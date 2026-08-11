Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Betrug bei Mindestlohn

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Betrug bei Mindestlohn:

"Der Mindestlohn erzeugt auf beiden Seiten erhebliche Verwerfungen: Für viele Unternehmen stellen die im Niedriglohnbereich stark wachsenden Personalkosten eine massive Belastung dar. Doch Rationalisierung oder Digitalisierung sind zur Abwehr keine Allheilmittel, wo es ohne helfende Hände nicht geht. Preisanhebungen sind auch kein Selbstgänger. So bleibt der ökonomische Schaden stellenweise nicht aus. Die Kehrseite: Nicht selten sind Arbeitgeber versucht, den Mindestlohn trickreich zu umgehen, etwa durch eine Ausweitung der Arbeitszeiten. Ein Paradebeispiel sind Beschäftigte mit ausländischen Wurzeln, die ihre Rechte nicht gut kennen oder sie nicht durchsetzen können. Die nicht aufmucken, um den Job nicht zu verlieren. Gesetzesbrüche müssten viel intensiver verfolgt werden. Letztlich sollten alle ein Interesse daran haben, kriminelles Vorgehen schwarzer Schafe zu unterbinden."/yyzz/DP/he