Bern, 11. ⁠Aug (Reuters) - Der Wirtschaftsausschuss des Schweizer Parlaments hat eine Entscheidung über strengere Kapitalvorgaben für die Schweizer Großbank UBS vertagt. Die Beratungen der Kommission für Wirtschaft und Abgaben ‌des Ständerats (WAK-S) über die Revision des Bankengesetzes und die "Too-Big-To-Fail"-Regulierung würden am 31. August fortgesetzt, sagte Ausschussmitglied Fabio ⁠Regazzi ⁠von der Partei Die Mitte am Dienstag nach der Sitzung des Gremiums.

Die Kommission berät das Thema vorbereitend für das Schweizer Parlament, das die finalen Regeln festlegt und bis Jahresende eine Entscheidung darüber treffen ‌könnte. Die Regierung will einen Kollaps ‌wie bei der Credit Suisse verhindern und hat als Teil eines Maßnahmenpakets für die einzige verbliebene Großbank des ⁠Landes die Verschärfung der Kapitalanforderungen vorgeschlagen.

Die geplante Reform sieht ‌unter anderem vor, dass die ⁠UBS ihre Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften künftig zu 100 Prozent mit hartem Eigenkapital unterlegen muss, statt wie bisher zu 60 Prozent. Die UBS ‌lehnt den Vorschlag ab. ⁠Die finalen Regeln legt ⁠das Schweizer Parlament fest, ein Beschluss wird frühestens gegen Ende des Jahres erwartet. Die meisten Parteien teilen die Bedenken der UBS und befürchten Nachteile für den Schweizer Finanzplatz und die Wirtschaft, wenn die Bank zu sehr belastet wird.

(Bericht von Dave Graham, geschrieben von Marleen Käsebier, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)