Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten

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Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

11.08.2026 / 13:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG

     Unternehmen:               pferdewetten.de AG
     ISIN:                      DE000A2YN777

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      11.08.2026
     Kursziel:                  3,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Weitere Einmaleffekte führen wider Erwarten zu negativem EBITDA in 2025 - Q2
mit ~2 Mio. EUR EBITDA überrascht positiv

Die pferdewetten.de AG hat am Freitagnachmittag überraschend eine
Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Entgegen der
ursprünglich kommunizierten, leicht positiven EBITDA-Erwartung von gut 700
TEUR rechnet das Unternehmen nun mit einem negativen EBITDA im Bereich von
-3,5 bis -3,8 Mio. EUR.

Ursächlich für die erneute Zielverfehlung ist eine Reihe von
Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. EUR, die im laufenden
Jahresabschluss 2025 zu berücksichtigen sind. Dazu zählen erhöhte
Forderungswertberichtigungen aus eingestellten Geschäftsbeziehungen (bis zu
0,9 Mio. EUR), die Aufwandserfassung aktivierter Akquisitionskosten (bis zu
0,2 Mio. EUR), ein möglicher Schuldbeitritt aus einer Akquisition (bis zu
1,1 Mio. EUR), Einmalkompensationen bei der Restrukturierung von
Dienstleisterverbindlichkeiten (rund 0,4 Mio. EUR), noch nicht final
wirksame Optimierungen der IT-Rechnungsstruktur (rund 1,3 Mio. EUR) sowie
höhere Prüfungskosten (rund 0,3 Mio. EUR). Demgegenüber wirkte sich die
Zinsanpassung der beiden Wandelanleihen von 7,50% p.a. auf 2,50% p.a.
positiv aus und führte zu einem einmaligen Ergebniseffekt von rund 3,4 Mio.
EUR.

Erneut positive operative Entwicklung in Q2: Im Rahmen der Ad-hoc-Mitteilung
kündigte das Unternehmen zugleich ein deutlich positives EBITDA für H1/26
an, das auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen bei rund 3 Mio. EUR liegen
soll, was ein EBITDA von rund 2 Mio. EUR für Q2 impliziert. Wir werten dies
vor dem Hintergrund der für den deutschen Sportwettenmarkt ungünstig
verlaufenen Fußball-WM positiv: Großereignisse treiben die Kundenaktivität
üblicherweise, gehen wettbewerbsbedingt aber auch mit höheren
Marketingkosten einher. Das frühe Ausscheiden der deutschen und türkischen
Nationalmannschaft dürfte deutsche Anbieter besonders getroffen haben, da
gebuchte Mediabudgets auf eine in der Folge deutlich geringere
Spielaktivität trafen. Da pferdewetten.de aufgrund der eingeschränkten
finanziellen Möglichkeiten kaum Spielraum für große Marketingkampagnen
hatte, dürfte sich dieser Effekt hier weniger negativ ausgewirkt haben. Die
angedeutete H1-Entwicklung stimmt daher positiv für das Gesamtjahr, zumal im
ersten Halbjahr noch außerordentliche Belastungen wirkten (Jahresabschluss,
Vorstandswechsel) und das H2 saisonal ohnehin stärker ausfällt.

Prognoseanpassung: Wir haben unsere Prognose für 2025 auf Basis der
Ad-hoc-Mitteilung nochmals angepasst; der positive Ergebnisbeitrag aus der
Wandelanleihen-Anpassung reduziert jedoch den Effekt auf das Nettoergebnis.
Für 2026 haben wir die Prognose aufgrund der über unseren Erwartungen
liegenden H1-Entwicklung angehoben. Auch wenn das zweite Halbjahr in
Anbetracht mehrerer positiver Faktoren operativ besser verlaufen könnte,
halten wir unsere Schätzung weiterhin konservativ.

Fazit: Wenngleich das negative EBITDA für 2025 eine Enttäuschung darstellt,
zeigt die überraschend positive Ergebnisentwicklung in H1 einen ermutigenden
operativen Trend. Gleichzeitig stehen die abschließende Umschuldung der
Gesellschafterdarlehen, die Ergebnisse der BaFin-Prüfung sowie die
Bestellung der CFO-Position über den 31.08. hinaus weiterhin aus. Vor diesem
Hintergrund belassen wir die Aktie trotz des fundamentalen Upsides vorerst
auf Halten, auch wenn sie mit einem KGV von 7,6x für 2027e für spekulative
Anleger allmählich ein interessantes Chance-Risiko-Profil bietet.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5f1480761174f7d8ae3dc9ccdef513ba

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=2c7270b2-9576-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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