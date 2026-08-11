Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Klima/Flüsse

dpa-AFX · Uhr
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HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Klima/Flüsse:

"Die lange Trockenperiode verdeutlicht, wie wenig sich Deutschland auf den Klimawandel eingestellt hat. Die Infrastruktur wurde nicht nur auf der Straße und Schiene vernachlässigt, sondern auch auf Flüssen. Natürlich lässt sich das nicht über Nacht beheben. Aber eine Akzente-Verschiebung ist unausweichlich. Als Corona tobte, hieß es bei den Grünen, hinter der Seuchenhysterie verstecke sich eine Klimakrise, die viel schlimmer sei. Da hatten sie recht. Aber auch der Ukrainekrieg verdeckt dieses wichtige Thema. Mal abgesehen vom Krieg als Klimakiller: Wie soll Deutschland wirtschaftlich und ökologisch wieder Tritt fassen, wenn es der Aufrüstung die oberste Priorität einräumt?"/yyzz/DP/he

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