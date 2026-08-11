Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch
onvista · Uhr
Nach einer mehrwöchigen Bodenbildung nimmt Gold wieder Fahrt auf. Der Ausbruch über den EMA 200 liefert ein wichtiges Kaufsignal. Welche Marke nun wichtig bleibt und welches Potenzial Gold noch hat, erfahrt ihr hier.
Quelle: Spayder pauk_79/Shutterstock.com
Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Anfang Juli ("Gold im Chartcheck: Diese Marken entscheiden jetzt") zum Goldpreis lautete wie folgt:
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