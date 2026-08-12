ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Novo Nordisk auf 'Hold' und Ziel auf 305 Kronen

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt. Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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