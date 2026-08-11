Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of July 31, 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY):

Number of
outstanding shares

Total number of
voting rights

Total number of voting rights
exercisable during the
General Meeting

93,886,501

93,886,501

93,572,382

Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260811388393/en/

Mercialys

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercialys

Das könnte dich auch interessieren

Immobilien-Vermögensverwalter
Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zuheute, 08:21 Uhr · dpa-AFX
Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Alle Plus-Analysen