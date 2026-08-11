Trading-Chance Heizöl: Erholungen shorten, weil..

Good to know about: Heizöl

Heizöl gehört weltweit zu den traditionsreichsten flüssigen Energieträgern und nimmt im internationalen Rohstoffhandel eine Schlüsselrolle ein. Die Gewinnung dieses fossilen Brennstoffs erfolgt im Zuge der primären Verarbeitung von Rohöl in Erdölraffinerien. Durch das Verfahren der fraktionierten Destillation wird das aus der Erde geförderte Ausgangsmaterial physikalisch getrennt; das Zielprodukt fällt dabei im Siedebereich zwischen etwa 200 und 360 Grad Celsius an. Chemisch gehört diese Handelsware zur Gruppe der Mitteldestillate und ist eng mit Dieselkraftstoff verwandt. Während beide Substanzen molekular nahezu identisch sind, unterscheiden sie sich in erster Linie durch ihre steuerliche Handhabung sowie die Beimischung spezieller Farbstoffe und Kennzeichnungsmittel, um eine zweckentfremdete Nutzung im Transportsektor zu unterbinden.

Um moderne Qualitäts- und Umweltstandards zu erfüllen, durchläuft das Mitteldestillat nach der Destillation weitere Veredelungsschritte. Dazu zählt insbesondere die hydrogenerative Entschwefelung, bei der Schwefelverbindungen mithilfe von Wasserstoff nahezu vollständig entfernt werden. Dies schont nicht nur die Verbrennungssysteme vor Korrosion, sondern reduziert auch die Emission von Schwefeldioxid maßgeblich. Zusätzliche Additive verbessern die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und erhöhen die Lagerstabilität, was für eine dauerhafte Aufbewahrung in Tankanlagen essenziell ist.

Auf der Verbraucherseite steht die thermische Verwertung zur Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser in privaten Haushalten sowie gewerblichen Liegenschaften im Vordergrund. Darüber hinaus findet der Energieträger in spezifischen industriellen Feuerungsanlagen und Prozesswärmeanwendungen seinen Einsatz. Die Nachfrage unterliegt dabei ausgeprägten saisonalen Schwankungen: Während die Sommermonate meist durch geringeren Verbrauch und verstärkten Lageraufbau geprägt sind, schnellt der Bedarf mit Beginn der Kälteperiode im Herbst und Winter spürbar in die Höhe. Auch globale Konjunkturdaten, meteorologische Besonderheiten sowie geopolitische Entwicklungen in den Förderregionen wirken sich unmittelbar auf die Preisbildung an den Rohstoffbörsen aus.

Die Preisfindung orientiert sich international maßgeblich an den Notierungen für Gasöl an der Terminbörse ICE Futures Europe in London. Der physische Transport vom Raffinerietor zum Endkunden erfolgt über eine vielschichtige Logistikkette, die Pipelines, Binnenschiffe, Kesselwagen und schließlich Tankkraftwagen umfasst. Um plötzliche Versorgungsengpässe abzufedern und Preisschocks zu dämpfen, halten sowohl die fördernden Industriestaaten als auch private Händler beträchtliche Reservebestände. Diese strategischen und kommerziellen Lagerbestände fungieren als Puffer gegen logistische Störungen oder Ausfälle in der Raffinerieinfrastruktur und sichern somit eine kontinuierliche Versorgung der Verbraucher.

El Nino bringt milde Winter

Als Trader müssen wir lernen, in „wenn, dann…“-Bedingungen zu denken und zu handeln. Denn genau so funktionieren die Märkte, genau so funktioniert die Welt. WENN der Winter mild ausfällt, DANN wird weniger geheizt. Und das wirkt sich auf die Nachfrage nach den entsprechenden Energie-Rohstoffen aus. Seit April 2026 liegt ein El Nino Phänomen vor, wie wir aus den Daten des ONI Index (https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/oni/v6/) ersehen können. Seinerzeit rangierte der Heizölpreis bei etwa 4,12 US-Dollar. Nach einem ersten Absacker notiert der Energie-Rohstoff sogar oberhalb des April-Niveaus. Wenn wir nun berücksichtigen, was dieses Wetter/Klima-Phänomen typischerweise für die Nachfrage bedeutet, dann bietet sich ein Short-Einstieg an. Denn wie auch die jüngere Historie des Heizölpreises veranschaulicht, deckelt El Nino den Preis im Normalfall. Es bringt meist milde Winter in den USA mit sich, so dass die Nachfrage absehbar gering ist.

Im nachfolgenden Chart sind die Abschnitte, in denen El Nino auftrat farbig hinterlegt. Zwischen 2014 und 2016 sank der Preis dabei ebenso massiv, wie 2018/19 und 2020. 2023 auf 2024 gab es eine Seitwärts-Performance mit zwischenzeitlich deutlichen Ausschlägen gen Norden. Lediglich 2009/10 stieg der Preis für Heizöl während El Nino.

Weil es immer wieder auch Varianzen gen Norden geben kann, ist es sinnvoll, seine Positionen in zahlreichen kleinen Tranchen aufzubauen, um einerseits den großen statistischen Vorteil zu nutzen, gleichzeitig aber auch der teils erheblichen Preis-Varianz Rechnung zu tragen.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

In mehreren Tranchen, gestaffelt Shorts auf Heizöl aufzubauen ist die Strategie, die den statistischen Vorteil in El Nino Jahren ausspielt. Für diese Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Bitte beachten Sie (eigenverantwortlich), dass die Idee ist, die vorgesehene Position in mehrere Tranchen zu unterteilen. Zigfach das normale Risiko zu gehen ist NICHT die Strategie, denn das würde das Initialrisiko vergrößern. Angenommen jemand setzt immer 1000 € pro Trade ein, dann würde er nun diese 1000 € zum Beispiel in vier Tranchen zu je 250 € oder in fünf Tranchen mit je 200 € Einsatz aufteilen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Heizöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 5,51 und die K.O.-Schwelle bei 5,071 USD. Bei einem aktuellen Preis von 4,22 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,36. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK9JES.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,5 USD

Unterstützungen: 2,0 und 3,0 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Heizöl

Basiswert Heizöl WKN PK9JES ISIN DE000PK9JES4 Basispreis 5,51 USD K.O.-Schwelle 5,071 USD Typ Mini Future Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,36 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.