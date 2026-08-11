Sportschuhhersteller On enttäuscht mit Umsatz - Aktie stürzt ab

11. Aug (Reuters) - ⁠Der Schweizer Sportartikelhersteller On hat im zweiten Quartal wegen höherer Kosten und eines mauen Konsumumfelds die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie des von Tennis-Star Roger Federer unterstützten Unternehmens stürzte daraufhin ‌am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um 15 Prozent ab. Der Umsatz lag bei 850,3 Millionen Franken, während Analysten ⁠im ⁠Schnitt mit knapp 880 Millionen Franken gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 0,35 Franken knapp die Schätzungen von 0,34 Franken.

Finanzchef Frank Sluis betonte, das Unternehmen räume der Profitabilität Vorrang vor dem Verkaufsvolumen ein. "Wir ‌stellen unsere Preisdisziplin nicht für mehr Volumen ‌in Frage, selbst in dem stark von Rabattaktionen geprägten Umfeld, das wir in diesem Quartal in einigen Märkten gesehen ⁠haben." Gleichzeitig hob das für seine Laufschuhe mit den markanten ‌Hohlsohlen bekannte Unternehmen seine Prognose ⁠für die Bruttogewinnmarge für das Gesamtjahr auf mindestens 65 Prozent an, von zuvor 64,5 Prozent. Die Spanne für den Jahresumsatz wurde mit 3,47 bis 3,56 ‌Milliarden Franken beziffert, bisher ⁠waren 3,51 Milliarden anvisiert worden.

Das ⁠Wachstum im wichtigsten Markt Amerika, der mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmacht, verlangsamte sich währungsbereinigt auf 13 Prozent nach 17 Prozent im Vorquartal. Starkes Wachstum verzeichnete On hingegen im asiatisch-pazifischen Raum mit einem währungsbereinigten Plus von 54,7 Prozent.

(Bericht von Angela Christy in Bangalore und Helen Reid in London; Anneli Palmen, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)