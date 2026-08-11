Uniper: Sind vom Niedrigwasser nicht betroffen

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠11. Aug (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper erwartet auch im Fall einer noch ‌längeren Hitzewelle mit Niedrigwasser keine Schwierigkeiten für den ⁠Betrieb ⁠seiner Kraftwerke. "Unsere Kraftwerke sind nicht betroffen", sagte Vorstandschef Michael Lewis am Dienstag bei einer ‌Telefonkonferenz mit Journalisten. ‌Uniper habe in Deutschland nur wenige Kohlekraftwerke ⁠und sei daher auf ‌den Transport ⁠von Kohle nicht angewiesen. Er habe auch keine Hinweise, dass sich ‌daran ⁠im zweiten Halbjahr ⁠etwas ändern könnte.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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