IRW-News: Sparc Technologies Limited: Sparc Hydrogen und SunHydrogen schließen Vereinbarung zur Technologieintegration

IRW-PRESS: Sparc Technologies Limited: Sparc Hydrogen und SunHydrogen schließen Vereinbarung zur Technologieintegration

HIGHLIGHTS

· Sparc Hydrogen unterzeichnet mit SunHydrogen eine Vereinbarung über Technologiezusammenarbeit und den Schutz geistigen Eigentums

· SunHydrogen ist ein führender US-amerikanischer Entwickler solarbetriebener Systeme zur Produktion von grünem Wasserstoff unter Verwendung fortschrittlicher Halbleitermaterialien

· Die Parteien werden die Module von SunHydrogen in die Reaktoren von Sparc Hydrogen integrieren, um sie unter konzentriertem Sonnenlicht zu testen

· Vorbehaltlich des erfolgreichen Erreichens der Meilensteine im Labor werden die Parteien die Module von SunHydrogen in der SHARP-Pilotanlage testen; anschließend soll eine technoökonomische Analyse durchgeführt werden

· Die Unterzeichnung der Vereinbarung folgt auf vorläufige Tests in den Laboren von Sparc Hydrogen, bei denen Solar-zu-Wasserstoff-Wirkungsgrade von mehr als 10 % erzielt wurden

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Sparc Hydrogen Pty Ltd, ein Joint-Venture-Unternehmen von Sparc Technologies, Fortescue Ltd und Adelaide University, mit SunHydrogen Inc. (SunHydrogen) (OTCQB: HYSR) eine Vereinbarung über Technologiezusammenarbeit und den Schutz geistigen Eigentums (Kooperationsvereinbarung) geschlossen hat.

Der Abschluss der Kooperationsvereinbarung folgt auf äußerst ermutigende Ergebnisse aus vorläufigen Tests der SunHydrogen-Module in den Laboren von Sparc Hydrogen, bei denen Solar-zu-Wasserstoff-Wirkungsgrade (STH) von mehr als 10 % erzielt wurden. Die vorläufigen Tests haben außerdem gezeigt, dass die Module von SunHydrogen bei höheren solaren Strahlungsflüssen und moderater Sonnenlichtkonzentration betrieben werden können, wodurch höhere Wasserstoffproduktionsraten unterstützt werden. Ein zweistelliger STH-Wirkungsgrad stellt einen bedeutenden Leistungsmeilenstein für Technologien zur direkten solaren Wasserspaltung dar und unterstützt das Potenzial für eine weitere Skalierung und kommerzielle Entwicklung.

Alana Barlow, CEO von Sparc Hydrogen, kommentierte:

Die Strategie von Sparc Hydrogen besteht darin, mit den weltweit führenden Entwicklern von Photokatalysatoren und photoelektrochemischen Materialien zusammenzuarbeiten, und diese Kooperation mit SunHydrogen spiegelt genau diesen Ansatz wider. Wir haben im Labor Solar-zu-Wasserstoff-Wirkungsgrade von mehr als 10 % sowie Hinweise darauf gesehen, dass eine höhere Sonnenlichtkonzentration den Wasserstoffertrag erhöht - genau der zentrale Vorteil, den unsere Technologie liefern soll. Diese Vereinbarung schafft einen klaren, an Meilensteinen orientierten Weg, um dies im Pilotmaßstab nachzuweisen, und zwar zu Bedingungen, die einen Weg zur Kommerzialisierung eröffnen.

Tim Young, President & CEO von SunHydrogen, kommentierte:

Zu sehen, dass unsere Module bei Solar-zu-Wasserstoff-Wirkungsgraden von mehr als 10 % getestet wurden und mit zunehmender Konzentration des Sonnenlichts mehr Wasserstoff produzieren, ist genau die Art unabhängiger Validierung, die unsere Aktionäre sehen möchten. Es ist eine Ehre, mit Professor Greg Metha zusammenzuarbeiten, dessen Pionierarbeit bei der Photokatalyse mit konzentriertem Licht die Grundlage für den Reaktor von Sparc Hydrogen bildet. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Module in einem von Spezialisten auf diesem Gebiet entwickelten System zu validieren, während wir uns weiterhin auf unsere Kernaufgabe konzentrieren: kostengünstigen, dezentral erzeugten Wasserstoff aus Sonnenlicht und Wasser. Sie eröffnet beiden Unternehmen einen klaren, an Meilensteinen orientierten Weg vom Labor bis zum Pilotmaßstab.

Nick OLoughlin, Managing Director von Sparc Technologies, kommentierte:

Wir sind von dieser sich entwickelnden Zusammenarbeit zwischen zwei der klar führenden Unternehmen weltweit bei der Entwicklung von Technologien zur direkten solaren Wasserstoffproduktion sehr ermutigt. Neben der Bestätigung der Kompetenz von Sparc Hydrogen und seines partnerschaftsorientierten Modells bietet diese Vereinbarung einen klaren Weg zur Kommerzialisierung seiner patentierten Reaktortechnologie auf Basis konzentrierter Sonnenenergie.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Integration der photoelektrochemischen (PEC) und integrierten PV-Elektrolyse-Module (IPV-E) von SunHydrogen in die unter konzentriertem Sonnenlicht betriebenen Reaktoren von Sparc Hydrogen zu bewerten. Die Zusammenarbeit wird zunächst Labortests bei zunehmender Sonnenlichtkonzentration umfassen, bevor anschließend Tests unter realen Sonnenlichtbedingungen in der SHARP-Pilotanlage in Roseworthy zur Validierung unter realen Bedingungen erfolgen. Die Ergebnisse dieser Testarbeiten werden die Grundlage für eine gemeinsam finanzierte technoökonomische Bewertung (TEA) bilden, die auf einer vereinbarten Methodik zur Berechnung der nivellierten Wasserstoffkosten (LCOH) und des Kostensenkungspotenzials basiert. Die Parteien verfolgen mit der Zusammenarbeit ein gemeinsames Ziel: durch die Integration ihrer kompatiblen Technologieplattformen gemeinsam eine bedeutende Senkung der LCOH zu erreichen.

Zu den in der Kooperationsvereinbarung festgelegten wesentlichen Verantwortlichkeiten von Sparc Hydrogen gehören die Bereitstellung seines Reaktorsystems mit konzentrierter Sonnenenergie und der SHARP-Testanlage, die Durchführung von Tests im Labor- und Pilotmaßstab, die erforderliche Optimierung seines Reaktors und Systems für die Integration der Technologie von SunHydrogen, die Teilnahme an gemeinsamen technischen Prüfungen und einer technoökonomischen Analyse, der Schutz vertraulicher Informationen und des geistigen Eigentums von SunHydrogen sowie die Übernahme der eigenen vereinbarten Projektkosten. Die Zusammenarbeit wird von einem gemeinsamen Lenkungsausschuss überwacht, wobei das Fortschreiten durch die einzelnen Phasen vom Erreichen vereinbarter technischer Meilensteine und Go-/No-Go-Entscheidungspunkte abhängt. Die Vereinbarung enthält die üblichen Schutzbestimmungen für geistiges Eigentum. Jede Partei behält das Eigentum an ihrem bestehenden geistigen Eigentum, während Verbesserungen an der Technologie der jeweiligen Partei bei dieser verbleiben. Gemeinsam entwickeltes geistiges Eigentum unterliegt vereinbarten Eigentums- und Lizenzregelungen, die zukünftige Kommerzialisierungsmöglichkeiten unterstützen sollen.

Die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung beträgt 24 Monate, sofern sie nicht vorher beendet wird. Die Vereinbarung gewährt Sparc Hydrogen während der Laufzeit Exklusivrechte - unter bestimmten Umständen einschließlich eines zwölfmonatigen Wettbewerbsverbots nach Beendigung - hinsichtlich der Anwendung der Technologie von SunHydrogen bei Anwendungen mit konzentriertem Licht oberhalb eines vereinbarten Schwellenwerts der Sonnenlichtkonzentration. Dies stärkt die strategische Position von Sparc Hydrogen in diesem Bereich. Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Zusammenarbeit verfügt Sparc Hydrogen außerdem über eine unwiderrufliche, 18 Monate lang ausübbare Option, entweder einen langfristigen kommerziellen Liefervertrag oder eine Herstellungslizenz für die Module von SunHydrogen zur Integration in seine Reaktoren auszuhandeln. Hinzu kommt während des Optionszeitraums ein Erstrecht auf ein Angebot bei konkurrierenden Vereinbarungen mit Dritten. Im Rahmen der Bedingungen hat Sparc Hydrogen bestätigt, dass es zum Stichtag weder eigene Photokatalysatoren noch photoelektrochemische Materialien entwickelt und nicht im Tätigkeitsfeld von SunHydrogen zur photokatalytischen Wasserspaltung unter einfacher Sonnenlichtintensität arbeitet. Obwohl kurzfristig keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen der Kooperationsvereinbarung auf Sparc Hydrogen erwartet werden, ist die Vereinbarung von strategischer Bedeutung. Sie markiert einen wichtigen Meilenstein bei der technischen und kommerziellen Weiterentwicklung der Technologie von Sparc Hydrogen und legt die Rahmenbedingungen für den Beginn weiterer Testarbeiten und wirtschaftlicher Analysen fest.

Über SunHydrogen Inc.

SunHydrogen entwickelt bahnbrechende Technologien zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in einem Markt, dessen jährliches Volumen Goldman Sachs bis 2050 auf mehr als $1 Billion schätzt. Unsere patentierte SunHydrogen-Panel-Technologie nutzt Sonnenlicht und Wasser aus beliebigen Quellen, um kostengünstigen erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren. Ähnlich wie Solarmodule Strom produzieren, erzeugen unsere SunHydrogen Panels erneuerbaren Wasserstoff. Unsere Vision ist es, ein bedeutender Technologieanbieter in der neuen Wasserstoffwirtschaft zu werden und eine emissionsfreie Wasserstoffproduktion für industrielle Anwendungen wie die Düngemittel- und Erdölraffination, Brennstoffzellenmobilität sowie den wachsenden Bedarf an sauberer Energie in Rechenzentren und KI-Infrastruktur zu ermöglichen. SunHydrogen wird am OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel HYSR gehandelt. Zum 7. August 2026 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von US$115 Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SunHydrogen: https://www.sunhydrogen.com/

Über Sparc Hydrogen

Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und Adelaide University, das eine Technologie der nächsten Generation für grünen Wasserstoff entwickelt, die auf einem als photokatalytische Wasserspaltung bekannten Verfahren basiert. Für dieses Verfahren werden zur Erzeugung von grünem Wasserstoff lediglich Sonnenlicht, Wasser und ein Photokatalysator benötigt - ohne Elektrolyseur. Der patentierte Reaktor von Sparc Hydrogen nutzt konzentriertes Sonnenlicht, um die Wirtschaftlichkeit der PWS zu verbessern und ein modulares, skalierbares System bereitzustellen. Aufgrund des geringeren Infrastrukturbedarfs und Stromverbrauchs besitzt PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber der Elektrolyse zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sparc Hydrogen: https://www.sparchydrogen.com

SHARP-Pilotanlage von Sparc Hydrogen in Roseworthy, South Australia

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Zur Veröffentlichung freigegeben durch: Nick OLoughlin, Managing Director.

Weitere Informationen:

Nick OLoughlin

Managing Director

info@sparctechnologies.com.au

Aiden Bradley

Investor Relations

aiden@nwrcommunications.com.au

+61 414 348 666

Über Sparc Technologies

Sparc Technologies Limited (Sparc, ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse globaler Industrien verbessern. Sparc ist in zwei transformativen Technologiebereichen tätig: graphenverstärkte Materialien und grüner Wasserstoff. Sparc betreibt Forschung und Entwicklung im eigenen Haus und verfügt über umfangreiche Kooperationen und Beziehungen mit dem Hochschulsektor in Australien und weltweit.

1. Sparc hat ein Graphen-Additiv namens ecosparc® entwickelt und kommerzialisiert, das bereits in geringen Dosierungen die Leistungsfähigkeit kommerziell verfügbarer epoxidbasierter Schutzbeschichtungen erheblich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc® in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen sowie großen Anlagenbetreibern an Tests, Erprobungen und kommerziellen Partnerschaften.

2. Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und Adelaide University, das bei der Entwicklung einer Technologie der nächsten Generation zur Produktion von grünem Wasserstoff Pionierarbeit leistet. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist ein neuartiges Verfahren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - ausschließlich unter Verwendung von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund des geringeren Infrastrukturbedarfs und Energieverbrauchs besitzt PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Verfahren zur Wasserstoffproduktion zu bieten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: sparctechnologies.com.au

Weitere Informationen über Sparc Hydrogen finden Sie unter: sparchydrogen.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie finden die originale Pressemeldung in englischer Sprache unter dem folgenden Link: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260811/pdf/072mlgk573kph3.pdf

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