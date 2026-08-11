ROUNDUP 2: Bahn plant verändertes Sanierungskonzept für Korridore

(neu: Stellungnahme des neuen Verkehrsministers)

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Sanierung Dutzender Bahnstrecken bis 2036 will die Deutsche Bahn die gravierenden Mängel bei Infrastruktur und Pünktlichkeit im Fernverkehr in den Griff bekommen. Doch zuletzt häuften sich die Probleme: Sanierungen verzögerten sich, wurden teurer und die Züge trotz modernerer Strecke nicht pünktlicher. Bahnchefin Evelyn Palla kündigte Anfang Juli an, das Konzept der sogenannten Generalsanierungen zu überprüfen. Nun stehen nach dpa-Informationen erste Eckpunkte fest. Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet.

Umfang und Anzahl der Projekte wird überprüft

Dabei bleiben aber manche Fragen offen. Grundsätzlich will der Konzern den Informationen und dem Bericht des Magazins zufolge an den Sanierungen festhalten - allerdings mit einigen Änderungen. Zunächst sollen Anzahl und Umfang der Projekte überprüft und neu priorisiert werden. Die finanziellen und personellen Ressourcen sollen auf die Maßnahmen fokussiert werden, die die größte Wirkung für die Qualität und Zuverlässigkeit im Bahnverkehr bedeuteten. Ob das heißt, dass andere Projekte gestrichen werden, bleibt unklar.

Die Sanierungen sollen darüber hinaus zeitlich besser aufeinander und auf andere Bauvorhaben abgestimmt werden. So soll verhindert werden, dass sich bei Verzögerungen die Sperrungen von wichtigen Korridoren überschneiden und die Belastung im Gesamtnetz steigt.

Strecken für Digitalisierung vorbereiten

Ein dritter Punkt betrifft die Digitalisierung. Immer wieder wurde kritisiert, dass die Bahn die Sanierung der Korridore nicht dazu nutzt, die betroffenen Strecken umfassend mit der digitalen Zugleittechnik ETCS auszustatten. Dem "Manager Magazin" zufolge plant die Bahn nun, alle Strecken für eine spätere Digitalisierung zumindest vorzubereiten.

Außerdem will der Konzern laut dpa-Informationen mehr Flexibilität bei der Wiederinbetriebnahme der Strecken nach dem Ende der Sanierungen. Künftig soll jede sanierte Strecke nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise wieder in Betrieb genommen werden.

Besonders bei der sensiblen Leit- und Sicherungstechnik sollen Tests, Abnahmen und Inbetriebnahme realistischer geplant und schrittweise vorbereitet werden. Was das für die Dauer einzelner Baustellen und den gesamten Zeitplan der Sanierungen bedeutet, bleibt ebenfalls offen.

Was ist mit der Baufreiheit?

Der letzte Punkt betrifft die Baufreiheit. Die Bahn hatte bei der Vorstellung des Konzepts der Generalsanierungen versprochen, dass auf den Strecken im Anschluss an die Arbeiten für zehn Jahre nicht mehr gebaut werden müsse. Später reduzierte sie diesen Zeitraum auf fünf Jahre. Künftig will die Bahn dem "Manager Magazin" zufolge klarer benennen, wie lange jede Strecke nach der Sanierung von weiteren Bauarbeiten verschont bleibt. Ob damit eine Aufweichung des Fünf-Jahres-Versprechens einhergeht, blieb unklar.

Mit den Generalsanierungen sollen bis 2036 mehr als 40 hochbelastete Bahnstrecken umfassend saniert und modernisiert werden. Dafür werden die Abschnitte in der Regel für ein halbes Jahr vollständig gesperrt. Damit soll sich nach und nach die Zuverlässigkeit auf den jeweiligen Strecken und im Gesamtnetz erhöhen und der Bahnverkehr wieder zuverlässiger und vor allem pünktlicher laufen.

Neuer Verkehrsminister äußert sich positiv

Der neue Verkehrsminister, Steffen Bilger (CDU), äußerte sich positiv zu den Plänen der Bahn. "Aus meiner Sicht gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf bei Abläufen und Ergebnissen der Korridorsanierungen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Daher ist es gut und richtig, dass sich die Bahn und Frau Palla dazu Gedanken machen. Nach der Sanierung einer Strecke muss diese messbar besser funktionieren als vorher und es darf nicht kurzfristig zu erneuten Baumaßnahmen kommen."

Das Konzept der Generalsanierungen wurde vom früheren Bahnchef Richard Lutz und Bilgers Vorgänger, dem damaligen Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) erdacht. Kritisiert wurde von Anfang an vor allem der dichte Zeitplan: Ursprünglich sollten die mehr als 40 Korridore schon bis 2030 abgeschlossen sein. Später wurden die Sanierungen zeitlich stärker gestreckt.

Immer wieder gravierende Probleme

Trotzdem gab es zuletzt immer wieder gravierende Probleme - vor allem zulasten der Fahrgäste. Zunächst verzögerte sich etwa die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Hamburg-Berlin um mehrere Wochen, weil der strenge Winter im Januar und Februar Bauarbeiten unmöglich machte. Nun stehen dort für die vollständige Inbetriebnahme der Leit- und Sicherungstechnik weitere Nachtarbeiten an, während derer wieder Sperrungen geplant sind. Auf der frisch sanierten Bahnstrecke war zuletzt zudem nur jeder vierte Zug pünktlich.

Verzögerungen gab es auch bei der Sanierung der Strecke Nürnberg-Regensburg, die Ende Juli mit einer Verspätung von drei Wochen wieder den Betrieb aufgenommen hat.

Palla kündigte Überprüfung an

Im Zusammenhang mit dem Niedrigwasser im Rhein kritisierte Verkehrsminister Bilger jüngst zudem den Zeitpunkt einzelner Sanierungen: Seit Juli wird die rechte Rheinstrecke zwischen Troisdorf nahe Köln und Wiesbaden saniert, die Bauarbeiten sollen noch bis Dezember laufen. So fehlen Kapazitäten, um Gütertransporte vom Schiff auf die Schiene zu verlagern. Bilger sprach von sehr ungünstigen Umständen.

Bahnchefin Palla sah sich Anfang Juli angesichts der Probleme und der wachsenden Kritik veranlasst, eine Überprüfung des Korridorkonzepts anzustoßen. Die Pläne sollen in den kommenden Wochen konkreter vorgestellt werden./maa/DP/he