Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Forschungsinstitut ZEW/digitaler Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Forschungsinstitut ZEW/digitaler Euro:

"Dass sich kaum ein Unternehmen einen Mehrwert von dem Großprojekt verspricht, muss der EZB zu denken geben. Automatisierte Zahlungen, niedrigere Kosten, moderne Wertpapiere auf der Blockchain: Verfechter des digitalen Euros vergleichen die Digitalisierung des Geldes mit der Umstellung der Alltagskommunikation von Brief auf E-Mail. Verkennen viele Unternehmer das Potenzial des digitalen Euros? Oder verhebt sich die EZB an einem Prestigeprojekt, das kaum jemand braucht? (...) Dass Vögel und Berühmtheiten auf Euro-Banknoten mehr Enthusiasmus wecken, sollte niemanden überraschen: Münzen und Scheine sind Wirtschaft zum Anfassen. Deshalb tut die EZB gut daran, parallel zum digitalen Euro das Bargeld zu stärken."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Nach Angaben des Außenministeriums
Iran plant Gebühren für Straße von Hormusgestern, 09:34 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Fahrdienstleister
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.gestern, 09:54 Uhr · dpa-AFX
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?07. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen