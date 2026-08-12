AKTIE IM FOKUS: Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Marge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Bilfinger sind am Donnerstagmorgen um 9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 zurückgefallen. Der Industriedienstleister wurde nach dem zweiten Quartal etwas zurückhaltender hinsichtlich der Profitabilität und stellte die Anleger auf das untere Ende der bestehenden Zielspanne ein.

Ein Börsianer rechnet nun mit einer leicht sinkenden Markterwartung an den operativen Gewinn. Die negative Kursreaktion überraschte ihn allerdings, da der Auftragseingang die vor dem Bericht bestehenden Sorgen eigentlich etwas zerstreuen sollte. Zuletzt dämmten Bilfinger-Aktien ihren Kursabschlag immerhin auf unter 6 Prozent ein./ag/stk

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