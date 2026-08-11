Mindestens 111 Tote nach Erdbeben in Kolumbien

Bogota, ⁠11. Aug (Reuters) - Nach dem schweren Erdbeben im Westen Kolumbiens ist die Zahl der Toten auf mindestens 111 gestiegen. Zudem gebe es 87 Verletzte, wie ‌Präsident Abelardo De La Espriella am Montag erklärte. Das Beben der Stärke 7,4 erschütterte das ⁠Land ⁠am frühen Morgen. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, unter den Trümmern wurden weitere Verschüttete vermutet. Am schwersten betroffen war die Kaffeeregion Risaralda. In der Großstadt Cali stürzten mindestens 30 Gebäude ein. ‌Rettungskräfte seien an zehn der ‌Unglücksstellen im Einsatz, sagte Bürgermeister Alejandro Eder dem Sender Caracol Television. Die US-Erdbebenwarte USGS warnte vor ⁠weitreichenden Zerstörungen und einer hohen Zahl an Opfern.

Das ‌Epizentrum lag der USGS ⁠zufolge in einer Tiefe von 107 Kilometern nahe der Gemeinde San Jose del Palmar in der dünn besiedelten Pazifik-Provinz Choco. ‌Die Erdstöße waren ⁠jedoch in den großen Städten ⁠des Landes zu spüren. Für den neuen Präsidenten De La Espriella, der erst vor wenigen Tagen vereidigt worden war, ist die Naturkatastrophe die erste große Krise seiner Amtszeit.

(Bericht von Nelson Bocanegra, Julia Symmes Cobb und Luis Jaime AcostaBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)