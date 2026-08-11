Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG

11.08.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd.

     Unternehmen:               Aspermont Ltd.
     ISIN:                      AU000000ASP3

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,15 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    30.09.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Das dritte Quartal markiert den Übergang von der Investitions- in die
Skalierungsphase; die "Data & Intelligence"-Strategie wird zunehmend
bestätigt; Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel auf 5,20 AUD angepasst

Die Ergebnisse von Aspermont für das dritte Quartal liefern den bislang
deutlichsten Beleg dafür, dass sich die in unseren früheren Research Reports
skizzierte operative Transformation zunehmend in einer verbesserten
finanziellen Entwicklung niederschlägt. Als wir im März 2026 die Coverage
wieder aufnahmen, stand der Wandel von einem traditionellen Fachverlag hin
zu einer skalierbaren, abonnementbasierten Daten- und Intelligence-Plattform
im Mittelpunkt unseres Investment Case. In unserem Update vom Juni haben wir
hervorgehoben, dass der Abschluss der wesentlichen Investitionsphase und die
Einführung der ersten Mining-IQ-Anwendungen schrittweise operative
Skaleneffekte freisetzen dürften. Die jüngsten Zahlen stützen diese These:
Der Umsatz erreichte ein Rekordniveau, während das normalisierte EBITDA
trotz fortgesetzter Investitionen in neue Produkte wieder die Gewinnschwelle
erreichte.

Im dritten Quartal 2025/26 erzielte Aspermont einen Umsatz von 4,50 Mio.
AUD, gegenüber 3,60 Mio. AUD im Vorjahresquartal. Dies entspricht einem
Wachstum von 25 %. Das normalisierte EBITDA verbesserte sich auf annähernd
Break-even, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von
0,60 Mio. AUD verzeichnet worden war. Diese Entwicklung stellt eine
deutliche operative Verbesserung dar und zeigt, dass das Umsatzwachstum
zunehmend ergebniswirksam wird. Das Quartal markiert damit einen wichtigen
Schritt beim Übergang von einer mehrjährigen Investitionsphase hin zu einem
skalierbareren und perspektivisch profitablen Geschäftsmodell.

Auch die Zusammensetzung der Erlöse verdeutlicht, dass das Wachstum
inzwischen auf einer breiteren Basis steht. Die Umsätze aus Abonnements und
Datenlizenzen erhöhten sich um 4 % auf 2,60 Mio. AUD, verglichen mit 2,50
Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Die sonstigen Umsätze stiegen deutlich um 73
% auf 1,90 Mio. AUD, nach 1,10 Mio. AUD im Vorjahr. Diese Entwicklung ist in
erster Linie auf die starke Performance in den Bereichen Werbung, Nexus und
Events zurückzuführen. Zusätzlich trug die Veranstaltung "Future of Mining
Perth" zur besonders starken Quartalsentwicklung bei. Diese fand im
laufenden Geschäftsjahr bereits im dritten Quartal statt, während sie im
Vorjahr noch dem vierten Quartal zugeordnet war.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der
Gesamtumsatz um 18 % auf 11,90 Mio. AUD, gegenüber 10,10 Mio. AUD im
Vorjahreszeitraum. Die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen beliefen
sich auf 7,60 Mio. AUD und lagen damit leicht über dem Vorjahreswert von
7,50 Mio. AUD. Die Umsätze aus Werbung und Nexus erhöhten sich von 2,60 Mio.
AUD auf 3,10 Mio. AUD, während der Eventbereich 1,20 Mio. AUD zum
Gesamtumsatz beisteuerte. Die Zahlen verdeutlichen, dass die etablierten
Verlags- und Abonnementaktivitäten weiterhin eine stabile und gut planbare
Umsatzbasis bilden. Gleichzeitig leisten angrenzende digitale
Dienstleistungen, Marketinglösungen und Veranstaltungen einen zunehmend
wichtigen Beitrag zum Wachstum.

Der Annual Recurring Revenue (ARR) liegt inzwischen bei über 11,0 Mio. AUD.
Das vergleichbare Wachstum bewegt sich derzeit bei rund 7 % bis 8 % und
damit noch unter dem mittelfristigen Zielwert von mehr als 10 %. Wir sehen
jedoch einen realistischen Weg zurück zu zweistelligen Wachstumsraten, da
sich derzeit mehrere Enterprise-Verträge in fortgeschrittenen Gesprächen
befinden. Nach unserer Einschätzung könnten bereits zwei weitere
Vertragsabschlüsse ausreichen, um das ARR-Wachstum wieder auf mehr als 10 %
zu erhöhen. In der nächsten Entwicklungsphase geht es daher zunehmend darum,
die bestehende Plattform, die vorhandenen Inhalte und die langjährigen
Kundenbeziehungen stärker zu monetarisieren, anstatt zusätzliche
grundlegende Infrastruktur aufzubauen.

Mining IQ nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Das angekündigte
Rio-Tinto-Projekt mit einem Volumen von 0,55 Mio. AUD stellt eine wichtige
Validierung der "Data & Intelligence"-Strategie von Aspermont dar. Nach der
Bereitstellung des historischen Archivs soll Rio Tinto voraussichtlich für
sechs Monate Zugang zur Plattform erhalten. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit, das zunächst projektbasierte Geschäft perspektivisch in
wiederkehrende Erlöse zu überführen. Allgemeiner betrachtet könnte eine
Ausweitung des Zugangs zu Aspermonts laufend aktualisiertem Datenangebot
deutlich höhere Vertragswerte ermöglichen. Langfristig eröffnet die
Kombination historischer Archive, eigener tagesaktueller Daten sowie Daten
von Partnern und Drittanbietern das Potenzial, einzelne Projekte in größere,
wiederkehrende Enterprise-Beziehungen zu überführen.

Der Zeitplan für zwei größere Nexus-Verträge mit einem Gesamtvolumen von
rund 1,5 Mio. AUD hat sich verschoben. Wichtig ist dabei, dass es sich um
Projektverträge und nicht um wiederkehrende Umsätze aus dem Bereich "Data &
Intelligence" handelt. Wir gehen davon aus, dass einer der Verträge im
vierten Quartal weiter voranschreiten dürfte, während sich der zweite
möglicherweise in das Geschäftsjahr 2026/27 verschiebt. Dementsprechend
dürfte im laufenden Geschäftsjahr nur ein begrenzter Umsatzbeitrag aus
diesen Projekten erfasst werden. Wir betrachten die Verzögerungen in erster
Linie als zeitliches Thema und nicht als Hinweis auf eine schwächere
zugrunde liegende Nachfrage. Dennoch reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit,
dass unsere bisherige Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht
wird.

Die Liquidität bleibt kurzfristig ein wichtiger Faktor. Zum 30. Juni 2026
verfügte Aspermont über liquide Mittel in Höhe von 0,90 Mio. AUD. Die
Finanzierungsposition ist jedoch solider, als es der reine Kassenbestand
vermuten lässt. Aspermont hält 15 Millionen Aktien an Tiko und damit einen
Anteil von rund 5 % an dem Unternehmen. Diese Beteiligung eröffnet
zusätzliche Finanzierungsoptionen, da die bestehenden Escrow-Bindungen
schrittweise auslaufen. Nach unserer Einschätzung verfügt Aspermont damit
über zusätzliche Flexibilität, um den weiteren Ausbau seiner "Data &
Intelligence"-Aktivitäten zu finanzieren, ohne dass hierfür zwangsläufig
eine Kapitalerhöhung erforderlich wäre.

Wir reduzieren unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 von 16,90
Mio. AUD auf 16,10 Mio. AUD. Ausgehend von einem Neunmonatsumsatz von 11,90
Mio. AUD impliziert die neue Prognose für das vierte Quartal einen Umsatz
von rund 4,20 Mio. AUD. Die Anpassung ist in erster Linie auf die zeitliche
Verschiebung der größeren Nexus-Projekte zurückzuführen und nicht auf eine
schwächere Entwicklung des operativen Kerngeschäfts. Darüber hinaus gehen
wir nun davon aus, dass das EBITDA im Geschäftsjahr 2025/26 negativ bleiben
wird. Für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 erwarten wir weiterhin eine
deutliche Ergebnisverbesserung, da Enterprise-Verträge, zusätzliche Umsätze
aus "Data & Intelligence" und die zunehmende operative Skalierung einen
wachsenden Beitrag zum Ertragsprofil leisten dürften.

Infolge der Anhebung des risikofreien Zinssatzes von 3,00 % auf 3,50 %, der
Überarbeitung unserer Prognosen und der Erhöhung der Zahl der ausstehenden
Aktien auf 11.756.686 ergibt unser aktualisiertes DCF-Modell ein Kursziel
von 5,20 AUD, gegenüber zuvor 5,45 AUD. Das neue Kursziel entspricht dem im
Modell ermittelten fairen Wert für das Geschäftsjahr 2026/27. Angesichts des
weiterhin erheblichen Kurspotenzials bestätigen wir unsere Kaufempfehlung.

Insgesamt stärken das dritte Quartal und die anschließenden Entwicklungen
unseren längerfristigen Investment Case, auch wenn wir unsere kurzfristigen
Prognosen konservativer ausrichten. Entscheidend ist, dass sich die
Wachstumschancen im Bereich "Data & Intelligence" zunehmend konkretisieren.
Das Rio-Tinto-Projekt liefert eine erste Blaupause dafür, wie sich einzelne
Datenprojekte perspektivisch in wesentlich größere und wiederkehrende
Enterprise-Beziehungen überführen lassen. Gleichzeitig verschafft die
Beteiligung an Tiko zusätzliche finanzielle Flexibilität. Auch eine
mögliche Notierung am britischen Kapitalmarkt bewerten wir positiv,
insbesondere da Aspermont seine Geschäfts- und Berichtsstruktur zunehmend an
internationalen Daten- und Informationskonzernen wie RELX ausrichtet. Die
wichtigsten Katalysatoren sind nun der Abschluss weiterer
Enterprise-Verträge, die erfolgreiche Kommerzialisierung von "Data &
Intelligence" sowie das Erreichen eines nachhaltig positiven operativen
Cashflows.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=91a60c136708f7be4851eb04e0af92d2

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
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Fertigstellung: 11.08.2026 (09:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 11.08.2026 (13:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=ff9a4197-955e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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