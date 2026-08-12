10-jährige Rendite USA - Wichtige Hürden voraus!

Im Frühjahr kam es bei der 10-jährigen Rendite USA zu einem erfolgreichen Test der 200-Wochen-Linie (akt. bei 4,17 %). Dieses Sprungbrett hat das Zinsbarometer genutzt, denn in den letzten Monaten kam es zu spürbar steigenden Renditen. Aktuell steht dabei die wichtige Widerstandszone zwischen 4,74 % und 4,81 % zur Disposition (siehe Chart). Gelingt der Sprung über diese Hürden, dann müsste die Kursentwicklung seit Anfang 2025 als sog. „rounding bottom“ interpretiert werden. Das rechnerische Kursziel aus der beschriebenen Formation lässt sich im Erfolgsfall auf 5,65 % veranschlagen. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial liegt damit deutlich oberhalb des ultimativen Deckels bei gut 5 %. Vor diesem Hintergrund dienen der Tageschart und ein dortiger Ausbruch möglicherweise als Frühwarnsystem für einen ganz großen charttechnischen Ausbruch. Unterstützungen bestehen in Form des Julitiefs bei 4,36 % sowie vor allem in Form der o. g. langfristigen Glättungslinie. Per Saldo ist die Gefahr weiter steigender Renditen in den USA nicht von der Hand zu weisen.

10-jährige Rendite USA (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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