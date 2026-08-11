Vilnius, 11. ⁠Aug (Reuters) - Lettland hat nach eigenen Angaben einen Tunnel unter der Grenze zu Belarus entdeckt und will nun verstärkt gegen Schleusernetzwerke vorgehen. Die Grenzsicherung im Osten des Landes solle unter anderem ‌durch den verstärkten Einsatz von Drohnen und eine engere Zusammenarbeit von Grenzschutz, Polizei und Armee ausgebaut werden, teilte Innenminister Janis ⁠Dombrava ⁠am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Andris Kulbergs mit. Die Grenze Lettlands mit dem Nachbarland Belarus ist 173 Kilometer lang.

Kulbergs erklärte, kriminelle Netzwerke würden Migranten über Belarus nach Lettland und damit in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum schleusen. Das ‌eigentliche Ziel der Menschen liege jedoch ‌meist in anderen europäischen Staaten. "Sie gehen dorthin, wo es am einfachsten ist", sagte der Ministerpräsident. Im Rahmen der sogenannten "Operation Werwolf" wolle ⁠die Regierung gezielt gegen die Transportnetzwerke und Logistikstützpunkte der Schleuser ‌in Lettland vorgehen. Zudem kündigte die ⁠Regierung in einer Erklärung an, mit den Nachbarländern Estland, Litauen und Polen zu kooperieren. Litauen hatte im Juli ebenfalls einen Tunnel an der Grenze zu Belarus ‌entdeckt.

Im vergangenen Monat hatten lettische ⁠Soldaten Tränengas eingesetzt und einen ⁠Warnschuss abgegeben, um Migranten am Grenzübertritt zu hindern. Kulbergs hatte die Situation im vergangenen Monat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters als "hybride Bedrohung" bezeichnet, weshalb Lettland die Zahl der Grenzschützer verdoppelt habe. Die Sorgen über irreguläre Migration hatten in Europa zuletzt zugenommen, nachdem zehntausende Menschen aus Marokko in die spanische Exklave Ceuta gelangt waren. Die meisten dieser Migranten ⁠haben die Exklave inzwischen jedoch wieder verlassen.

(Bericht von Andrius SytasBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)