ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Akzo Nobel auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 71 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 58 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das zweite Quartal habe für Europas Chemiekonzerne eine klare Gewinnerholung gebracht, schrieb Katie Richards am Mittwoch in ihrem Resümee. Die Preisentwicklung sei erstmals seit drei Jahren positiv. Bei gestiegenen Erwartungen sieht Richards insgesamt jedoch weniger Gründe, noch mehr ins Risiko zu gehen. Sie präferiert mit dem Downstream-Bereich vor allem weiterverarbeitende Unternehmen sowie Zutatenhersteller und Air Liquide. BASF, Lanxess und Solvay sieht sie weiter skeptisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT

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