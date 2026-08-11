Märkte heute

Space-Aktien volatil, Hims & Hers schwach, Chipsektor im Blick

onvista · Uhr

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte live“.

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AST SpaceMobile & Rocket Lab: Volatile Nachbörse

Bei den beiden Space-Aktien ging es nachbörslich deutlich hin und her. Wir schauen darauf, welche Nachrichten die Kurse bewegen und was Anleger bei AST SpaceMobile und Rocket Lab jetzt im Blick behalten sollten.

Hims & Hers: Margen drücken auf den Kurs

Das Wachstum bleibt ein wichtiger Faktor, doch die Entwicklung der Profitabilität sorgt für Fragezeichen. Wir schauen darauf, warum insbesondere die Margen von Hims & Hers den Markt beschäftigen und was das für die weitere Entwicklung der Aktie bedeutet.

Halbleiter: Goldman Sachs blickt auf Intel und TSMC

Der Chipsektor bleibt im Fokus. Wir schauen auf die aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs und darauf, wie Intel, TSMC und AT&S vor diesem Hintergrund einzuordnen sind.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder sonstigen Finanzinstrumente an den in diesem Beitrag besprochenen Unternehmen. Es liegt somit kein Interessenkonflikt vor. Der Autor versichert, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel
Rocket Lab USA
AT&S
AST SpaceMobile
Hims & Hers
Goldman Sachs
TSMC Taiwan Semiconductor
ATS

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