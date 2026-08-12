Aktien Wien Schluss: ATX legt erneut leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch etwas höher aus dem Handelstag verabschiedet. Der ATX schloss mit plus 0,56 Prozent auf 6.710,19 Punkte. An den europäischen Börsen überwogen hingegen negative Vorzeichen, nachdem im Verlauf der EuroStoxx 50 sowie der Dax noch Rekordhochs erreicht hatten.

Am Nachmittag standen die veröffentlichten US-Inflationszahlen im Fokus. Diese fielen wie erwartet aus und lieferten nur wenig Auswirkungen auf das Börsenparkett. Im Juli sind in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum wie von Experten im Vorfeld prognostiziert um 3,4 Prozent angewachsen.

Am österreichischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit minus 1,1 Prozent und die DO&CO-Papiere gewannen 3,2 Prozent.

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im ersten Halbjahr in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld keinen Gewinn mehr geschrieben. Unter dem Strich blieben 0 Euro, wie aus dem aktuellen Halbjahresbericht des Unternehmens hervorgeht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren noch 106 Millionen Euro erzielt worden. Nach Einschätzung von Erste Group fielen die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel unter den Erwartungen aus.

Der Wiener Cateringkonzern DO&CO hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende Juni) Umsatz und Ertrag gesteigert. Das Konzernergebnis kletterte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,3 Prozent auf 31,16 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 5,0 Prozent auf 642,11 Millionen Euro zu. Laut Erste Group-Analysten lagen die Quartalsergebnisse beim Umsatz leicht unter den Markterwartungen, die Gewinnmargen waren jedoch robuster und der Nettogewinn höher als erwartet.

Die Frequentis-Aktie sank um 2,8 Prozent auf 76,80 Euro. Nach den am Dienstag präsentierten Geschäftszahlen des Wiener Technologiekonzerns haben die Analysten von der Berenberg Bank sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel in Höhe von 91 Euro bestätigt.

Die Aktie von AT&S gewann 8,5 Prozent. Hier unterstützte die positive Stimmung im europäischen Technologiebereich. Unter den schwergewichteten Banken legten Erste Group um 1,3 Prozent und Raiffeisen Bank International um 0,9 Prozent zu. Die Anteilsscheine von Bawag gaben hingegen um 0,1 Prozent nach./ste/spa/APA/he