TAG Immobilien verdient operativ dank höherer Mieten mehr

Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich insgesamt um 6,7 Prozent auf 196,6 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 2,9 Prozent und in Polen um 2,4 Prozent gestiegen.

Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um 9,4 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr wurde der Konzern für die Kennziffer zuversichtlicher und peilt nun das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 114,5 Millionen Euro, nach 151,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis.