IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der firmeninternen Flugtestung von Leiterplatten, setzt weitere strategische Maßnahmen der vertikalen Integration in Richtung NDAA-Konformität und Blue UAS-Zertifizierung

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der firmeninternen Flugtestung von Leiterplatten, setzt weitere strategische Maßnahmen der vertikalen Integration in Richtung NDAA-Konformität und Blue UAS-Zertifizierung

ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der firmeninternen Flugtestung von Leiterplatten, setzt weitere strategische Maßnahmen der vertikalen Integration in Richtung NDAA-Konformität und Blue UAS-Zertifizierung und erweitert ihre Geschäftschancen im Verteidigungssektor

Die hausinterne Fertigung stärkt die Firma ZenaDrone auf ihrem Kurs in Richtung Blue UAS-Zertifizierung, während bundesweite Beschränkungen für in China hergestellte Drohnen eine bedeutende Marktchance für regelkonforme amerikanische Hersteller eröffnen

Vancouver, British Columbia, (11. August 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit Sitz in den USA mit der Flugtestung der speziell entwickelten Leiterplatten (PCBs) in der Produktions- und Testanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) begonnen hat. Die firmeneigenen Platinen werden direkt in die Drohnenplattformen ZenaDrone 1000 und IQ Nano integriert. Die Leiterplatten werden von der taiwanesischen Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors (SVS) entwickelt und gefertigt und anschließend für den Einbau und die Flugvalidierung in die VAE transportiert. Damit hat ZenaTech zuletzt eine weitere strategische Maßnahme zum Aufbau einer vertikal integrierten Lieferkette für das Verteidigungswesen gesetzt, um die steigende Nachfrage der US-Regierung nach NDAA-konformer Drohnentechnik zu bedienen.

Die Flugtestung unserer intern entwickelten Leiterplatten bestätigt unsere Strategie der vertikalen Integration, die unserer Ansicht nach für den langfristigen Shareholder Value von zentraler Bedeutung ist, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Dank der Entwicklung und Fertigung unserer eigenen Platinen durch die Firma Spider Vision Sensors anstelle von Drittanbietern oder ausländischen Zulieferern haben wir selbst Einfluss auf Kosten und Qualität sowie den zeitlichen Ablauf des Blue UAS-Zertifizierungsverfahrens. Letzteres gilt als Schlüssel zu größeren Beschaffungsvolumina sowie zu Verträgen mit dem US-Verteidigungsministerium und der NATO. Nachdem chinesische Drohnen zunehmend vom US-Bundesmarkt verdrängt werden, ist ZenaDrone aus unserer Sicht in der idealen Lage, einen bedeutenden Marktanteil im Markt für Verteidigungsdrohnen der USA für sich zu beanspruchen, der sich derzeit zu unseren Gunsten neu formiert.

Dieser Meilenstein stärkt ZenaDrones Strategie der vertikalen Integration, die das Design und die Fertigung der Kernelektronik vollständig ins eigene Haus verlagert. Die Überlegungen dazu sind an drei Aspekten festzumachen: größere Resilienz der Lieferkette angesichts geopolitischer Unsicherheiten und Exportkontrollbestimmungen; verbesserte Bruttomargen durch geringere Abhängigkeit von externen Zulieferern; und ein kürzerer Entwicklungs- und Implementierungszyklus durch die direkte Einflussnahme auf das Design und die Testung der Platinen. Im Falle einer erfolgreichen Validierung ebnet sich der Weg für den Einsatz der Komponenten im gesamten Plattformspektrum von ZenaDrone, einschließlich der Drohne ZenaDrone 1000, der IQ-Serie und der Drohnenabwehrprodukte.

Die bedarfsgerechten Leiterplatten werden in der 16.000 Quadratfuß großen Produktionsanlage von Spider Vision Sensors in Taiwan gefertigt. Dort werden auch Bauteile wie Kameras, Sensoren und Motoren hergestellt, wodurch wichtige Punkte in der Lieferkette unter ZenaTech als Eigentümer gebündelt werden. Taiwans Stärke als Elektronikzentrum ermöglicht eine hochpräzise Fertigung und senkt gleichzeitig die Abhängigkeit von in China hergestellten Komponenten. Taiwan wird nicht als covered foreign country im Sinne des NDAA (National Defense Authorization Act) eingestuft. Daher können dort hergestellte Bauteile in NDAA-konforme und Blue UAS-qualifizierte Drohnensysteme eingebaut werden.

NDAA-Konformität bedeutet die Einhaltung des U.S. National Defense Authorization Act, der die Verwendung ausländischer Elektronik, einschließlich chinesischer Komponenten, in Verteidigungsgütern einschränkt. Die Blue UAS-Zertifizierung ist Voraussetzung für die direkte Beschaffung durch das US-Verteidigungsministerium und andere Bundesbehörden und erfordert die Rückverfolgbarkeit auf Komponentenebene, einschließlich der Leiterplatten. Derzeit befinden sich vier Drohnen von ZenaDrone in diesem Prozess mit dem Ziel der Zertifizierung. Neuerdings werden aufgrund des amerikanischen Drohnensicherheitsgesetzes (American Security Drone Act) sowie neuer Beschränkungen der Federal Communications Commission (FCC) in China hergestellte Drohnen und Komponenten von der Nutzung auf Bundesebene ausgeschlossen. Dadurch werden langjährige Marktführer aus dem Markt gedrängt, und es eröffnet sich eine chancenreiche Situation, die ZenaDrone aus Sicht der Unternehmensführung mit seiner vertikal integrierten, nicht-chinesischen Lieferkette bestens für sich nutzen kann. Weitere Updates werden veröffentlicht, sobald das Unternehmen die entsprechenden Meilensteine in der Flugvalidierung erreicht hat.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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