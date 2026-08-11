Salzgitter wegen Niedrigwasser besorgt - angehobene Jahresziele bleiben

Düsseldorf, 11. ⁠Aug (Reuters) - Der Stahlkonzern Salzgitter warnt angesichts der niedrigen Wasserstände am Rhein vor möglichen Engpässen und Preisanstiegen. Sollten die Pegelstände weiter fallen, könne dies Auswirkungen haben, sagte Konzernchef Gunnar Groebler am Dienstag. Bislang sei Salzgitter ‌davon zwar nicht betroffen. Die Sorge gelte jedoch insbesondere den kürzlich vollständig übernommenen Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM). Das anhaltende Niedrigwasser im Rhein ⁠zwingt erste ⁠Unternehmen zu Produktionskürzungen. Eine Verlagerung auf die Straße oder Schiene ist nicht immer möglich. Die Salzgitter-Aktien fielen am Vormittag um gut zwei Prozent.

Die Warnung äußerte Groebler bei der Vorlage der Halbjahreszahlen, mit denen der Konzern in die Gewinnzone zurückkehrte und seine Jahresziele anhob. ‌Der bereinigte Gewinn vor Steuern (Ebt VX) schnellte ‌auf 257,6 Millionen Euro nach einem Verlust von 83,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag mit 4,6 Milliarden Euro hingegen leicht unter dem ⁠Vorjahresniveau. Maßgeblich für das gute Ergebnis war ein Beitrag der Beteiligung ‌am Kupferproduzenten Aurubis von 193 Millionen ⁠Euro. Zudem hätten sich die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie deutlich verbessert. Von der vollständigen Übernahme der HKM erwartet der Vorstand zudem einen zusätzlichen Gewinnbeitrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, ‌wie Finanzchefin Birgit Potrafki sagte. ⁠Der zusätzliche Netto-Cash-Effekt aus der Übernahme ⁠werde in den kommenden drei Jahren bei rund 100 Millionen Euro gesehen. Auch das Sparprogramm P28 trug mit Einsparungen von 97 Millionen Euro zum Ergebnis bei. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 43,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 88,9 Millionen Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechnet Salzgitter nun mit einem bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 325 und 425 Millionen Euro.

(Bericht von ⁠Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)