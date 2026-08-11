Edelmetall im Fokus

Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch

onvista · 11.08.2026, 12:35 Uhr Uhr

Nach einer mehrwöchigen Bodenbildung nimmt Gold wieder Fahrt auf. Der Ausbruch über den EMA 200 liefert ein wichtiges Kaufsignal. Welche Marke nun wichtig bleibt und welches Potenzial Gold noch hat, erfahrt ihr hier.