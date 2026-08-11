Kreise - Bahn will im Herbst Details zu geänderten Korridorsanierungen vorlegen

Berlin, 11. ⁠Aug (Reuters) - Die Deutsche Bahn will einem Insider zufolge im Herbst Details zu ihrem künftigen Management der bundesweiten Baustellen vorlegen. Dann solle es Einzelheiten zur überarbeiteten Strategie rund um die umstrittenen ‌Korridorsanierungen geben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einer mit der Sache vertrauten Person. Der Staatskonzern äußerte sich zunächst ⁠nicht ⁠dazu. Bahn-Chefin Evelyn Palla hatte bereits Anfang Juli angekündigt, das Unternehmen werde die Art und Weise überprüfen, wie die Korridorsanierungen in den nächsten Jahren geplant seien.

Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hatte gemahnt, die ersten Sanierungen hätten die Erwartungen nicht ‌erfüllt. Man werde sich das bis ‌Mitte der 2030er Jahre angelegte Konzept zur Sanierung der Schieneninfrastruktur sehr genau anschauen. Wenn das Vorhaben erhalten bleibe, müsse es beim ⁠Zeitplan und den Ergebnissen besser funktionieren.

Verbunden mit den Generalsanierungen auf ‌wichtigen Strecken sind monatelange Vollsperrungen. Kritisiert ⁠wurde etwa, dass die Umleitungsstrecken nicht gut funktionierten, die Bauarbeiten - wie die Strecken Berlin-Hamburg und Nürnberg-Regensburg - nicht im Zeitplan blieben und die Verbesserung am Ende nicht ‌so spürbar sei wie gehofft.

Das "Manager ⁠Magazin" berichtete von einem Fünf-Punkte-Plan, ⁠mit dem Palla das Problem angehen will. Demnach sollen vor allem die Kosten gesenkt und Verspätungen reduziert werden. Dafür solle es im Kern eine bessere Organisation des Baugeschehens geben und eine Streckung des gesamten Programms. Zudem soll auf Ausweichstrecken der Verkehr von Güterzügen verbessert und die Digitalisierung der Bahnstrecken vorangetrieben werden, hieß es.

(Bericht von Klaus Lauer. ⁠Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)