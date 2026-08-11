NVIDIA will 500 Mrd. US-Dollar mobilisieren
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
00:00 Intro
00:34 Nvidia will 500 Mrd. US-Dollar mobilisieren
04:00 Große Kursbewegungen: Upwork, ON Holding, Rocket Lab u.a.
05:50 Heute Abend: CoreWeave, Lumentum u.a.
06:35 Die großen Verlierer: Upwork und On Holding
10:45 Hims & Hers: Schwächerer Ausblick belastet
12:16 Rocket Lab | Plug Power | Sea Limited
13:40 Gemischte Meldungen: Intel, Microsoft, Apple, AstraZeneca
15:05 Iran: Straße von Hormus bleibt unter iranischer Kontrolle
16:53 Zentralbanken signalisieren weitere Zinserhöhungen
18:15 Analysten zu Intuit, MongoDB, Okta u.a.
*Werbung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–