Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.



11.08.2026 / 17:45 CET/CEST





Medienmitteilung

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Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.



Luzern, 11. August 2026 – Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen jährlichen Coupon von 0,995% und eine Laufzeit von 3,2 Jahren mit einer Endfälligkeit am 9. November 2029. Die Konditionen der neuen Anleihe liegen damit unter dem durchschnittlichen Zinssatz von Mobimo von 1,44% per 30. Juni 2026.

Die Liberierung erfolgt am 9. September 2026. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Financing Framework 2025 von Mobimo verwendet.

Die Basler Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank AG sowie UBS Investment Bank fungieren als Joint Lead Managers der Transaktion. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist für den 7. September 2026 beantragt.

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Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,3 Mrd. gehört die Mobimo 7Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

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