Umsatz unter Druck

IT-Dienstleister Cancom profitiert von Sparkurs

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr von seinem Sparkurs profitiert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um ein gutes Drittel auf 49,2 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Dabei war der Umsatz von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet, wie Vorstandschef Rüdiger Rath einräumte. Der Erlös sank um 3,5 Prozent auf 775,9 Millionen Euro. Analysten hatten bereits damit gerechnet, dass Cancom trotz eines Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft wohl deutlich mehr verdienen würde. Die Jahresprognose bestätigte das Management. So soll der Umsatz 2026 auf zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Euro steigen (Vorjahr: 1,71), das operative Ergebnis auf 110 bis 130 Millionen Euro (Vorjahr: 102,5)./men/stk

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