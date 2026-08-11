Wie Donald Trump faire Märkte abschafft

Gestern Abend hat Trump Media and Technology (TMTG), die Betreibergesellschaft des sozialen Netzwerks „Truth Social“, Zahlen fürs zweite Quartal vorgelegt. Man muss kein Bilanzexperte sein, um zu erkennen, wo es beim Unternehmen hakt. TMTG weist nämlich für die drei Monate von April bis Juni operative Ausgaben von 48,5 Millionen Dollar aus. Demgegenüber stehen Umsätze von gerade einmal 1,7 Millionen Dollar im selben Zeitraum.

Klar ist also: Das Unternehmen muss Wege finden, um die Aktivität auf seinem Netzwerk zu Geld zu machen. Das scheint über Werbung bisher eher schlecht zu funktionieren. Zumal die New York Times jüngst von sinkenden Trafficzahlen auf der Plattform berichtete.

Bis zu 100.000 Dollar im Monat kostet die API

Gott sei Dank aber gibt es ja noch andere Wege , Erlöse zu generieren: Seit dem 1. August können Kunden von Truth Social über eine Datenschnittstelle (API) Postings auf der Plattform in Echtzeit beziehen. Kostenpunkt: 60.000 bis 100.000 Dollar pro Monat.

Der Konzern bestätigte gestern in der Analysten-Konferenz entsprechende Medienberichte. „Mehr als zehn“ Kunden hätten bisher schon entsprechende Verträge unterzeichnet, ließ TMTG wissen. „Wir erwarten, dass Truth API eine bedeutende Einnahmequelle fürs Unternehmen wird und anhaltenden Wert für Aktionäre schafft“, frohlockte TMTG-Chef Kevin McGurn bei der Verkündung Mitte Juli.

Verkauft wird für den stolzen Preis ein Schnelligkeits-Vorteil. Professionelle Hochfrequenz-Händler bekommen die Informationen maschinenlesbar Sekundenbruchteile schneller als andere – und können offenbar mit diesem Wissen Geld verdienen. TMTG betont zwar, dass alle Informationen ohnehin öffentlich wären. Aber natürlich muss der Preis von um die eine Million Dollar im Jahr sich auch durch einen echten Vorteil für die Kunden rechnen.

Der Präsident macht sich schamlos die Taschen voll

Dieses Modell ist extrem problematisch. Denn US-Präsident Donald Trump – der mit Abstand reichweitenstärkste Account auf der Plattform – bewegt mit seinen Postings auf Truth Social regelmäßig die Märkte. Gleichzeitig hält ein Trump-Trust 41 Prozent der Aktien an TMTG, sein Sohn Donald Jr. sitzt in der Unternehmensführung.

Hier verkauft also ein privates Unternehmen, das aufs Engste mit dem US-Präsidenten verflochten ist, schnelleren Zugang zu Informationen eben dieses Präsidenten. Man könnte auch sagen: Trump nutzt sein öffentliches Amt schamlos aus, um in aller Öffentlichkeit Geld in sein privates Vermögen zu lenken. Das ist der moralische Aspekt.

Die Börsenaufsicht müsste jetzt aktiv werden

Dann gibt es noch einen rechtlichen: Denn dass die dank Truth-Social-API schnell informierten Hochfrequenz-Händler auf Kosten ihrer Handelspartner Gewinne einstreichen, könnte verbotener Insiderhandel sein. Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Adam Schiff haben daher den Chef der US-Börsenaufsicht SEC aufgefordert, das Modell im Hinblick auf möglichen Insiderhandel und Marktmanipulation (siehe Infobox) zu untersuchen.

Insiderhandel liegt vor, wenn Marktteilnehmer nicht-öffentliche Informationen („Insiderinformationen“) nutzen, um Wertpapier-Geschäfte zu tätigen. Auch das Unterlassen oder Ändern von Orders aufgrund der Kenntnis von Insiderinformationen ist Insiderhandel und somit in Deutschland strafbar. Es ist auch verboten, eine Insiderinformation unrechtmäßig offenzulegen oder andere auf Grundlage einer Insiderinformation zum Handel eines Wertpapiers zu verleiten. Marktmanipulation meint dagegen, Wertpapier-Kurse gezielt in eine Richtung zu bewegen, um davon finanziell zu profitieren. Das kann beispielsweise durch irreführende öffentliche Aussagen geschehen oder durch bestimmte Handelspraktiken am Markt. Sowohl für Insiderhandel als auch für Marktmanipulation können in Deutschland bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden.

Dass die SEC hier streng dazwischen geht, wäre aber eine veritable Überraschung. Der derzeitige SEC-Chef Paul Atkins ist schließlich von Trump selbst im vergangenen Jahr in sein Amt gehoben worden.

Für die Integrität des US-Aktienmarkts ist die Truth-API jedenfalls ein schwerer Schlag. Den Schaden werden insbesondere Privatanleger haben. Denn gerade sie sind darauf angewiesen, dass eine funktionierende Aufsicht sie gegen unfaire Handelspraktiken schützt.