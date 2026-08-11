ROUNDUP: Pegelstände des Rheins fallen weiter - Rekordtief in Köln

DUISBURG (dpa-AFX) - Der bereits historisch niedrige Wasserstand des Rheins geht in Nordrhein-Westfalen noch weiter deutlich zurück. In Köln ist aktuell ein historischer Tiefstwert gemessen worden, wie aus Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Nach der Prognose werden die Pegelstände in Köln, Düsseldorf, Emmerich und Duisburg-Ruhrort bis Freitagabend noch deutlich gegenüber den aktuellen Werten zurückgehen.

"Man kann es kaum glauben, was man da sieht", sagt Moritz Axt, Sprecher des Amtes. In der kommenden Woche sei ein leichter Anstieg der Pegelstände zu erwarten. "Das stellt noch keine Entspannung dar." Die Wasserstände des Rheins in NRW blieben weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau, erklärt er.

Pegel Köln

Der aktuell gemessene historische Tiefststand von 56 Zentimetern soll im Laufe des Tages auf 54 Zentimeter sinken. Für den späten Freitagabend werden der Abschätzung zufolge 47 Zentimeter erwartet. Die Fahrrinne ist wesentlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es beispielsweise 1,11 Meter mehr. Schiffe können weiterfahren, allerdings nur mit wenig Fracht.

Pegel Düsseldorf

Der historische Tiefstand lautet 10 Zentimeter vom 7. August. Er wird laut Vorhersage am Mittwoch unterschritten. Aktuell sind 12 Zentimeter gemessen worden. Für den späten Freitagabend werden hier 2 Zentimeter erwartet.

Die Pegelstände des Rheins der verschiedenen Messstationen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da es keinen einheitlichen Nullpunkt für alle gibt.

Pegel Duisburg-Ruhrort

Der Negativ-Rekord von 140 Zentimetern vom 8. August ist aktuell am Dienstagmittag wieder erreicht worden. Auch er hat allerdings nur wenige Stunden Bestand. Für den späten Abend ist ein Wasserstand von 139 Zentimetern vorhergesagt. Laut der Prognose geht der Wasserstand an dieser Messstation bis Freitagabend auf 131 und Samstag auf 130 Zentimeter zurück.

Pegel Emmerich

In Emmerich bewegt sich der Pegelstand bereits seit Tagen im negativen Bereich und der Schwimmer des Pegels liegt trocken - eine Sonde liefert die Daten. Am Dienstagmittag waren es minus elf Zentimeter. Im Tagesverlauf soll minus zwölf Zentimeter erreicht werden. Für Freitag werden an dieser Messstation kurz vor der niederländischen Grenze dann minus 18 Zentimeter erwartet.

Alte historische Tiefstände

An den Pegeln Köln, Düsseldorf und Duisburg-Ruhrort stammen die alten historischen Tiefstwerte vor der Trockenheit in diesem Sommer vom 23. Oktober 2018. Sollte die aktuelle Prognose bis Freitagabend eintreffen, würden diese alten Tiefstwerte von 2018 um mehr als 20 Zentimeter unterschritten.

Am Pegel Emmerich stammt der alte in der Übersicht ebenfalls noch ausgewiesene niedrigste bekannte Wasserstand vom 18. August 2022. Hier könnte ein Negativ-Rekord eintreten, der 17 Zentimeter darunter liegt./vd/DP/he