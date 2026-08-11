NVIDIA will 500 Mrd. US-Dollar mobilisieren

Markus Koch · Uhr
Thema: WasserstoffErneuerbare EnergienCybersecurityKI
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00:00 Intro
00:34 Nvidia will 500 Mrd. US-Dollar mobilisieren
04:00 Große Kursbewegungen: Upwork, ON Holding, Rocket Lab u.a.
05:50 Heute Abend: CoreWeave, Lumentum u.a.
06:35 Die großen Verlierer: Upwork und On Holding
10:45 Hims & Hers: Schwächerer Ausblick belastet
12:16 Rocket Lab | Plug Power | Sea Limited
13:40 Gemischte Meldungen: Intel, Microsoft, Apple, AstraZeneca
15:05 Iran: Straße von Hormus bleibt unter iranischer Kontrolle
16:53 Zentralbanken signalisieren weitere Zinserhöhungen
18:15 Analysten zu Intuit, MongoDB, Okta u.a.






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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
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Nvidia
Microsoft
Apple
Intel
Plug Power
Lumentum Holdings
CoreWeave
AstraZeneca
Sea Limited (ADR)
Intuit
Okta
MongoDB
On Holding
Upwork

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