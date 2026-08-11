Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG 11.08.2026 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,15 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Das dritte Quartal markiert den Übergang von der Investitions- in die Skalierungsphase; die "Data & Intelligence"-Strategie wird zunehmend bestätigt; Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel auf 5,20 AUD angepasst Die Ergebnisse von Aspermont für das dritte Quartal liefern den bislang deutlichsten Beleg dafür, dass sich die in unseren früheren Research Reports skizzierte operative Transformation zunehmend in einer verbesserten finanziellen Entwicklung niederschlägt. Als wir im März 2026 die Coverage wieder aufnahmen, stand der Wandel von einem traditionellen Fachverlag hin zu einer skalierbaren, abonnementbasierten Daten- und Intelligence-Plattform im Mittelpunkt unseres Investment Case. In unserem Update vom Juni haben wir hervorgehoben, dass der Abschluss der wesentlichen Investitionsphase und die Einführung der ersten Mining-IQ-Anwendungen schrittweise operative Skaleneffekte freisetzen dürften. Die jüngsten Zahlen stützen diese These: Der Umsatz erreichte ein Rekordniveau, während das normalisierte EBITDA trotz fortgesetzter Investitionen in neue Produkte wieder die Gewinnschwelle erreichte. Im dritten Quartal 2025/26 erzielte Aspermont einen Umsatz von 4,50 Mio. AUD, gegenüber 3,60 Mio. AUD im Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Wachstum von 25 %. Das normalisierte EBITDA verbesserte sich auf annähernd Break-even, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 0,60 Mio. AUD verzeichnet worden war. Diese Entwicklung stellt eine deutliche operative Verbesserung dar und zeigt, dass das Umsatzwachstum zunehmend ergebniswirksam wird. Das Quartal markiert damit einen wichtigen Schritt beim Übergang von einer mehrjährigen Investitionsphase hin zu einem skalierbareren und perspektivisch profitablen Geschäftsmodell. Auch die Zusammensetzung der Erlöse verdeutlicht, dass das Wachstum inzwischen auf einer breiteren Basis steht. Die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen erhöhten sich um 4 % auf 2,60 Mio. AUD, verglichen mit 2,50 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Die sonstigen Umsätze stiegen deutlich um 73 % auf 1,90 Mio. AUD, nach 1,10 Mio. AUD im Vorjahr. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die starke Performance in den Bereichen Werbung, Nexus und Events zurückzuführen. Zusätzlich trug die Veranstaltung "Future of Mining Perth" zur besonders starken Quartalsentwicklung bei. Diese fand im laufenden Geschäftsjahr bereits im dritten Quartal statt, während sie im Vorjahr noch dem vierten Quartal zugeordnet war. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Gesamtumsatz um 18 % auf 11,90 Mio. AUD, gegenüber 10,10 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen beliefen sich auf 7,60 Mio. AUD und lagen damit leicht über dem Vorjahreswert von 7,50 Mio. AUD. Die Umsätze aus Werbung und Nexus erhöhten sich von 2,60 Mio. AUD auf 3,10 Mio. AUD, während der Eventbereich 1,20 Mio. AUD zum Gesamtumsatz beisteuerte. Die Zahlen verdeutlichen, dass die etablierten Verlags- und Abonnementaktivitäten weiterhin eine stabile und gut planbare Umsatzbasis bilden. Gleichzeitig leisten angrenzende digitale Dienstleistungen, Marketinglösungen und Veranstaltungen einen zunehmend wichtigen Beitrag zum Wachstum. Der Annual Recurring Revenue (ARR) liegt inzwischen bei über 11,0 Mio. AUD. Das vergleichbare Wachstum bewegt sich derzeit bei rund 7 % bis 8 % und damit noch unter dem mittelfristigen Zielwert von mehr als 10 %. Wir sehen jedoch einen realistischen Weg zurück zu zweistelligen Wachstumsraten, da sich derzeit mehrere Enterprise-Verträge in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Nach unserer Einschätzung könnten bereits zwei weitere Vertragsabschlüsse ausreichen, um das ARR-Wachstum wieder auf mehr als 10 % zu erhöhen. In der nächsten Entwicklungsphase geht es daher zunehmend darum, die bestehende Plattform, die vorhandenen Inhalte und die langjährigen Kundenbeziehungen stärker zu monetarisieren, anstatt zusätzliche grundlegende Infrastruktur aufzubauen. Mining IQ nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Das angekündigte Rio-Tinto-Projekt mit einem Volumen von 0,55 Mio. AUD stellt eine wichtige Validierung der "Data & Intelligence"-Strategie von Aspermont dar. Nach der Bereitstellung des historischen Archivs soll Rio Tinto voraussichtlich für sechs Monate Zugang zur Plattform erhalten. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das zunächst projektbasierte Geschäft perspektivisch in wiederkehrende Erlöse zu überführen. Allgemeiner betrachtet könnte eine Ausweitung des Zugangs zu Aspermonts laufend aktualisiertem Datenangebot deutlich höhere Vertragswerte ermöglichen. Langfristig eröffnet die Kombination historischer Archive, eigener tagesaktueller Daten sowie Daten von Partnern und Drittanbietern das Potenzial, einzelne Projekte in größere, wiederkehrende Enterprise-Beziehungen zu überführen. Der Zeitplan für zwei größere Nexus-Verträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mio. AUD hat sich verschoben. Wichtig ist dabei, dass es sich um Projektverträge und nicht um wiederkehrende Umsätze aus dem Bereich "Data & Intelligence" handelt. Wir gehen davon aus, dass einer der Verträge im vierten Quartal weiter voranschreiten dürfte, während sich der zweite möglicherweise in das Geschäftsjahr 2026/27 verschiebt. Dementsprechend dürfte im laufenden Geschäftsjahr nur ein begrenzter Umsatzbeitrag aus diesen Projekten erfasst werden. Wir betrachten die Verzögerungen in erster Linie als zeitliches Thema und nicht als Hinweis auf eine schwächere zugrunde liegende Nachfrage. Dennoch reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit, dass unsere bisherige Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Die Liquidität bleibt kurzfristig ein wichtiger Faktor. Zum 30. Juni 2026 verfügte Aspermont über liquide Mittel in Höhe von 0,90 Mio. AUD. Die Finanzierungsposition ist jedoch solider, als es der reine Kassenbestand vermuten lässt. Aspermont hält 15 Millionen Aktien an Tiko und damit einen Anteil von rund 5 % an dem Unternehmen. Diese Beteiligung eröffnet zusätzliche Finanzierungsoptionen, da die bestehenden Escrow-Bindungen schrittweise auslaufen. Nach unserer Einschätzung verfügt Aspermont damit über zusätzliche Flexibilität, um den weiteren Ausbau seiner "Data & Intelligence"-Aktivitäten zu finanzieren, ohne dass hierfür zwangsläufig eine Kapitalerhöhung erforderlich wäre. Wir reduzieren unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 von 16,90 Mio. AUD auf 16,10 Mio. AUD. Ausgehend von einem Neunmonatsumsatz von 11,90 Mio. AUD impliziert die neue Prognose für das vierte Quartal einen Umsatz von rund 4,20 Mio. AUD. Die Anpassung ist in erster Linie auf die zeitliche Verschiebung der größeren Nexus-Projekte zurückzuführen und nicht auf eine schwächere Entwicklung des operativen Kerngeschäfts. Darüber hinaus gehen wir nun davon aus, dass das EBITDA im Geschäftsjahr 2025/26 negativ bleiben wird. Für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 erwarten wir weiterhin eine deutliche Ergebnisverbesserung, da Enterprise-Verträge, zusätzliche Umsätze aus "Data & Intelligence" und die zunehmende operative Skalierung einen wachsenden Beitrag zum Ertragsprofil leisten dürften. Infolge der Anhebung des risikofreien Zinssatzes von 3,00 % auf 3,50 %, der Überarbeitung unserer Prognosen und der Erhöhung der Zahl der ausstehenden Aktien auf 11.756.686 ergibt unser aktualisiertes DCF-Modell ein Kursziel von 5,20 AUD, gegenüber zuvor 5,45 AUD. Das neue Kursziel entspricht dem im Modell ermittelten fairen Wert für das Geschäftsjahr 2026/27. Angesichts des weiterhin erheblichen Kurspotenzials bestätigen wir unsere Kaufempfehlung. Insgesamt stärken das dritte Quartal und die anschließenden Entwicklungen unseren längerfristigen Investment Case, auch wenn wir unsere kurzfristigen Prognosen konservativer ausrichten. Entscheidend ist, dass sich die Wachstumschancen im Bereich "Data & Intelligence" zunehmend konkretisieren. Das Rio-Tinto-Projekt liefert eine erste Blaupause dafür, wie sich einzelne Datenprojekte perspektivisch in wesentlich größere und wiederkehrende Enterprise-Beziehungen überführen lassen. Gleichzeitig verschafft die Beteiligung an Tiko zusätzliche finanzielle Flexibilität. Auch eine mögliche Notierung am britischen Kapitalmarkt bewerten wir positiv, insbesondere da Aspermont seine Geschäfts- und Berichtsstruktur zunehmend an internationalen Daten- und Informationskonzernen wie RELX ausrichtet. Die wichtigsten Katalysatoren sind nun der Abschluss weiterer Enterprise-Verträge, die erfolgreiche Kommerzialisierung von "Data & Intelligence" sowie das Erreichen eines nachhaltig positiven operativen Cashflows. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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