214.000 Meter historischer Bohrungen, darunter Schneckenbohrungen, Reverse-Circulation-Bohrungen und Diamantbohrungen.

Im Rahmen früherer Bohrungen und Feldarbeiten wurden in Bambadji mehrere Arten von Goldmineralisierungen identifiziert, darunter Analogien zur brekzienartigen Mineralisierung von Diamba Sud, zum Serizit-Albit-Typ von Yalea und zum turmalinreichen Gara-Typ. Im gesamten Projektgebiet wurden mindestens acht bedeutende, durch Bohrungen definierte Prospekte identifiziert, zusammen mit mehreren hochprospektiven mineralisierten Trends, die entlang des Streichs und in der Tiefe noch offen sind. Die historischen Bohrungen waren im Allgemeinen flach und weit auseinanderliegend, mit mehreren Lücken von mehreren Kilometern entlang dieser anomalen Goldtrends, was klare Ziele für das erste Explorationsprogramm von Fortuna liefert.

Explorationsprogramm 2026

Fortuna hat für den Rest des Jahres 2026 ein erstes Explorationsbudget in Höhe von 8 Millionen US-Dollar für Bambadji genehmigt, das 51.000 Meter Reverse-Circulation- und Diamantbohrungen umfasst. Der Beginn der Bohrungen wird für das dritte Quartal erwartet.

Das Programm zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit und Abgrenzung mehrerer fortgeschrittener, durch Bohrungen definierter Ziele zu verbessern, die sich in einem Umkreis von 20 Kilometern um den geplanten Standort der Anlage Diamba Sud befinden (siehe Abbildung 1). Für die ersten Bohrungen wurden acht vorrangige Ziele identifiziert, während parallel dazu die generative Exploration fortgesetzt wird, um weitere Ziele entlang der hochprospektiven mineralisierten Zonen des Projekts voranzutreiben.

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Transaktionsvereinbarungen vom 10. August 2026, die zwischen Fortuna und bestimmten Tochtergesellschaften von Barrick und IAMGOLD (zusammen die Verkäufer) geschlossen wurden, zahlte Fortuna als Gegenleistung für den Erwerb des Bambadji-Projekts zahlte Fortuna 200 Millionen US-Dollar in bar aus der eigenen Kasse (130,35 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft von Barrick und 69,65 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft von IAMGOLD).

Darüber hinaus hat Fortuna den Verkäufern eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 0,5 Prozent auf die ersten 1,75 Millionen Unzen Gold gewährt, die auf dem Grundstück Bambadji Nord gefördert werden (0,325 Prozent an eine Tochtergesellschaft von Barrick und 0,175 Prozent an eine Tochtergesellschaft von IAMGOLD).

TD Securities fungierte im Zusammenhang mit der Akquisition als alleiniger Finanzberater von Fortuna.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)

Die Bohrdatenbank reicht bis ins Jahr 1993 zurück, wobei IAMGOLD, Anmercosa Exploration (eine Tochtergesellschaft von Anglo American Ltd), Ashanti Goldfields und Barrick (ehemals Randgold) in diesem Zeitraum abwechselnd die Exploration leiteten. Der Großteil der Bohrungen wurde seit 2007 von Barrick (Randgold) durchgeführt.

Es wurden durchgehend branchenübliche Verfahren angewendet, die den damaligen Protokollen entsprachen; allerdings lassen sich nicht alle überprüfen.

Bei den Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) kam ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer mit Frontprobenahme zum Einsatz, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mittels eines dreistufigen Teilers riffelgetrennt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu erhalten. Die verbleibenden 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und validiert waren. Grobkörnige Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprachen, wurden aufbewahrt und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert; aufgrund von altersbedingtem Zerfall wurden jedoch nicht alle Proben aufbewahrt.

Diamantbohrungen (DD) begannen in der Regel mit Bohrkronen der Größe HQ, bevor bei Durchbohren von frischem Gestein auf Bohrkronen der Größe NQ umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem firmeneigenen Kernlager am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert.

Seit 2016 wurden die RC- und DD-Proben mit Firmenfahrzeugen oder per kommerziellem Kurierdienst zu den SGS-Laboren in Mali (Bamako) oder zu ALS Kedougou/Ouagadougou transportiert. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Probenmenge und eines Feuerprobenverfahrens mit Atomabsorptionsspektrometrie durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehört laut Angaben die systematische Einfügung von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügen die SGS-Labore ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, überprüft, indem er die beschriebenen Methoden für die Probenahme und die analytischen Untersuchungen prüfte, die Ergebnisse der QA-QC-Programme bewertete, die geochemischen und geologischen Datenbanken validierte und die Diamantbohrkerne begutachtete. Der Überprüfungsprozess ergab, dass die QA-QC-Daten, die einige der früheren historischen Bohrergebnisse stützen, eher begrenzt sind, sodass zusätzliche Validierungsarbeiten - einschließlich der erneuten Untersuchung von Proben und der Bohrung von Zwillingsbohrlöchern - in zukünftigen Arbeitsprogrammen zu Bestätigungszwecken geplant werden müssen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen dabei durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristigen gemeinsamen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Akquisition; zum Zeitpunkt der endgültigen Investitionsentscheidung für das Goldprojekt Diamba Sud von Fortuna; zum Explorationsprogramm 2026 für Bambadji; die Mineralressourcenschätzungen bei Diamba Sud; die vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationspläne und Zeitpläne für Diamba Sud; das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Diamba Sud; die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; sowie die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, genutzt, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, erwartet, geschätzt, enthaltend, verbleibend, sein oder durch Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlichen Erträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen dem Iran und Israel bzw. den Vereinigten Staaten, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten in Bezug auf allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen und Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration ausgesetzt sind; Probleme im Arbeitsverhältnis; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Richtigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und Mineralreserven

Die hierin enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), sowie den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zum historischen Bohrprogramm des Bambadji-Projekts mit den Bohrlöchern und den wesentlichen Untersuchungsergebnissen

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe EOH1 UTM-Azimut Neigung Tiefe ab Tiefe bis Bohrbreite (m) Au (ppm) Bohrlochtyp3 Gebiet

(WGS84_29N) (WGS84_29N) Tiefe (m) (m)

BADRC002 237979 1.417.499 121 138 90 -50 0 6 6 2,73 RC Bandia

BARC-2150 238137 1418018 113 80 90 -60 74 80 6 1,38 RC Bandia

BADD-2027 237723 1417745 115 166 124 -45 40 46 6 0,93 DD Bandiasse

BADD-2040 237623 1417738 115 150 101 -59 25 29 4 1,85 DD Bandiasse

BARC-2084 237713 1417689 113 70 90 -50 8 52 44 3,16 RC Bandiasse

einschließlich 40 42 2 11,61 RC Bandiasse

BARC-2085 237684 1417713 113 80 90 -50 20 26 6 1,08 RC Bandiasse

38 70 32 2,70 RC Bandiasse

BARC-2091 237712 1417743 116 70 0 -90 6 18 12 1,84 RC Bandiasse

22 36 14 1,46 RC Bandiasse

42 52 10 0,67 RC Bandiasse

BARC-2092 237702 1417743 116 75 0 -90 6 30 24 1,49 RC Bandiasse

48 72 24 1,09 RC Bandiasse

BARC-2093 237692 1417743 116 56 0 -90 20 36 16 1,06 RC Bandiasse

BARC-2094 237682 1417743 115 56 0 -90 36 48 12 1,03 RC Bandiasse

BARC-2096 237703 1417638 113 55 0 -90 40 44 4 3,78 RC Bandiasse

BARC-2101 237722 1417743 115 56 0 -90 18 54 36 1,84 RC Bandiasse

BARC-2152 237703 1417743 116 80 90 -60 4 16 12 1,57 RC Bandiasse

20 54 34 1,72 RC Bandiasse

66 72 6 1,13 RC Bandiasse

BARC-2153 237671 1417768 114 82 90 -60 36 40 4 2,22 RC Bandiasse

64 82 18 0,75 RC Bandiasse

BARC-2154 237706 1417768 113 81 90 -60 4 6 2 4,22 RC Bandiasse

BARC-2155 237631 1417768 115 81 90 -60 72 76 4 1,77 RC Bandiasse

BQWRC010 237669 1417400 118 100 90 -50 27 29 2 4,22 RC Bandiasse

BQWRC012 237780 1417965 116 100 90 -50 46 53 7 1,07 RC Bandiasse

BQERC016 238459 1418823 115 56 90 -50 22 31 9 0,64 RC Baqata Ost

BADD-2030 237902 1418567 124 180,5 90 -50 94 104 10 2,28 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2031 238017 1418567 127 152 90 -60 10 16 6 1,95 DD Baqata Hauptstraße

26 44 18 2,15 DD Baqata Hauptstraße

120 128 8 8,78 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 124 126 2 24,40 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2032 238047 1418567 123,33 169 90 -50 0 10 10 5,62 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 2 4 2 16,60 DD Baqata Hauptstraße

116 130 14 1,90 DD Baqata Hauptstraße

134 140 6 1,26 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2033 238097 1418567 126 151 90 -50 87 89 2 3,57 DD Baqata Hauptstraße

109 115 6 0,85 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2034 237992 1.418.617 128 133 90 -60 6 10 4 1,42 DD Baqata Hauptstraße

16 26 10 2,87 DD Baqata Hauptstraße

40 46 6 2,15 DD Baqata Hauptstraße

98 100 2 3,33 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2035 238077 1418617 126 161 270 -80 41 51 10 1,49 DD Baqata Hauptstraße

105 109 4 2,26 DD Baqata Hauptstraße

155 161 6 0,98 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2036 238008 1.418.670 126 154 90 -50 45 47 2 2,96 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2036 71 75 4 1,75 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2037 238141 1418559 126 283 279 -59 123 125 2 7,95 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 123 124 1 14,90 DD Baqata Hauptstraße

131 134 3 1,79 DD Baqata Hauptstraße

138 144 6 3,00 DD Baqata Hauptstraße

BADD-2038 238200 1418560 117 424 289 -57 161 164 3 2,36 DD Baqata Hauptstraße

BARC-0001 238015 1418580 127 54 135 -50 35 41 6 1,55 RC Baqata Hauptstraße

47 54 7 1,17 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0002 237995 1418603 128 50 135 -50 32 40 8 1,36 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0003 237973 1418627 129 50 135 -50 46 50 4 2,08 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0004 237948 1418648 127 50 135 -50 32 44 12 1,70 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 38 39 1 15,33 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0007 238075 1418677 125 75 135 -50 13 22 9 2,26 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 14 15 1 11,91 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0008 238058 1418689 123 51 135 -50 43 50 7 4,02 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 46 47 1 18,34 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0009 238120 1418625 129 81 135 -50 19 35 16 2,13 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 34 35 1 16,52 RC Baqata Hauptstraße

67 77 10 2,19 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0010 238074 1418773 122 50 135 -50 22 24 2 2,82 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0023 237955 1419391 123 45 135 -50 28 34 6 2,17 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0026 238072 1418443 119 33 90 -50 0 10 10 0,92 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0027 238042 1418443 119 51 90 -50 4 8 4 2,76 RC Baqata Hauptstraße

31 37 6 1,21 RC Baqata Hauptstraße

BARC-0028 238011 1418445 121 57 90 -50 8 13 5 9,82 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 9 11 2 19:45 RC Baqata Hauptstraße

46 60 14 1,14 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2102 237967 1418632 129 92 90 -50 27 31 4 2,76 RC Baqata Hauptstraße

51 59 8 5,23 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 53 55 2 12,80 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2105 237962 1418617 129 97 90 -55 42 48 6 2,23 RC Baqata Hauptstraße

56 62 6 2,07 RC Baqata Hauptstraße

66 84 18 9,28 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 68 74 6 25,46 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2106 238042 1418617 124 87 270 -50 46 79 33 4,19 RC Baqata Hauptstraße

83 87 4 2,84 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2107 237992 1418566 129 66 90 -50 34 42 8 0,77 RC Baqata Hauptstraße

46 58 12 2,52 RC Baqata Hauptseite

BARC-2108 238048 1418652 123 96 90 -45 26 38 12 2,48 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2114 238123 1418632 128 70 90 -50 20 24 4 1,66 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2119 237987 1419433 121 37 90 -60 8 12 4 2,34 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2156 237996 1418503 125 81 90 -60 34 42 8 1,71 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2157 238036 1418503 121 80 90 -60 0 12 12 1,42 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2158 238076 1418503 120 96 90 -60 0 6 6 5,95 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 4 6 2 10,60 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2159 237962 1418566 129 102 90 -50 56 102 46 3,57 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 56 58 2 14,48 RC Baqata Hauptstraße

und 62 64 2 20.06 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2160 238029 1418566 125 90 90 -50 6 30 24 1,46 RC Baqata Hauptstraße

64 90 26 1,75 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2161 237932 1418617 127 120 90 -60 8 16 8 0,70 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2162 237887 1.418.670 124 105 90 -55 92 98 6 1,12 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2168 237958 1418403 118 96 90 -60 58 70 12 0,98 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2169 237932 1.418.566 126 120 90 -50 82 94 12 1,89 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2170 237957 1418593 129 120 90 -50 54 64 10 1,03 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2171 237957 1418543 127 120 90 -50 62 118 56 1,41 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2172 237957 1418503 124 103 90 -60 22 32 10 0,78 RC Baqata Hauptstraße

70 80 10 1,37 RC Baqata Hauptstraße

BARC-2173 238059 1418566 123 110 90 -50 100 108 8 2,14 RC Baqata Hauptstraße

BQDH001 237800 1419757 116 221 90 -55 144,5 146,5 2 6,67 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 144,5 145,5 1 12,80 DD Baqata Hauptstraße

154,7 162,3 7,6 2,21 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 161,3 162,3 1 13,40 DD Baqata Hauptstraße

BQDH002 237840 1.419.391 118 206 90 -55 105,3 110,4 5,1 2,57 DD Baqata Hauptstraße

151,6 162,05 10,45 0,99 DD Baqata Hauptstraße

BQDH005 237800 1418571 122 305 90 -55 161,05 172,85 11,8 0,72 DD Baqata Hauptstraße

178,2 185,05 6,85 1,48 DD Baqata Hauptstraße

210 221,2 11,2 0,70 DD Baqata Hauptstraße

BQDH006 237920 1.419.348 119 185 120 -50 91 101,1 10,1 3,52 DD Baqata Hauptstraße

108 111 3 2,28 DD Baqata Hauptstraße

BQDH008 237879 1419207 122 135 135 -50 32,3 37,5 5,2 1,22 DD Baqata Hauptstraße

108 117,55 9,55 1,99 DD Baqata Hauptstraße

127,76 132 4,24 1,76 DD Baqata Hauptstraße

BQDH011 237521 1418678 122 536 110 -50 259 263,6 4,6 7,02 DD Baqata Hauptstraße

einschließlich 260 260,9 0,9 26,09 DD Baqata Hauptstraße

415,3 419,1 3,8 3,02 DD Baqata Hauptstraße

BQDT003 237632 1419872 118 478 110 -50 256,52 257,5 0,98 16,79 RCD Baqata Haupt

345,85 354,8 8,95 1,47 RCD Baqata Hauptstraße

BQRC003 237889 1419747 113 122 90 -50 78 80 2 2,86 RC Baqata Hauptseite

BQRC004 237798 1419328 118 60 90 -50 43 51 8 1,28 RC Baqata Hauptstraße

BQRC006 237922 1419391 118 78 90 -50 25 36 11 0,58 RC Baqata Hauptstraße

BQRC007 237867 1419096 121 178 90 -50 41 66 25 0,83 RC Baqata Hauptstraße

BQRC008 237747 1.418.944 122 54 90 -60 0 11 11 2,82 RC Baqata Hauptstraße

16 22 6 1,01 RC Baqata Hauptstraße

BQRC009 237675 1418943 122 130 90 -60 46 47 1 10,70 RC Baqata Hauptstraße

BQRC010 237973 1418754 121 168 50 -60 53 62 9 1,33 RC Baqata Hauptstraße

128 132 4 1,51 RC Baqata Hauptstraße

BQRC011 237888 1418927 123 102 90 -50 4 8 4 1,89 RC Baqata Hauptstraße

BQWRC001 237740 1419537 116 162 90 -50 74 77 3 2,89 RC Baqata Hauptstraße

137 140 3 2,16 RC Baqata Hauptstraße

BQWRC002 237666 1419533 114 150 90 -50 145 147 2 3,22 RC Baqata Hauptstraße

BQWRC003 237835 1419531 115 130 90 -50 71 78 7 2,59 RC Baqata Hauptstraße

113 120 7 1,19 RC Baqata Hauptstraße

BQWRC005 237894 1419532 114 95 90 -50 80 87 7 3,07 RC Baqata Hauptstraße

einschließlich 84 85 1 12,00 RC Baqata Hauptstraße

BADD-2011 239125 1423931 107 117,5 90 -45 61 73 12 1,73 DD Beyanord

einschließlich 61 62 1 13,36 DD Beyanord

85 101 16 1,37 DD Beyanord

BADD-2012 239057 1423980 107 117,5 90 -45 100 112 12 0,67 DD Beyanord

BYRC007 239130 1422750 110 100 270 -50 1 6 5 1,92 RC Beyanord

BYRC010 239200 1423960 106 100 90 -50 14 23 9 0,84 RC Beyanord

27 34 7 1,13 RC Beyanord

BYRC011 239130 1423960 105 102 90 -50 13 24 11 0,88 RC Beyanord

72 83 11 2,53 RC Beyanord

einschließlich 81 82 1 11,00 RC Beyanord

93 99 6 2,53 RC Beyanord

BYRC012 239060 1423960 107 102 90 -50 79 86 7 1,31 RC Beyanord

BRRC005 234435 1405785 133 120 195 -50 44 51 7 0,71 RC Boureya

BARC-0030 234824 1428394 157 48 90 -50 45 49 4 3,49 RC Dakota

einschließlich 48 49 1 10,67 RC Dakota

75 81 6 1,06 RC Dakota

BARC-2034 234967 1428393 164 80 90 -50 14 20 6 2,87 RC Dakota

74 80 6 0,90 RC Dakota

BARC-2035 235017 1428393 165 80 90 -50 50 52 2 6,48 RC Dakota

DAKRC001 233963 1428731 143 110 220 -50 95 98 3 3,10 RC Dakota

DAKRC002 234001 1428778 143 84 220 -50 1 3 2 3,07 RC Dakota

DAKRC007 234786 1428091 144 108 257 -50 90 95 5 1,32 RC Dakota

DAKRC015 234967 1428503 165 111 270 -50 6 22 16 1,08 RC Dakota

DAKRC020 234462 1428553 144 100 257 -50 74 75 1 8,00 RC Dakota

DAKRC021 234407 1428538 142 103 257 -50 68 72 4 1,39 RC Dakota

DAKRC022 234345 1428524 138 110 257 -50 10 12 2 5,12 RC Dakota

22 27 5 1,51 RC Dakota

DAKRC030 233933 1428686 145 100 220 -50 15 17 2 2,53 RC Dakota

PDB-0075 235090 1428380 166 50 0 -90 9 13 4 1,71 RC Dakota

DLRC001 237799 1429699 123 150 90 -50 136 141 5 1,23 RC Diala

DLRC015 237496 1430101 159 126 90 -50 21 31 10 0,84 RC Diala

BADD-2005 236279 1434443 137 106 90 -45 43 47 4 3,10 DD Djenebou

65 79 14 2,78 DD Djenebou

einschließlich 67 69 2 10,05 DD Djenebou

BADD-2006 236114 1433441 161 123 90 -45 8 12 4 4,74 DD Djenebou

46 52 6 1,18 DD Djenebou

DJRC001 236181 1433701 164 114 90 -50 63 65 2 4,72 RC Djenebou

DJRC002 236200 1433800 161 120 90 -50 26 30 4 4,76 RC Djenebou

69 71 2 3,85 RC Djenebou

DJRC010 236230 1434710 146 150 90 -50 67 85 18 1,13 RC Djenebou

104 107 3 5,67 RC Djenebou

DJRC011 236379 1434718 146 120 90 -50 19 22 3 3,56 RC Djenebou

DJRC013 236268 1434554 152 150 90 -50 45 48 3 2,25 RC Djenebou

80 88 8 2,02 RC Djenebou

111 116 5 14,63 RC Djenebou

einschließlich 112 114 2 32,15 RC Djenebou

DJRC014 236210 1434554 149 170 90 -50 144 152 8 2,12 RC Djenebou

162 166 4 4.11 RC Djenebou

164 165 1 11,40 RC Djenebou

DJRC016 236240 1434440 135 156 90 -55 87 94 7 1,83 RC Djenebou

DJRC019 236281 1435305 111 126 90 -50 104 108 4 1,94 RC Djenebou

DJRC020 236250 1435242 114 120 90 -50 110 120 10 1,17 RC Djenebou

DJRC023 236430 1434440 128 110 270 -50 54 60 6 2,55 RC Djenebou

KLRC003 236782 1434325 120 40 90 -50 5 7 2 12,01 RC Djenebou Ost

einschließlich 5 6 1 21,50 RC Djenebou Ost

14 19 5 4,21 RC Djenebou Ost

KLRC004 236766 1434325 120 54 90 -50 17 32 15 8,55 RC Djenebou Ost

einschließlich 17 18 1 16,70 RC Djenebou Ost

und 24 26 2 27,85 RC Djenebou Ost

und 27 28 1 18,90 RC Djenebou Ost

FADH001 235511 1433738 155 230 60 -50 168,3 176,1 7,8 2,25 DD Fatima

FARC001 235664 1433729 159 162 90 -50 52 76 24 2,44 RC Fatima

einschließlich 52 53 1 16,70 RC Fatima

FARC002 235526 1433734 155 170 90 -50 110 112 2 2,72 RC Fatima

FARC003 235616 1433747 159 150 90 -50 69 78 9 3,12 RC Fatima

86 108 22 2,21 RC Fatima

einschließlich 97 98 1 10,50 RC Fatima

132 149 17 1,25 RC Fatima

FARC012 235518 1433801 155 150 80 -50 113 137 24 3,12 RC Fatima

einschließlich 118 119 1 11,80 RC Fatima

und 126 127 1 11,90 RC Fatima

FARC013 235589 1433816 158 114 80 -50 23 32 9 2,50 RC Fatima

FARC016 235573 1433681 147 130 80 -50 108 110 2 12,10 RC Fatima

einschließlich 109 110 1 15,40 RC Fatima

FARC017 235748 1433703 161 80 80 -50 19 21 2 6,32 RC Fatima

einschließlich 19 20 1 12,10 RC Fatima

FARC019 235650 1433810 162 105 80 -50 73 76 3 2,07 RC Fatima

FARC021 235467 1433844 152 180 80 -50 132 134 2 5,91 RC Fatima

FVRC002 237321 1428493 147 100 90 -50 25 31 6 1,63 RC Fava

BARC-2123 238772 1412865 131 74 90 -60 16 26 10 0,63 RC Gefa Hauptseite

54 62 8 6,89 RC Gefa Hauptseite

einschließlich 60 62 2 22,16 RC Gefa Hauptseite

BARC-2130 238864 1412118 115 107 90 -60 61 69 8 1,00 RC Gefa Hauptseite

83 91 8 1,78 RC Gefa Hauptseite

BARC-2131 238892 1412118 115 62 90 -60 24 38 14 1,52 RC Gefa Hauptseite

44 62 18 1,87 RC Gefa Hauptseite

BARC-2134 238923 1412118 116 60 90 -60 2 10 8 1,20 RC Gefa Hauptseite

22 46 24 0,90 RC Gefa Haupt

BARC-2137 238752 1412768 134 67 90 -60 33 43 10 1,24 RC Gefa Hauptseite

BARC-2144 238900 1412168 117 60 90 -60 18 42 24 1,54 RC Gefa Hauptseite

BARC-2147 238896 1412098 113 60 90 -60 38 46 8 0,73 RC Gefa Haupt

50 60 10 2,24 RC Gefa Hauptseite

BARC-2148 238926 1412088 116 60 90 -60 0 52 52 1,83 RC Gefa Hauptseite

BARC-2177 238913 1412066 114 67 90 -60 26 30 4 1,63 RC Gefa Hauptseite

40 62 22 2,01 RC Gefa Hauptseite

BARC-2178 238946 1412066 117 60 90 -60 16 28 12 1,29 RC Gefa Hauptseite

36 40 4 1,25 RC Gefa Hauptseite

BARC-2184 238901 1412218 123 122 90 -60 20 28 8 1,05 RC Gefa Hauptseite

BARC-2185 238843 1412231 122 116 90 -60 20 24 4 2,39 RC Gefa Hauptseite

GFDH001 238884 1412100 113 131 90 -60 47,5 58,1 10,6 2,11 DD Gefa Haupt

62,7 81,5 18,8 1,24 DD Gefa Hauptseite

GFDH003 238707 1412620 128 210 90 -50 89 98 9 0,77 DD Gefa Haupt

160,8 167 6,2 0,83 DD Gefa Haupt

GFDH007 238868 1412056 114 164 90 -50 5 13,7 8,7 1,92 DD Gefa Haupt

86,8 93,3 6,5 2,30 DD Gefa Haupt

106 115,1 9,1 0,63 DD Gefa Haupt

GFDH010 238785 1412621 132 224 90 -50 7,9 15,8 7,9 1,68 DD Gefa Haupt

37,2 43,1 5,9 1,17 DD Gefa Haupt

53,4 62,25 8,85 0,78 DD Gefa Haupt

147,75 155,85 8,1 1,24 DD Gefa Hauptseite

GFDT001 238574 1412638 127 479 90 -50 458,4 469,2 10,8 3,63 RCD Gefa Hauptstromkreis

einschließlich 458,4 459,2 0,8 22,00 RCD Gefa Haupt

GFRC029 238706 1409901 136 82 90 -50 26 33 7 3,06 RC Gefa Hauptseite

einschließlich 26 27 1 10,70 RC Gefa Hauptseite

GFRC041 238816 1411699 129 54 90 -50 23 27 4 4,03 RC Gefa Hauptseite

einschließlich 23 24 1 11,40 RC Gefa Hauptseite

GFRC046 238759 1.413.500 124 58 90 -50 16 23 7 0,79 RC Gefa Hauptseite

GFRC095 238889 1412466 129 60 90 -50 7 22 15 0,70 RC Gefa Hauptseite

GFRC103 238954 1412350 128 54 90 -50 28 31 3 2,18 RC Gefa Hauptseite

GFRC107 238772 1412620 132 124 90 -50 54 66 12 1,40 RC Gefa Hauptseite

GFRC108 238801 1412621 132 126 90 -50 7 13 6 1,25 RC Gefa Hauptseite

96 117 21 1,04 RC Gefa Hauptseite

GFRC112 238742 1412620 131 120 90 -50 46 72 26 1,28 RC Gefa Hauptseite

GFRC132 238941 1411860 119 100 90 -50 58 60 2 5,20 RC Gefa Hauptseite

GFRC133 238899 1411972 113 130 90 -60 42 44 2 13,22 RC Gefa Hauptseite

43 44 1 25,38 RC Gefa Hauptseite

GFRC135 238709 1412768 131 162 90 -50 43 47 4 1,44 RC Gefa Hauptseite

GFNRC002 238761 1413004 135 95 90 -50 48 54 6 1,54 RC Gefa Nord

GFNRC003 238691 1413500 129 174 90 -50 123 124 1 48,62 RC Gefa Nord

GFDH004 238760 1409901 134 125 90 -50 7,2 16,7 9,5 0,84 DD Gefa Süd

GFRC007 238617 1409497 121 54 90 -50 6 19 13 1,31 RC Gefa Süd

GFRC008 238649 1409501 123 54 90 -50 22 26 4 1,94 RC Gefa Süd

45 51 6 2,79 RC Gefa Süd

GFRC009 238679 1409503 123 54 90 -50 21 25 4 2,30 RC Gefa Süd

GFRC024 238747 1409700 128 54 90 -50 28 36 8 1,39 RC Gefa Süd

GFRC031 238791 1409901 135 66 90 -50 41 49 8 14,70 RC Gefa Süd

einschließlich 41 43 2 50,60 RC Gefa Süd

GFRC033 238854 1410300 142 54 90 -50 6 14 8 0,64 RC Gefa Süd

GFRC036 238899 1410700 149 69 90 -50 17 26 9 2,19 RC Gefa Süd

GFRC038 238850 1411101 144 84 90 -50 56 63 7 0,75 RC Gefa Süd

GFRC080 239104 1409100 122 54 90 -50 5 6 1 8,31 RC Gefa Süd

GFRC089 239094 1409501 131 54 90 -50 37 48 11 0,70 RC Gefa Süd

GFRC113 238595 1409302 118 126 90 -50 63 70 7 1,91 RC Gefa Süd

GFRC114 238665 1409300 117 114 90 -50 2 3 1 6,74 RC Gefa Süd

62 65 3 2,89 RC Gefa Süd

GFRC119 238789 1409801 133 100 90 -50 14 45 31 2,73 RC Gefa Süd

einschließlich 21 22 1 19,00 RC Gefa Süd

und 43 44 1 10.30 RC Gefa Süd

76 82 6 0,98 RC Gefa Süd

GFRC121 238790 1409999 136 126 90 -50 83 88 5 1,40 RC Gefa Süd

GFRC122 238811 1410500 145 100 90 -50 39 45 6 0,86 RC Gefa Süd

GFRC123 238884 1.410.500 147 80 90 -50 14 21 7 0,91 RC Gefa Süd

GFRC124 238829 1410898 146 125 90 -50 78 80 2 3,79 RC Gefa Süd

GFRC127 238737 1409798 131 162 90 -50 40 44 4 1,39 RC Gefa Süd

105 116 11 1,91 RC Gefa South

GFSDH001 238564 1409748 129 443 90 -50 263,2 264,1 0,9 19,26 DD Gefa Süd

BADD-2045 237205 1431369 131 193 101 -61 30 31 1 5,13 DD Kabatea

76 78 2 2,70 DD Kabatea

123 125 2 3,25 DD Kabatea

KBRC-0074 237125 1431746 132 75 90 -50 15 27 12 1,75 RC Kabatea

KBTDH002 237080 1431345 132 317 65 -50 165 170,2 5,2 1,40 DD Kabatea

KBTRC009 237311 1431420 129 108 270 -50 55 102 47 3,76 RC Kabatea

einschließlich 56 58 2 19,90 RC Kabatea

und 59 62 3 14,00 RC Kabatea

KBTRC011 237216 1431423 131 110 90 -50 55 87 32 4,08 RC Kabatea

einschließlich 70 72 2 31.10 RC Kabatea

und 73 74 1 18,90 RC Kabatea

KBTRC012 237185 1431388 132 140 70 -50 98 116 18 2,32 RC Kabatea

KBTRC017 237047 1431525 135 90 70 -50 41 44 3 3,96 RC Kabatea

einschließlich 41 42 1 10,90 RC Kabatea

KBTRC019 237147 1431561 138 110 70 -50 48 60 12 0,94 RC Kabatea

KBTRC021 236963 1431649 134 186 70 -50 52 53 1 12,40 RC Kabatea

172 186 14 1,33 RC Kabatea

einschließlich 172 173 1 12,20 RC Kabatea

KBWDH001 236745 1431971 139 100 70 -50 99,6 105,25 5,65 3,41 DD Kabatea

142,8 144,54 1,74 4,58 DD Kabatea

191,73 207,22 15,49 0,85 DD Kabatea

KLRC029 236528 1432749 147 66 90 -60 34 38 4 2,88 RC Kabatea West

KLRC030 236451 1432067 142 78 90 -50 46 52 6 0,97 RC Kabatea West

KLRC031 236464 1431624 136 66 90 -50 49 53 4 2,51 RC Kabatea West

DHB-0001 234760 1430768 153 176 90 -50 30 39 9 1,18 DD Kabewest

70 77 7 1,21 DD Kabewest

DHB-0002 234842 1430773 152 176 270 -50 11 18,5 7,5 4,26 DD Kabewest

23 41 18 3,54 DD Kabewest

einschließlich 26 27,5 1,5 11,07 DD Kabewest

DHB-0003 234944 1430768 150 227 270 -50 27,5 33,5 6 2,01 DD Kabewest

DHB-0004 235039 1430768 153 176 270 -50 0 29 29 1,58 DD Kabewest

43 45 2 5,94 DD Kabewest

66 71,74 5,74 8,99 DD Kabewest

einschließlich 69,48 70,12 0,64 46,59 DD Kabewest

75 120 45 1,97 DD Kabewest

einschließlich 99 100 1 11,14 DD Kabewest

131 160 29 0,90 DD Kabewest

KB96-0013 234996 1430731 154 133 45 -50 4,8 17,7 12,9 5,29 DD Kabewest

einschließlich 11,39 12,7 1,31 27,10 DD Kabewest

40,5 41,56 1,06 1075,00 DD Kabewest

KB96-0014 234937 1430766 150 151 90 -50 7 28 21 1,89 DD Kabewest

34 51 17 1,06 DD Kabewest

82 129 47 1,66 DD Kabewest

KB96-0015 234984 1430853 153 193 225 -50 14 17 3 5,09 DD Kabewest

einschließlich 16 17 1 12,00 DD Kabewest

KB96-0016 234916 1430919 152 190 225 -50 3 10 7 1,00 DD Kabewest

19 48 29 1,89 DD Kabewest

einschließlich 43 44 1 11,33 DD Kabewest

52 59 7 1,08 DD Kabewest

91 105 14 1,34 DD Kabewest

109 112 3 1,89 DD Kabewest

133 161 28 0,58 DD Kabewest

KB96-0017 234835 1430987 151 181 225 -50 152 153 1 30,26 DD Kabewest

KB96-0019 235071 1430969 155 195 270 -50 9 10,5 1,5 5,68 DD Kabewest

32 46 14 1,10 DD Kabewest

72 85 13 0,85 DD Kabewest

93 102 9 0,87 DD Kabewest

123 133 10 0,98 DD Kabewest

KB96-0021 234787 1430824 150 187 90 -50 106 114 8 1,46 DD Kabewest

146 151 5 2,11 DD Kabewest

180 185 5 1,09 DD Kabewest

KB96-0022 235047 1430811 153 220 270 -50 104 132 28 0,95 DD Kabewest

186 200 14 1,02 DD Kabewest

210 220 10 1,36 DD Kabewest

KB96-0024 235119 1430768 153 214 270 -50 114 118 4 3,41 DD Kabewest

143 151 8 0,79 DD Kabewest

186 203 17 1,07 DD Kabewest

KBRC-0050 234894 1430868 151 41 90 -50 3 8 5 1,78 RC Kabewest

29 38 9 1,56 RC Kabewest

KBRC-0051 234849 1430877 150 48 90 -50 17 37 20 1,94 RC Kabewest

29 30 1 11.06 RC Kabewest

KBRC-0052 234801 1430878 150 42 90 -50 14 22 8 1,46 RC Kabewest

KBRC-0053 234748 1430882 150 51 90 -50 11 26 15 3,02 RC Kabewest

einschließlich 12 13 1 12,67 RC Kabewest

KBRC-0054 234945 1430682 158 57 90 -50 32 39 7 0,87 RC Kabewest

KBWDH003 234922 1430707 156 191 135 -55 130,3 137,8 7,5 1,07 DD Kabewest

141,25 149 7,75 1,74 DD Kabewest

KBWDH005 234643 1430993 150 242 135 -50 119,2 131,6 12,4 0,86 DD Kabewest

138,8 149,3 10,5 4,24 DD Kabewest

einschließlich 148,2 149,3 1,1 18,00 DD Kabewest

160,3 163,3 3 13,26 DD Kabewest

einschließlich 160,3 161,4 1,1 31,90 DD Kabewest

KBWDH006 235052 1431274 159 248 135 -50 65,4 66,3 0,9 9,08 DD Kabewest

88,8 141,7 52,9 2,12 DD Kabewest

KBWDH007 234800 1430650 160 302 90 -50 269 273,7 4,7 2,32 DD Kabewest

KBWDH011 234900 1430883 152 320 130 -50 5 10 5 2,30 DD Kabewest

133,3 146 12,7 0,89 DD Kabewest

150,1 165 14,9 1,15 DD Kabewest

168,8 191 22,2 0,87 DD Kabewest

196,3 206,9 10,6 0,72 DD Kabewest

213 237 24 4,37 DD Kabewest

einschließlich 226 228 2 12,20 DD Kabewest

243 262,2 19,2 1,62 DD Kabewest

269,6 282,3 12,7 1,51 DD Kabewest

KBWDH012 234953 1430816 152 197 130 -50 62,3 63,5 1,2 6,65 DD Kabewest

88,1 107,5 19,4 0,83 DD Kabewest

110,9 137 26,1 3,11 DD Kabewest

einschließlich 132 133 1 12,50 DD Kabewest

KBWDH014 234996 1430775 151 140 135 -50 13 16 3 2,05 DD Kabewest

29,2 31,2 2 3,46 DD Kabewest

KBWDH015 235162 1430821 155 296 320 -50 148 150,8 2,8 2,86 DD Kabewest

KBWDH016 235113 1430766 153 305 310 -50 250,8 264 13,2 0,74 DD Kabewest

KBWDH019 235138 1430699 154 347 315 -50 284,6 290,6 6 0,91 DD Kabewest

300,1 312,2 12,1 0,50 DD Kabewest

KBWDH020 234886 1430841 150 296 135 -50 95,6 100,4 4,8 1,23 DD Kabewest

104 110,8 6,8 1,51 DD Kabewest

137,9 156 18,1 2,88 DD Kabewest

einschließlich 150,3 151,7 1,4 11,70 DD Kabewest

185,9 190,4 4,5 1,28 DD Kabewest

199 232 33 2,27 DD Kabewest

239,1 248,8 9,7 4,84 DD Kabewest

einschließlich 244 245,2 1,2 18,40 DD Kabewest

KBWDH022 234809 1430960 150 475 135 -50 80 86,6 6,6 1,11 DD Kabewest

92,2 111,2 19 1,44 DD Kabewest

117 141,1 24,1 1,25 DD Kabewest

165,1 167,9 2,8 4,39 DD Kabewest

einschließlich 167 167,9 0,9 12,90 DD Kabewest

172,4 185,3 12,9 0,51 DD Kabewest

258 266,35 8,35 0,70 DD Kabewest

313,4 325 11,6 1,07 DD Kabewest

351,5 354,9 3,4 1,93 DD Kabewest

359,6 364,6 5 2,96 DD Kabewest

424,2 435,25 11,05 5,32 DD Kabewest

einschließlich 434,15 435,25 1,1 19,20 DD Kabewest

KBWDH023 234511 1431770 146 291 90 -50 288,15 289 0,85 15,33 DD Kabewest

KBWDH024 234747 1430714 156 506 105 -50 348,15 349 0,85 12,91 DD Kabewest

KBWDH026 234590 1430965 151 728 120 -50 456 461 5 1,16 DD Kabewest

KBWDT017 235010 1431319 157 285 135 -50 247,5 252,5 5 1,86 RCD Kabewest

257,3 268,1 10,8 4,05 RCD Kabewest

einschließlich 258,3 260,3 2 12,05 RCD Kabewest

KBWDT072 234939 1431048 154 254 135 -50 167 171 4 3,84 RCD Kabewest

KBWRC001 234923 1430706 156 160 135 -55 135 160 25 2,88 RC Kabewest

KBWRC002 234965 1430666 158 144 135 -55 98 103 5 1,24 RC Kabewest

KBWRC003 234835 1430795 151 100 135 -50 11 23 12 2,04 RC Kabewest

einschließlich 17 18 1 11,90 RC Kabewest

33 57 24 1,33 RC Kabewest

KBWRC004 234793 1430837 150 120 135 -50 66 81 15 1,15 RC Kabewest

KBWRC005 234735 1430891 150 120 135 -50 55 64 9 2,47 RC Kabewest

70 78 8 0,70 RC Kabewest

100 107 7 0,93 RC Kabewest

KBWRC006 234687 1430938 149 150 135 -50 19 28 9 2,04 RC Kabewest

65 76 11 0,67 RC Kabewest

107 121 14 1,01 RC Kabewest

126 150 24 1,43 RC Kabewest

KBWRC007 234645 1430894 153 150 90 -50 145 150 5 1,45 RC Kabewest

KBWRC009 235010 1430974 155 150 135 -50 12 14 2 2,66 RC Kabewest

30 68 38 0,92 RC Kabewest

72 81 9 0,65 RC Kabewest

122 124 2 2,55 RC Kabewest

142 147 5 1,62 RC Kabewest

KBWRC010 234969 1431016 154 120 135 -50 63 93 30 1,88 RC Kabewest

einschließlich 89 90 1 11,20 RC Kabewest

KBWRC018 235052 1431273 159 150 135 -50 90 118 28 1,71 RC Kabewest

123 140 17 3,24 RC Kabewest

KBWRC019 235105 1431219 160 120 135 -50 20 28 8 0,63 RC Kabewest

KBWRC038 234795 1430980 150 162 135 -50 136 152 16 2,01 RC Kabewest

KBWRC038 145 146 1 12,00 RC Kabewest

KBWRC039 234860 1430920 151 160 135 -50 7 15 8 0,80 RC Kabewest

28 66 38 0,90 RC Kabewest

75 91 16 0,59 RC Kabewest

153 160 7 1,67 RC Kabewest

KBWRC052 235095 1431343 158 100 110 -50 12 15 3 2,16 RC Kabewest

KBWRC060 235032 1431065 156 180 135 -50 128 138 10 0,70 RC Kabewest

KBWRC061 235100 1430995 155 156 135 -50 13 23 10 1,31 RC Kabewest

KBWRC061A 235091 1431002 155 67 135 -50 17 26 9 1,93 RC Kabewest

KBWRC063 235020 1430051 179 180 90 -50 24 26 2 4,63 RC Kabewest

KBWRC074 234936 1430946 154 180 135 -50 142 153 11 1,00 RC Kabewest

KBWRC075 234993 1430886 154 108 135 -50 5 50 45 2,34 RC Kabewest

70 85 15 0,88 RC Kabewest

KBWRC076 235076 1431144 159 180 135 -50 46 50 4 1,40 RC Kabewest

54 61 7 1,15 RC Kabewest

99 104 5 2,16 RC Kabewest

KBWRC078 233864 1430454 178 120 120 -50 16 22 6 1,04 RC Kabewest

PDB-0086 234791 1430774 153 50 0 -90 24 43 19 4,38 RC Kabewest

einschließlich 38 39 1 12,00 RC Kabewest

PDB-0118 234994 1430768 151 50 0 -90 18 24 6 1,80 RC Kabewest

31 43 12 1,00 RC Kabewest

KCDH003 241200 1432261 127 270 270 -50 175,3 181 5,7 0,88 DD Kach

186,1 196,2 10,1 0,55 DD Kach

KCRC003 241098 1432620 130 111 270 -50 22 36 14 1,41 RC Kach

KCRC004 241086 1433021 139 51 270 -50 0 6 6 1,33 RC Kach

26 31 5 8,77 RC Kach

einschließlich 27 28 1 26,60 RC Kach

KCRC005 241114 1433020 141 75 270 -50 29 33 4 2,66 RC Kach

56 60 4 3,58 RC Kach

einschließlich 56 57 1 12,80 RC Kach

KCRC006 241156 1432620 127 126 270 -50 76 83 7 2,12 RC Kach

KCRC007 241135 1432579 126 150 270 -50 48 60 12 4,08 RC Kach

einschließlich 52 54 2 20,90 RC Kach

69 76 7 1,16 RC Kach

KCRC008 241095 1432679 129 100 270 -50 29 36 7 15,22 RC Kach

einschließlich 29 32 3 33,33 RC Kach

KCRC009 241155 1432681 131 150 270 -50 94 99 5 1,31 RC Kach

KCRC012 241114 1432833 129 146 270 -50 28 38 10 0,53 RC Kach

45 49 4 2,04 RC Kach

KCRC020 241181 1432250 126 174 270 -50 164 173 9 1,13 RC Kach

KCRC023 241407 1432447 135 100 270 -50 28 34 6 2,95 RC Kach

BADD-2007 235809 1430750 157 154 90 -45 115 120 5 1,75 DD Katia

BARC-2029 235723 1429144 160 65 90 -50 29 41 12 2,81 RC Katia

KBRC-0033 236859 1436743 110 89 90 -50 32 36 4 1,40 RC Kolya

KBRC-0034 236915 1436743 109 75 90 -50 0 4 4 5,32 RC Kolja

einschließlich 1 2 1 14,19 RC Kolya

KBRC-0035 236955 1436745 107 63 90 -50 15 17 2 3,06 RC Kolya

26 29 3 2,51 RC Kolya

KBRC-0036 236801 1436741 118 50 90 -50 26 32 6 0,87 RC Kolya

KBRC-0037 236766 1.436.735 120 55 90 -50 30 32 2 3,38 RC Kolya

44 49 5 3,95 RC Kolya

KBRC-0037 47 48 1 10,24 RC Kolya

KLDH001 236849 1436809 111 151 128 -51 55,6 65,4 9,8 1,27 DD Kolja

69,4 73 3,6 1,98 DD Kolya

83 85,2 2,2 4,88 DD Kolya

KLRC011 236768 1436626 123 49 90 -50 17 22 5 1,53 RC Kolya

PDB-0126 236890 1.436.745 109 50 0 -90 0 6 6 1,65 RC Kolya

19 28 9 0,61 RC Kolya

43 45 2 8,43 RC Kolya

einschließlich 43 44 1 14,67 RC Kolya

BADD-2016 237537 1432894 131 221 90 -50 149 156 7 0,74 DD Latifa

169 175 6 1,37 DD Latifa

210 220 10 1,11 DD Latifa

BADD-2018 237405 1433126 141 151 90 -50 56 64 8 0,78 DD Latifa

BADD-2041 237900 1433110 130 301 286 -60 44 62 18 1,35 DD Latifa

DHB-0007 237611 1433521 139 173 270 -50 90,8 93,44 2,64 4,01 DD Latifa

KBRC-0001 237900 1433250 133 80 90 -50 58 60 2 13,36 RC Latifa

einschließlich 59 60 1 19,47 RC Latifa

KBRC-0002 237848 1433256 135 80 90 -50 37 42 5 1,05 RC Latifa

KBRC-0003 237795 1433257 136 99 90 -50 36 63 27 1,70 RC Latifa

85 93 8 0,83 RC Latifa

KBRC-0004 237765 1433264 138 120 90 -50 56 66 10 0,97 RC Latifa

88 98 10 1,65 RC Latifa

104 108 4 1,64 RC Latifa

KBRC-0026 237969 1434316 121 39 90 -50 21 23 2 2,58 RC Latifa

KBRC-0038 237596 1433345 142 90 90 -50 70 75 5 1,39 RC Latifa

KBRC-0043 237689 1432886 132 63 90 -50 49 55 6 0,94 RC Latifa

KBRC-0045 237594 1432886 135 117 90 -50 87 107 20 3,62 RC Latifa

111 116 5 1,17 RC Latifa

KBRC-0065 237774 1433108 135 63 90 -50 41 50 9 1,10 RC Latifa

KBRC-0066 237725 1433110 135 65 90 -50 29 32 3 2,29 RC Latifa

KBRC-0067 237689 1433111 133 99 90 -50 74 99 25 2,59 RC Latifa

einschließlich 86 87 1 11,90 RC Latifa

KBRC-0068 237682 1432723 128 57 90 -50 32 40 8 2,92 RC Latifa

46 50 4 1,97 RC Latifa

KBRC-0069 237631 1432725 131 90 90 -50 3 6 3 4,26 RC Latifa

KGRC005 237640 1433619 144 132 90 -50 0 11 11 2,80 RC Latifa

einschließlich 9 10 1 14,80 RC Latifa

KGRC006 237610 1433619 140 150 90 -50 57 60 3 1,75 RC Latifa

108 109 1 5,58 RC Latifa

LFDH001 237944 1433320 138 161 270 -50 28,75 37,82 9,07 3,02 DD Latifa

einschließlich 28,75 30 1,25 10,40 DD Latifa

82,5 98,2 15,7 0,62 DD Latifa

LFDH002 237711 1433257 140 230 90 -50 159,1 173 13,9 0,72 DD Latifa

LFDH004 237211 1432982 161 644 110 -50 419,8 437,6 17,8 2,59 DD Latifa

einschließlich 429 430 1 11,50 DD Latifa

LFDH005 237482 1433397 135 494 115 -50 383,4 384,2 0,8 7,21 DD Latifa

LFRC002 237818 1433319 141 140 90 -55 34 55 21 0,99 RC Latifa

107 113 6 0,88 RC Latifa

LFRC007 237926 1.433.500 156 100 90 -50 8 10 2 5,33 RC Latifa

15 21 6 0,92 RC Latifa

51 62 11 0,58 RC Latifa

LFRC012 237583 1432619 125 80 90 -50 62 69 7 1,32 RC Latifa

LFRC013 237660 1432620 126 75 90 -50 37 42 5 1,83 RC Latifa

LFRC014 237931 1433897 143 130 90 -50 42 51 9 1,70 RC Latifa

einschließlich 49 50 1 10,70 RC Latifa

LFRC017 237396 1432888 135 168 90 -50 22 25 3 3,33 RC Latifa

PDB-0097 237355 1432727 131 50 0 -90 1 2 1 5,99 RC Latifa

KRRC017 237808 1426699 138 100 90 -50 31 37 6 0,84 RC Madina 1

MADRC002 238723 1426654 117 132 330 -50 27 29 2 2,92 RC Madina 1

MADRC007 238903 1426757 109 160 330 -50 56 70 14 7,25 RC Madina 1

einschließlich 63 64 1 22,80 RC Madina 1

und 65 66 1 24,20 RC Madina 1

und 67 69 2 18,50 RC Madina 1

MADDH005 239247 1428505 105 179 290 -50 66,1 71,4 5,3 2,30 DD Madina 5

MNDH004 239689 1428002 105 266 270 -50 217 222 5 1,33 DD Madina Ost

MLKRC009 238527 1417292 137 54 90 -50 5 7 2 2,87 RC Maliki

MLKRC018 238834 1415899 157 60 90 -50 30 38 8 0,70 RC Maliki

MNDH001 238983 1.433.254 126 219 268 -50 174,4 184,6 10,2 0,62 DD Mananord

MNDRC005 239018 1432538 140 150 270 -50 48 50 2 2,61 RC Mananord

118 123 5 1,18 RC Mananord

MNDRC006 238921 1432858 141 100 270 -50 16 21 5 1,76 RC Mananord

MNDRC007 238996 1432858 135 156 270 -50 93 97 4 1,42 RC Mananord

MNDRC014 238950 1434243 107 110 270 -50 33 34 1 5,95 RC Mananord

40 52 12 1,14 RC Mananord

WKRC002 239847 1433262 131 100 270 -50 66 73 7 1,10 RC Mananord Ost

MRRC005 240229 1418591 115 100 270 -50 64 71 7 0,72 RC Mariama

SATRC019 235973 1399226 133 105 90 -50 56 61 5 5,90 RC Satadougou

einschließlich 56 57 1 22.30 RC Satadougou

SATRC024 236333 1400224 121 102 90 -50 13 18 5 2,94 RC Satadougou

SATRC025 236390 1400223 120 132 90 -50 59 61 2 7,02 RC Satadougou

einschließlich 59 60 1 10,20 RC Satadougou

SATRC031 235160 1399620 143 50 90 -50 18 25 7 1,27 RC Satadougou

SATRC038 235910 1400223 123 60 90 -50 23 24 1 17,90 RC Satadougou

SATRC040 236471 1400221 120 114 90 -50 98 103 5 1,61 RC Satadougou

SATRC042 236440 1400418 120 134 90 -50 98 111 13 0,96 RC Satadougou

SATRC044 236184 1399820 123 70 90 -50 56 59 3 1,68 RC Satadougou

SATRC057 235100 1399619 144 168 90 -50 13 19 6 1,18 RC Satadougou

SATRC058 235238 1399820 138 120 120 -50 60 67 7 3,38 RC Satadougou

einschließlich 61 62 1 13,79 RC Satadougou

72 84 12 0,92 RC Satadougou

KRRC005 238250 1425502 117 150 90 -50 14 17 3 1,71 RC Soja

103 113 10 1,27 RC Soja

SYDH001 238552 1425250 114 146 330 -50 62 95,9 33,9 3,12 DD Soja

einschließlich 74 75 1 13,70 DD Soja

und 83 86 3 13,33 DD Soja

SYDH002 238490 1425080 115 230 310 -60 146 154,8 8,8 0,67 DD Soja

158,8 168,8 10 1,00 DD Soja

SYRC001 238527 1425294 115 114 330 -50 31 58 27 1,97 RC Soja

einschließlich 55 56 1 18,00 RC Soja

SYRC004 238554 1425215 114 140 270 -50 119 128 9 0,88 RC Soja

SYRC005 238509 1425217 115 136 270 -50 82 87 5 1,16 RC Soja

123 128 5 3,35 RC Soja

123 124 1 14,00 RC Soja

SYRC006 238509 1425245 115 140 320 -50 61 70 9 0,72 RC Soja

82 85 3 2,31 RC Soja

SYRC008 238542 1425206 115 162 320 -60 101 117 16 1,47 RC Soja

SYRC009 238430 1425133 115 156 310 -60 83 88 5 5,05 RC Soja

einschließlich 84 85 1 10,00 RC Soja

102 107 5 2,02 RC Soja

111 118 7 1,34 RC Soja

SYRC013 238186 1425447 118 154 100 -50 122 142 20 1,17 RC Soja

SYRC015 238349 1425385 115 150 110 -50 81 82 1 8,51 RC Soja

SYRC016 238324 1425724 117 160 110 -50 33 39 6 1,31 RC Soja

SYRC017 238256 1425754 118 150 110 -50 48 58 10 1,86 RC Soja

BARC-2042 237187 1434340 125 20 90 -60 0 8 8 1,27 RC Wari

BARC-2045 237139 1434340 122 97 90 -50 60 72 12 0,70 RC Wari

BARC-2050 237191 1434157 130 20 90 -60 0 20 20 1,24 RC Wari

BARC-2051 237181 1434157 128 20 90 -60 0 4 4 1,97 RC Wari

14 20 6 4,44 RC Wari

BARC-2054 237205 1434097 119 20 90 -60 0 18 18 1,28 RC Wari

BARC-2055 237195 1434097 119 20 90 -60 0 20 20 1,02 RC Wari

BARC-2057 237198 1434043 121 20 90 -60 16 20 4 1,36 RC Wari

BARC-2058 237208 1434043 121 20 90 -60 4 20 16 1,69 RC Wari

BARC-2063 237189 1434192 133 30 90 -60 0 20 20 1,60 RC Wari

BARC-2064 237179 1434192 131 20 90 -60 6 20 14 1,36 RC Wari

BARC-2065 237169 1434192 130 20 90 -60 8 16 8 1,89 RC Wari

BARC-2067 237183 1434241 132 20 90 -60 10 20 10 2,17 RC Wari

BARC-2068 237193 1434241 134 20 90 -60 12 18 6 1,84 RC Wari

BARC-2069 237167 1.434.291 127 20 90 -60 10 18 8 1,20 RC Wari

BARC-2082 237217 1433918 124 20 90 -60 0 8 8 2,23 RC Wari

DHB-0005 237414 1433535 136 173 90 -50 109,4 121,4 12 1,78 DD Wari

KBRC-0012 237346 1433825 126 80 90 -50 34 35 1 11,26 RC Wari

KBRC-0013 237245 1433824 131 80 90 -50 37 62 25 0,74 RC Wari

KBRC-0014 237300 1433824 128 63 90 -50 0 12 12 0,74 RC Wari

KBRC-0015 237192 1433824 127 91 90 -50 84 91 7 1,74 RC Wari

KBRC-0042 237365 1433307 151 85 90 -50 16 24 8 0,94 RC Wari

65 75 10 0,77 RC Wari

PDB-0096 237464 1433529 134 50 0 -90 0 7 7 3,70 RC Wari

WADH002 237233 1433591 128 191 60 -55 84,2 95,2 11 1,35 DD Wari

WARC001 237351 1433648 128 150 55 -50 22 24 2 3,23 RC Wari

WARC004 237402 1433578 133 150 70 -50 28 37 9 4,05 RC Wari

einschließlich 35 36 1 10,90 RC Wari

WARC006 237384 1433450 143 186 90 -50 177 185 8 0,81 RC Wari

WARC007 237314 1433412 145 132 90 -50 116 124 8 1,33 RC Wari

WARC008 237310 1433354 147 125 90 -50 23 48 25 1,02 RC Wari

WARC009 237386 1433356 149 130 90 -50 13 22 9 0,69 RC Wari

WARC010 237126 1.434.104 118 147 90 -50 123 132 9 1,17 RC Wari

WARC011 237179 1433919 124 90 90 -50 76 82 6 1,38 RC Wari

WARC013 237256 1433117 148 150 90 -50 126 128 2 2,58 RC Wari

WRDH001 237040 1434194 118 267 90 -50 213,5 214,7 1.2 5,38 DD Wari

WRDH002 237106 1433830 129 264 90 -50 174 175 1 7,52 DD Wari

BADD-2002 232923 1424324 136 159 40 -45 101 125 24 0,60 DD Westkourou

BADD-2014 232852 1424405 139 156 40 -45 1 17 16 0,74 DD Westkourou

45 53 8 1,07 DD Westkourou

PDB-0111 238479 1430516 119 30 0 -90 3 10 7 5,07 RC Zonze

einschließlich 7 8 1 23,83 RC Zonze

Anmerkungen:

1. EOH: Bohrlochende

2. Tiefen und Mächtigkeiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet

3. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrkern

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