ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 76,50 Euro - 'Hold'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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