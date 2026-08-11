TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. August

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk) DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg 11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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