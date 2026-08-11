Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

11.08.2026 / 09:17 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Q2 Bericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        11.08.2026
     Target price:                EUR22
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:
Der Q2-Bericht übertraf unsere Rentabilitätserwartungen: Das AEBITDA
erreichte EUR20,4 Mio., und die Marge lag bei 8,0%. Ein Großteil der
Outperformance gegenüber unserer AEBITDA Schätzung (EUR13,1 Mio.) spiegelte
unsere vorsichtigen Annahmen hinsichtlich des Tempos wider, mit dem sich die
Verbesserungen der Kostenstruktur auf das Ergebnis auswirken würden. Das
Management hat die Obergrenze der AEBITDA-Margenprognose für 2026 unter
Verweis auf die nachlassende Nachfrage bei den Endkunden, die zurückhaltende
Bestellpraxis der Händler und eine umsichtige Produktionsplanung für das
zweite Halbjahr nach unten korrigiert; die Spanne liegt nun bei 5% bis 6%
(zuvor: 5% bis 7%). Wir haben unsere Schätzung für die AEBITDA-Marge 2026
auf 5,0% (zuvor: 4,5%) angehoben, was nun dem unteren Ende der Guidance
entspricht. Unser neu kalibriertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel
von EUR22, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (81%
Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 22.00 price target.

Abstract:
Q2 reporting featured a solid profitability beat with AEBITDA reaching
EUR20.4m and the margin hitting 8.0%. Much of the upside to FBe (EUR13.1m)
reflected our cautious assumptions on the pace at which cost-structure
improvements would sift through to earnings. Management narrowed the top end
of the AEBITDA 2026 margin guide that now ranges 5% to 6% (old: 5% to 7%)
citing flagging end-customer demand, cautious dealer ordering and prudent H2
production planning. We have upped our 2026 AEBITDA margin estimate to 5.0%
(old: 4.5%), which now matches the low end of guidance. Our recalibrated DCF
model continues to point to a EUR22 TP, and we remain Buy-rated on KTA (81%
upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4e1349de9338b59b99493ec53f3f0585

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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2380576 11.08.2026 CET/CEST

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