Taifun und Panama-Kanal machen Reedern Sorgen - Fluss-Niedrigwasser noch nicht

Berlin, 11. ⁠Aug (Reuters) - Zu viel Wasser in Asien, zu wenig in Mittelamerika: Deutschlands Seeschifffahrt bekommt die Folgen des Taifuns "Dolphin" in China zu spüren und rüstet sich für Einschränkungen im Panamakanal infolge sinkender Wasserstände. "Dolphin" beeinträchtige die Seeschifffahrt, weil an der chinesischen Ostküste ‌der Betrieb in den großen Häfen Shanghai sowie Ningbo-Zhoushan eingestellt oder eingeschränkt worden sei, erklärte der Verband Deutscher Reeder (VDR) am Dienstag auf Anfrage ⁠der Nachrichtenagentur ⁠Reuters. "Die Auswirkungen halten sich noch in Grenzen, aber sie sind spürbar", sagte ein Sprecher. Quantifizierbar seien sie allerdings nicht. Dass Wetterextreme die Seeschifffahrt sehr treffen können, zeige sich auch am anderen Ende der Welt.

Weil am Panamakanal die Wasserpegel sinken, sollen dort ab Ende August die zulässigen Tiefgänge für große ‌Schiffe reduziert werden. "Für Reedereien kann das ganz ‌praktisch bedeuten: Schiffe können weniger Ladung aufnehmen, Fahrpläne müssen angepasst werden oder es entstehen zusätzliche Wartezeiten", erklärt der VDR. Wie gravierend solche Entwicklungen werden können, habe bereits ⁠die schwere Dürre 2023/24 am Panamakanal gezeigt. Teilweise mussten die Schiffe damals Umwege ‌über den Suezkanal oder das Kap ⁠der Guten Hoffnung nehmen – mit zusätzlichen Kosten, Zeitverlusten und Emissionen.

"Für die Schifffahrt war das ein deutliches Warnsignal: Klimabedingte Engpässe an zentralen Seewegen können globale Lieferketten sehr schnell aus dem Takt bringen", betont der ‌VDR. Das gelte auch für die ⁠Binnenschifffahrt, über die Güter und Rohstoffe ⁠von und zu den europäischen Häfen transportiert werden. Einschränkungen auf den Flüssen könnten sich deshalb grundsätzlich auch auf vor- und nachgelagerte maritime Transportketten auswirken. Einen solchen Effekt gebe es mit Blick auf das aktuelle Niedrigwasser vor allem im Rhein derzeit aber nicht. "Uns liegen bislang keine Rückmeldungen unserer Mitgliedsunternehmen vor, dass ihre Seeverkehre dadurch konkret beeinträchtigt werden." Der VDR vertritt rund 200 Reedereien, von mittelständischen Unternehmen bis hin zur größten deutschen ⁠Containerreederei Hapag-Lloyd.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)