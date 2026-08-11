Fertigung von Bildsensoren

Sony und TSMC investieren Milliarden in neue Fabrik in Japan

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC und der japanische Elektronikkonzern Sony gründen ein 4,7 Milliarden Dollar schweres Gemeinschaftsunternehmen. Ziel sei ‌die Entwicklung und Produktion von Bildsensoren der nächsten Generation für Smartphones in ⁠einem Werk ⁠im Süden Japans, teilten die Konzerne am Dienstag mit. Die Massenproduktion solle 2029 anlaufen.

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