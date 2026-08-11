Portfolios wie ein Profi: Risiko, Geduld, Disziplin | mit Dr. Kristina Bambach

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Dr. Kristina Bambach ist Fonds- und Portfoliomanagerin bei Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement in München. Im Gespräch sprechen wir darüber, wie professionelle Investoren über Risiko, Diversifikation, Positionsgrößen und Verluste denken. Es geht nicht um die nächste heiße Aktie, sondern um den Prozess dahinter: Ziele definieren, Risiken kennen, Wahrscheinlichkeiten abwägen und den Investment Case immer wieder überprüfen. Eine der wichtigsten Lektionen: Gute Portfolios entstehen nicht durch perfekte Prognosen, sondern durch Disziplin, Geduld und klare Regeln.

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