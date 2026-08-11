Zürich, ⁠11. Aug (Reuters) - Der Schweizer Bundesrat spricht sich entschieden gegen die sogenannte Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag aus. Die Initiative fordere ‌ein restriktiveres Neutralitätskonzept und schade den Interessen der Schweiz, soweit sie über ⁠die ⁠bisherige Praxis hinausgehe, teilte die Regierung am Dienstag mit.

Am 27. September wird die Schweiz über die Initiative abstimmen. Diese strebt an, einen neuen ‌Artikel in die Verfassung ‌aufzunehmen, der unter anderem vorsieht, dass die Neutralität der Schweiz immerwährend und ⁠bewaffnet ist, und der verhindern soll, ‌dass das Land ⁠weitgehend Sanktionen gegen kriegführende Staaten ergreift. "Die Initiative schränkt die sicherheitspolitische Kooperation beträchtlich ein", sagte Bundesrat Ignazio Cassis. ‌Die Schweiz ⁠brauche keine neue Ausrichtung, ⁠nicht, weil weniger davon gewollt sei, sondern weil sich die bisherige Praxis bewährt habe, fügte er hinzu.

(Bericht von Marleen Käsebier und John Revill, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)