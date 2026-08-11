WDH: Auch Hessen lockert Lkw-Fahrverbot

dpa-AFX · Uhr
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(Die Schreibweise des Namens von Verkehrsminister Mansoori im 2. Satz wurde korrigiert.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach anderen Bundesländern hat auch Hessen eine Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen verfügt, wie das Hessische Verkehrsministerium mitteilt. Wirtschafts- und Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) wollte Details dazu am Nachmittag bekanntgeben.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot bereits ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Schleswig-Holstein und Hamburg haben das Fahrverbot ebenfalls ausgesetzt. Baden-Württemberg und Bayern und Mecklenburg-Vorpommern handeln zum nächsten Wochenende. Sachsen hingegen lehnt eine generelle Lockerung ab und verweist auf mögliche Ausnahmegenehmigungen./crw/DP/jha/

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Auch Hessen lockert Lkw-Fahrverbotheute, 12:56 Uhr · dpa-AFX
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