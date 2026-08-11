Syrisches Gericht verurteilt gestürzten Machthaber Assad in Abwesenheit zum Tode

Damaskus, 11. ⁠Aug (Reuters) - Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Machthaber Baschar al-Assad am Dienstag in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Gericht sprach Assad unter anderem des vorsätzlichen Mordes an ‌zahlreichen Menschen, darunter auch Kindern, sowie der Folter und willkürlicher Verhaftungen schuldig. Zudem wurde er wegen Verbrechen ⁠gegen die ⁠Menschlichkeit während des fast 14-jährigen Bürgerkriegs zur Rechenschaft gezogen.

Dies ist das erste Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten, der im Dezember 2024 durch eine Rebellenoffensive gestürzt worden war. Assad war vor fast zwei Jahren beim ‌Vorrücken der Aufständischen aus der Hauptstadt ‌Damaskus geflohen und hält sich derzeit in Moskau auf. Neben Assad verurteilte das Gericht auch den ehemaligen Sicherheitschef Atef ⁠Nadschib zum Tode.

Der 1965 geborene Assad hatte die Präsidentschaft ‌im Jahr 2000 nach ⁠dem Tod seines Vaters Hafis al-Assad übernommen. Er sicherte mit harter Hand die jahrzehntelange Herrschaft seiner Familie und die Vormachtstellung der alawitischen Minderheit in ‌dem mehrheitlich sunnitischen Land. ⁠Darüber hinaus festigte er Syriens ⁠Rolle als Verbündeter des Irans und Russlands sowie als Gegner Israels und der USA. Assads Regierungszeit war maßgeblich durch den Bürgerkrieg geprägt, der sich aus den Protesten des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 entwickelte. Damals gingen Syrer für Demokratie auf die Straße, worauf das Regime mit tödlicher Gewalt reagierte.

(Bericht von ⁠Kinda Makieh, Khalil Ashawi und Feras Dalatey Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)