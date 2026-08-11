Sony und TSMC investieren Milliarden in neue Fabrik in Japan

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Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC und der japanische Elektronikkonzern Sony gründen ein 4,7 Milliarden Dollar schweres Gemeinschaftsunternehmen. Ziel sei die Entwicklung und Produktion von Bildsensoren der nächsten Generation für Smartphones in einem Werk im Süden Japans, teilten die Konzerne am Dienstag mit. Die Massenproduktion solle 2029 anlaufen.
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