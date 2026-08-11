Selenskyj: Sechs Tote bei russischem Angriff mit nordkoreanischen Raketen

(Weitgehend neu)

11. ⁠Aug (Reuters) - Bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja sind am Dienstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sechs Menschen getötet worden. Darüber hinaus seien 20 Personen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Selenskyj erklärte auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram, die Stadt sei mit ‌ballistischen Raketen aus Nordkorea, Zirkon-Marschflugkörpern und präzisionsgelenkten Fliegerbomben beschossen worden. Es habe sich um einen "brutalen Angriff" gehandelt, der darauf abgezielt habe, der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen. Bei ⁠erneuten Attacken ⁠in den ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Donezk kamen in der Nacht sechs weitere Menschen ums Leben. Auch in der Hauptstadt Kiew kam es nach Luftangriffen zu Bränden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Streitkräfte hätten ein Sortierzentrum in Kiew angegriffen, das zur Lagerung von sogenannten Dual-Use-Gütern wie Drohnenteilen genutzt worden sei. Außerdem sei ein Hüttenwerk in Saporischschja getroffen ‌worden, das Stahl für das ukrainische Militär herstelle. Zu ‌dem mutmaßlichen Einsatz nordkoreanischer Raketen äußerte sich Moskau zunächst nicht. Die Schläge folgten auf einen ukrainischen Drohnenangriff am Montag auf die russische Stadt Nischnekamsk, bei dem nach Angaben aus Moskau mindestens ⁠13 Menschen getötet und 39 verletzt wurden. Dies war die höchste Zahl ziviler Opfer in ‌Russland seit Monaten. Am Dienstag erklärte die ⁠Ukraine, sie habe eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Orsk ins Visier genommen.

STRATEGISCHES PARTNERSCHAFTSABKOMMEN

Der mutmaßliche Einsatz nordkoreanischer Waffen bedeutet eine weitere Eskalation in dem nunmehr seit fast viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, für den weiterhin kein ‌Ende in Sicht ist. Die Nachrichtenagentur Reuters ⁠hatte in der vergangenen Woche unter Berufung ⁠auf einen Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes berichtet, dass eine nordkoreanische Raketeneinheit im Westen Russlands stationiert worden sei. Diese könnte mit 120 ballistischen Raketen und sechs Startrampen für Angriffe auf die Ukraine ausgerüstet sein.

Russland hat seit Ende 2023 zahlreiche nordkoreanische Raketen abgefeuert. Selenskyj hatte bereits am Samstag auf der Plattform X erklärt, die Regierung in Moskau habe beschlossen, 30.000 bis 50.000 Nordkoreaner auf russischem Territorium einzusetzen. Russland und Nordkorea hatten vor zwei Jahren ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, das gegenseitigen Beistand im Falle eines ⁠Angriffs vorsieht. Nordkorea hat Russland darüber hinaus Millionen von Artillerie- und Mörsergranaten geliefert.

(Bericht von Ron Popeski und Aleksandar VasovicBearbeitet von Alexander RatzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)