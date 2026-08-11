von
ING Groep N.V.

S&P 500 nähert sich 8.000 Punkten

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
8
8000 INC DL-,01
Ö
Ölpreis Brent
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick
Dax schließt unverändert und verpasst knapp neuen Rekordgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax schließt unverändert und verpasst knapp neuen Rekord
Dax Tagesrückblick 07.08.2026
US-Arbeitsdaten befeuern Dax-Rally - Gold steigt kräftig07. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 11.08.2026
Dax stellt neuen Rekord auf - Weltraumfirma OHB starkheute, 15:57 Uhr · onvista
Dax stellt neuen Rekord auf - Weltraumfirma OHB stark
IT-Dienstleister
Cancom sacken nach schwachem Halbjahr ab - Bechtle schwächeltheute, 11:21 Uhr · dpa-AFX
Jemand programmiert an einem Computer
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Alle Plus-Analysen