Palantir Technologies - Allzeithoch im Visier?

„Ein deutliches Lebenszeichen“ – so titelten wir letzte Woche in Bezug auf die Palantir-Aktie. Die damalige Überschrift möchten wir heute nochmals explizit betonen. Nach der korrektiven Phase seit Ende 2025 sorgt der Bruch des entsprechenden Abwärtstrends (akt. bei 149,85 USD) für ein echtes charttechnisches Ausrufezeichen. Der Spurt über die jüngsten Erholungshochs bei 161/164 USD unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Dieser doppelte Ausbruch wird von konstruktiven Indikatoren begleitet. Hervorheben möchten wir das neue MACD-Kaufsignal sowie die Relative Stärke nach Levy. Letztere notiert wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 und hat darüber hinaus eine Bodenbildung im Verlauf des Trendfolgers komplettiert. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten Monate somit als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Dieses trendbestätigende Kursmuster legt den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 207,52 USD. Rein rechnerisch ergibt sich aus der abgeschlossenen Flaggenkonsolidierung sogar ein Kursziel von rund 245 USD. Auf der Unterseite bietet sich indes der o. g., ehemalige Abwärtstrend als Absicherung an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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