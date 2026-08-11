Uniper: Sind vom Niedrigwasser nicht betroffen
Düsseldorf, 11. Aug (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper erwartet auch im Fall einer noch längeren Hitzewelle mit Niedrigwasser keine Schwierigkeiten für den Betrieb seiner Kraftwerke. "Unsere Kraftwerke sind nicht betroffen", sagte Vorstandschef Michael Lewis am Dienstag bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Uniper habe in Deutschland nur wenige Kohlekraftwerke und sei daher auf den Transport von Kohle nicht angewiesen. Er habe auch keine Hinweise, dass sich daran im zweiten Halbjahr etwas ändern könnte.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)